Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»

Володин о продолжении карьеры: мы нацелены кататься еще четыре года.

Немецкий фигурист Никита Володин рассказал, как принял решение продолжить карьеру и готовиться к следующему олимпийскому циклу в паре с Минервой Фабьен Хазе.

«Это был самый тяжелый сезон в моей карьере – психологически, в первую очередь. Олимпиада – большая ответственность, самый важный старт четырехлетия, поэтому к концу сезона мы оба были уже совершенно без сил. Накопилась огромная усталость, даже не физическая, а именно психологическая.

Было много вопросов и определенные сомнения, к какому решению мы придем после отпуска. Непонятно было, как изменятся правила и в каком новом направлении мы сможем развиваться.

Сейчас мы отдохнули, пришли в себя, все обсудили и решили продолжать.

Конечно, всегда могут вмешаться разные обстоятельства, но мы нацелены кататься еще 4 года. В моем понимании, выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель, а для фигуристов это именно Олимпиада.

Я уже в Берлине: мы ездили отдыхать во Вьетнам с друзьями, Лешей Святченко и Соней Евдокимовой. Так что вернулся на каток со свежими силами, вчера первый раз вышел на лед. Минерва уже тоже начала тренировки, но пока в зале.

Мы не хотим торопиться – немного беспокоят травмы: у меня плечо, у Минервы плечо и колено. Мы хотим бережно отнестись к вопросам восстановления, спокойно все залечить и не форсировать подготовку. А потом уже начать тренировки в полную силу. Правда, у нас еще будет один мини-отпуск: Минерва пока никуда не ездила – она проходила армейские сборы, поэтому свой отпуск она отгуляет в июле, вместе со своим молодым человеком.

С новыми программами пока тоже не решено: есть определенные планы, но пока без конкретики. Конечно, готовимся выступать на Гран-при, но слишком рано сезон начинать не хотелось бы. Все решения будем принимать ближе к началу сезона», – цитирует Володина журналист Майя Багрянцева.