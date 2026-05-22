Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева своим «самым дорогим уроком» заблокированные еврооблигации.
– Назови самый дорогой урок в твоей карьере. За какой поступок пришлось заплатить деньгами или репутацией, и чему он тебя научил?
– Если мы говорим прям про деньги, есть у меня такой урок, к сожалению. Это еврооблигации, которые у нас заблокированы.
– Не конфискованы – это важно. Конечно, вряд ли их быстро разблокируют, но как минимум это актив, который юридически все еще ваш.
– Ну, я очень сильно на это надеюсь. Потому что на вопросы «когда разблокируете» они говорят: «Не знаем когда». – «Правильно понимаю, что мне типа лет 70 будет, [когда] могут разблокировать? А могут и завтра?» Они такие: «Ну да, а могут вообще не разблокировать»
– Завтра не могут. Лет 70 – более вероятный сценарий. Считайте, что наследство внукам сформировали.
– Дай бог. Неплохое наследство, – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».
Забавно будет, если Медведева уже после блокировки "вложилась" в них...