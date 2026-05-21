Гном Гномыч переходит из России в Азербайджан.

Александр Плющенко переходит из России в Азербайджан.

По информации РИА Новости, фигурист получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сейчас 13 лет.

Александр Плющенко выигрывает турниры без соперников, но по правилам их нельзя проводить