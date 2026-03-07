30

Валиева исполнила четверной тулуп во время показательного номера в Шанхае

Валиева исполнила четверной тулуп во время показательного номера в Шанхае.

Фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп во время показательного номера в Шанхае.

Сегодня на арене Shanghai Oriental Sports Center проходит матч КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Барыс».

В декабре 2025-го завершился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. После этого она выступала на чемпионате России по прыжкам, где также исполняла квад-тулуп.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: фан-группа Камилы Валиевой
logoсборная России
logoКамила Валиева
женское катание
видео
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
на видео - очень красиво вышло. причем в темноте! такой же большой пролетный квад с зависанием, как и раньше
Умница! И очень смелая - рискованно прыгать в таких условиях (темнота, прожектор, хоккейный лед). Ждем в новом сезоне, а то пока как-то пресновато в нашем фк.
Молодчина! Камила заслуживает яркого возвращения и побед, ни одному спортсмену в мире не досталась такая несправедливость. Привет Синнеру и ко
Новый сложный заход, молодец
Ждем Камилу в следующем году на соревнованиях.
Это девочке есть что доказывать
Прекрасный квад. Пробует новый сложный заход, но мне и старый очень нравился с тройки и небольшой спирали. Одним словом молодец, ничего не скажешь. С нетерпением жду сезон
Ответ ukotu
Прекрасный квад. Пробует новый сложный заход, но мне и старый очень нравился с тройки и небольшой спирали. Одним словом молодец, ничего не скажешь. С нетерпением жду сезон
К сожалению недокрут небольшой был. Но радует, что он у нее очень стабильный.
Ответ smitteni
К сожалению недокрут небольшой был. Но радует, что он у нее очень стабильный.
Нет там недокрута, прыжок докручен на 100%. Пересмотрено дважды на слоумо.
Камила в хорошей форме. Квад в таких условиях сделать непросто. Ждём на соревнованиях в следующем сезоне
Ух молодец. Видимо уже очень стабильно его прыгает. Хочется в прокате увидеть
Очень ждем Камилу и справедливость!!
