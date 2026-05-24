Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен

Филиппо Амброзини будет выступать в паре с Миланией Ваананен.

Итальянский фигурист Филиппо Амброзини будет выступать в паре с Миланией Кристиной Ваананен. 

Амброзини 33 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы в паре с Ребеккой Гиларди. После Олимпиады-2026 Гиларди объявила о завершении спортивной карьеры. 

Ваананен 22 года, она – двукратная чемпионка Финляндии в паре с Филиппо Клеричи. 

 Фигуристы будут выступать за Италию, их тренером стала Барбара Луони.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Il Giornale di Vicenza
Филиппо Амброзини
Милания Ваананен
logoсборная Италии по фигурному катанию
пары

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно. Удачи!
То есть карантин будет у девочки?
Ответверю_в_волшебство)
То есть карантин будет у девочки?
Девочка олимпийский сезон пропустила, есть шанс начать этот сезон с начала, если финская федра не упрется с релизом. А раз пару объявили, скорей всего и релиз уже получен.
Отличная новость.
