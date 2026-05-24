Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен

Итальянский фигурист Филиппо Амброзини будет выступать в паре с Миланией Кристиной Ваананен.

Амброзини 33 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы в паре с Ребеккой Гиларди. После Олимпиады-2026 Гиларди объявила о завершении спортивной карьеры.

Ваананен 22 года, она – двукратная чемпионка Финляндии в паре с Филиппо Клеричи.

Фигуристы будут выступать за Италию, их тренером стала Барбара Луони.