Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен

Итальянский фигурист Филиппо Амброзини будет выступать в паре с Миланией Кристиной Ваананен.
Амброзини 33 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы в паре с Ребеккой Гиларди. После Олимпиады-2026 Гиларди объявила о завершении спортивной карьеры.
Ваананен 22 года, она – двукратная чемпионка Финляндии в паре с Филиппо Клеричи.
Фигуристы будут выступать за Италию, их тренером стала Барбара Луони.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Il Giornale di Vicenza
