Веронике Жилиной одобрили переход в Азербайджан

По информации РИА Новости, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 18-летней спортсменке открепление на заседании исполкома организации в четверг.

После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, начиная со следующего сезона.

Жилина не выступала на соревнованиях с сезона-2023/24. Она подала документы на переход весной прошлого года и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но тогда ей не дали открепление. 

Спортсменка тренируется в академии Евгения Плющенко. 

Почему Жилину не отпустили в Азербайджан? Инструкция по смене сборной в фигурке

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Я так понимаю Жилину, Трофимову и Гнома скопом всех продали?
ОтветЛучшее_враг_хорошего
3 по цене 1.
ГГ, конечно же, самый дорогой!!!
ОтветDelirium
За гнома случайно наша федерация не приплатила?
Там в академии Черная пятница.Трофммову в Беларусь еще продали.Тренер теперь будет в международном кике светить,не все по Красноярскам с Костылевой ездить
ОтветRamyen
Ису разве допустил Беларусь обратно?
ОтветRamyen
Это жесть конечно, очень много вопросов к Федерации
очень интересно взглянуть на результат столь долгого ожидания. Стоит ли игра свеч и есть ли ультра-си? Без них будет там же, где и Софа
ОтветСырок с кокосом
Софа совсем неплохо выглядит на МС. Плющенко до Рафа как до луны, чтобы так подготовить девочку. Неизвестно ведь, что у Ники с уси после взросления.
ОтветСырок с кокосом
Ну вон тут как радовались что Муравьева переходит. Так что пусть и Жилина перейдет
Осталось отправиться на новую Родину и начать тренироваться.
Ответtull
Странно, а чего ж вы Губанову, Егадзе, Метелкину - Берулава не отправляете? или это другое? они вообще на гос льду тренируются
ОтветBlack&White
Эгадзе не Русский изначально, а остальных отпустили
Интересно, заборет ли азербайджанка Жилина казашку Самоделкину...
ОтветАрктический Лед
А причем тут это. зачем именно на Софу наезжать.
ОтветАрктический Лед
Думаю что кого из двух слабых фигуристок с тройными ставить выше будет решать битва грибов Плюща и Рафа)
- Продал?
- Это мое дело. Минутку, так, так. Баранов в стойло. Холодильник в дом. Ты куда? Иди домой.
-Ничего у тебя не выйдет. Украсть такую девушку. -Спортсменку, комсомолку. Между прочим, в соседнем районе перевели к себе члена сборной!
😂
Поздравляю Веронику, все-таки добилась своего, молодец. Очень длительный простой у нее был, вряд ли легко будет по первости, но думаю, оптимальную форму она наберет.
Там, где сердце
Чем больше россиян выступает за иностранные команды, тем интереснее смотреть соревнования.
Мне уже всё равно где, лишь бы Вероника вышла в сезон. Удачи.
Алферова о том, что Жилиной отказали в переходе в Азербайджан: «Мы не очень-то и расстроились. Очень хорошо, у нас есть еще год на восстановление здоровья»
25 ноября 2025, 13:25
Плющенко о переходе Жилиной в Азербайджан: «Подождем, они с семьей занимаются дальнейшей историей. Мое дело – тренировать»
8 октября 2025, 06:46
Сихарулидзе о Жилиной: «Гражданин РФ при получении второго гражданства обязан в течение 60 дней уведомить МВД. Ничего подобного со стороны Вероники сделано не было»
28 июля 2025, 13:24
