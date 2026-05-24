Тутберидзе и Дудаков проведут сборы в Китае

Тутберидзе и Дудаков в июле проведут сборы в Китае.

Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков проведут сборы в Китае с 13 по 19 июля.

Тренировки будут проходить на базе китайского клуба Uniterra.

В программе также примут участие Софья Евдокимова и почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Тутберидзе будет присутствовать на сборах первые три дня.

Стоимость участия составляет 19 990 юаней (≈209 000 рублей).