  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
0

Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»

Сихарулидзе: ФФККР участвовала в организации приезда Ришо, в его работе.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о приезде Бенуа Ришо в Россию.

Французский хореограф поработал с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой, Евгением Семененко, Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой и Артемом Валовым.

«Мы участвовали в организации приезда, в его работе. ФФККР и федерация Санкт-Петербурга с уважением относятся к тому, что он делает. Ребят никто не заставляет – это их решения, они это просят», – сказал Сихарулидзе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Бенуа Ришо
logoсборная России
logoАнтон Сихарулидзе
ФФККР

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Россиян выгнали, а они все в рот Европе смотрят. Свои постановщики не хуже..У Петра и Аделии отличные программы, выделялись на ОИ, не хуже Ришовских
Он и это себе в заслугу записал? Силен! Ришо деньги плати, он и сам хоть куда приедет.
Какое ДОСТИЖЕНИЕ 🙈🙈Купи себе леденец на палочке.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
31 минуту назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Рекомендуем