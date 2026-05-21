Веронике Жилиной одобрили переход в Азербайджан

Фигуристке Жилиной одобрили переход из России в Азербайджан.

По информации РИА Новости, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 18-летней спортсменке открепление на заседании исполкома организации в четверг.

После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, начиная со следующего сезона.

Жилина не выступала на соревнованиях с сезона-2023/24. Она подала документы на переход весной прошлого года и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но тогда ей не дали открепление.

Спортсменка тренируется в академии Евгения Плющенко.

