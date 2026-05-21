0

⚡Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан

Гном Гномыч переходит из России в Азербайджан.

Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан.

По информации РИА Новости, фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сейчас 13 лет. 

Александр Плющенко выигрывает турниры без соперников, но по правилам их нельзя проводить

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoсборная России
сборная Азербайджана
logoАлександр Плющенко
переходы
logoмужское катание

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — отмечал Плющенко в 2024-м году.
ОтветEvgeny_K.
«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — отмечал Плющенко в 2024-м году.
ДЫААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОтветEvgeny_K.
«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь», — отмечал Плющенко в 2024-м году.
Это должен быть самый заплюсованный комментарий
Вот и закончился весь патриотизм Плющенко.
ОтветKaterina Sunny
Вот и закончился весь патриотизм Плющенко.
Азергном Азергномыч 😂
ОтветKaterina Sunny
Вот и закончился весь патриотизм Плющенко.
Он и не начинался
Гном Гномыч Евгений оглы 🇦🇿
ОтветДавид Кочинян
Гном Гномыч Евгений оглы 🇦🇿
Комментарий удален пользователем
ОтветДавид Кочинян
Гном Гномыч Евгений оглы 🇦🇿
))))
Пхахахкххахкхахкхахаххахахахахазазахазухаххахахкхуззахазазазаззазаха это ооо очень смешно, очень
ОтветIuliia Timofeyeva
Пхахахкххахкхахкхахаххахахахахазазахазухаххахахкхуззахазазазаззазаха это ооо очень смешно, очень
Комментарий удален модератором
Ответalt3r.eg0
Комментарий удален модератором
Это просто анекдот😅😅😅
ФФККР пора бы перестать финансировать этот маркетплейс для фигуристов всех мастей. Осталось только Костылеву в Бразилию отправить
ОтветСырок с кокосом
ФФККР пора бы перестать финансировать этот маркетплейс для фигуристов всех мастей. Осталось только Костылеву в Бразилию отправить
Светловолосый азербайджанец типичной славян.внешности, который хочет официально выступать по всему миру, без ограничений (в т.ч.) из-за политической продажности своих псевдопатриотических родителей. Мои поздравления Федерации фигур.катания Азербайджана, в связи с появлением перспективного юниора.
ОтветСергей Aficionado
Светловолосый азербайджанец типичной славян.внешности, который хочет официально выступать по всему миру, без ограничений (в т.ч.) из-за политической продажности своих псевдопатриотических родителей. Мои поздравления Федерации фигур.катания Азербайджана, в связи с появлением перспективного юниора.
Комментарий скрыт
Вот в этом случае как раз уместно сказать словами ТАТ: «Для нас это вообще не потеря»)))
ОтветЛучшее_враг_хорошего
Вот в этом случае как раз уместно сказать словами ТАТ: «Для нас это вообще не потеря»)))
Я бы сказала, что это приобретение свободного места в сборной для талантливого мальчика.
Плющенко же наверняка пытался протолкнуть в юниорскую сборную и подключив связи получилось бы.
Ответalexloop
Я бы сказала, что это приобретение свободного места в сборной для талантливого мальчика. Плющенко же наверняка пытался протолкнуть в юниорскую сборную и подключив связи получилось бы.
Верно! И, продолжая Вашу логику, я бы предположил, что Жене и Яне тонко намекнули, что с таким катанием даже через их связи будет не пробиться наверх. Да и сами они, наверняка, понимали это. Так что, решение вполне взвешенное и логичное. Поражает, сколько пафоса было искусственно нагнано на, якобы талант, в течение последних лет.
А теперь выходит как в том анекдоте про лошадь: "ну не шмогла я!" )
Это самая смешная новость за последние годы)))))
Ахахаха😂😂😂
Это мега-позорище для вообще всей фигурки нашей страны😂
ОтветAdeen
Ахахаха😂😂😂 Это мега-позорище для вообще всей фигурки нашей страны😂
Может шутка, всё-таки?🥹😄
ОтветAdeen
Может шутка, всё-таки?🥹😄
Сегодня 21 мая вроде бы, а не 1 апреля. Может там по китайскому или еще какому календарю 1 апреля - этого пока не знаю !))))
Илья Малинин увидев эту новость обьявил о завершении карьеры со словами «Я не выдержу конкуренции»
Ответwxvnpc5psr
Илья Малинин увидев эту новость обьявил о завершении карьеры со словами «Я не выдержу конкуренции»
у него 5 потенциальных золотых медалей лички ОИ, а у меня всего 1!
Гномусан Гномиев
ОтветAndy93
Гномусан Гномиев
Гном-Гном оглы
ОтветВинни-Грет
Гном-Гном оглы
хахаха
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Веронике Жилиной одобрили переход в Азербайджан
21 мая, 12:25
Алферова о том, что Жилиной отказали в переходе в Азербайджан: «Мы не очень-то и расстроились. Очень хорошо, у нас есть еще год на восстановление здоровья»
25 ноября 2025, 13:25
Плющенко о переходе Жилиной в Азербайджан: «Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело – тренировать»
8 октября 2025, 06:46
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
26 минут назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем