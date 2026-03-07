Валиева исполнила четверной тулуп во время показательного номера в Шанхае.

Сегодня на арене Shanghai Oriental Sports Center проходит матч КХЛ «Шанхай Дрэгонс» – «Барыс».

В декабре 2025-го завершился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. После этого она выступала на чемпионате России по прыжкам, где также исполняла квад-тулуп.