ФИФА объявила о расширении числа участников ЧМ до 48 команд

официально объявила о расширении числа участников чемпионатов мира, начиная с 2026 года.

Формат турнира будет следующий: 48 команд будут разделены на 16 групп по 3 команды.

Из каждой группы в 1/16 финала будут выходить по две команды.

Как сообщалось ранее, ничьи при новом формате на групповом этапе могут быть отменены.

Общее число матчей с 64 до 80, однако для победы команде так же нужно будет провести 7 игр, включая финал.

Общее время проведения турнира составит 32 дня.

Также отмечалось, что расширение турнира до 48 участников может принести ФИФА дополнительные 640 млн долларов.

Чемпионат мира хотят расширить до 48 команд. Как так?