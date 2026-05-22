Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»

Сихарулидзе: объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о том, что организацию не стали объединять с Союзом конькобежцев России.

«Дегтярев поддерживает нас, мы часто с ним общаемся. Он скрупулезно спрашивает о всех соревнованиях. Если говорить про объединение федераций, нас это не касалось, мы не участвовали в диалоге. Мы понимаем, что во многих странах есть федерация фигурного катания и отдельно – федерация конькобежцев.

У нас нет проблем: налажен диалог с ISU, они долгие годы имеют взаимоотношения с ФФККР отдельно. Цель какая? Я не могу для себя сформировать цель объединения. У нас разные виды спорта», – сказал Сихарулидзе.