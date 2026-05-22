Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о приезде Бенуа Ришо в Россию.

Французский хореограф поработал с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой, Евгением Семененко, Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой и Артемом Валовым.

«Мы участвовали в организации приезда, в его работе. ФФККР и федерация Санкт-Петербурга с уважением относятся к тому, что он делает. Ребят никто не заставляет – это их решения, они это просят», – сказал Сихарулидзе.