  • Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева своим «самым дорогим уроком» заблокированные еврооблигации.

– Назови самый дорогой урок в твоей карьере. За какой поступок пришлось заплатить деньгами или репутацией, и чему он тебя научил?

– Если мы говорим прям про деньги, есть у меня такой урок, к сожалению. Это еврооблигации, которые у нас заблокированы.

– Не конфискованы – это важно. Конечно, вряд ли их быстро разблокируют, но как минимум это актив, который юридически все еще ваш.

– Ну, я очень сильно на это надеюсь. Потому что на вопросы «когда разблокируете» они говорят: «Не знаем когда». – «Правильно понимаю, что мне типа лет 70 будет, [когда] могут разблокировать? А могут и завтра?» Они такие: «Ну да, а могут вообще не разблокировать»

– Завтра не могут. Лет 70 – более вероятный сценарий. Считайте, что наследство внукам сформировали.

– Дай бог. Неплохое наследство, – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Не горюй, купи у Пореченкова тысячу лотерейных билетов, и будет тебе и счастье и деньги.
Помню, в самом начале многие "трейдеры" перешли на холодный обзвон, чтобы хоть за 10-20 % впарить заблокированные облигации.
Забавно будет, если Медведева уже после блокировки "вложилась" в них...
ОтветPelerin
Вроде прозвучало, что заблочили на следующий день после оформления в банке.
ОтветShehina
Странное совпадение )
Там новость покруче - Марин и Шома будут участвовать в соревнованиях как танцевальная пара 💔
У меня тоже повисли 500 баксов в акциях иностранных компаний. Мне приходило сообщение от банка, что можно эти акции перебросить на несанкционный банк, но я тогда забухал и сообщение пропустил.
