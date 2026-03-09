33

Каори Сакамото: «Хочу выступить на чемпионате мира, зная, что показала свой максимум»

Каори Сакамото выступит на чемпионате мира по фигурному катанию.

Японская фигуристка Каори Сакамото выступит на чемпионате мира, который пройдет с 25 по 28 марта в Праге.

Ранее 25-летняя спортсменка объявляла, что нынешний сезон станет для нее последним.

«Впереди чемпионат мира, и я хотела бы показать выступление, которым буду полностью довольна, зная, что показала свой максимум. Хочу сфокусировать все свои силы на дальнейшем развитии. Хочу помогать развиваться тем спортсменам, кто сможет выступать на мировой арене», – сказала фигуристка.

Сакамото – трехкратная чемпионка мира и четырехкратный призер Олимпийских игр.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Hochi
Мы тоже хотим еще два проката Каори. Удачи!
К АОРИ японский самурай восхищаюсь ею.Пройти три олимпиады и быть в лидерах дано редко кому.Желаю ей победы.
Ответ Дуда
Находится в лидерах пока наших нет, а так бы не видать бы ей лидерства, насколько я помню наши девочки все места занимали на пьедестале, ЧМ 2021, ЧЕ 2022, потом отстранение.
Ответ sim460
Так была же недавно на ОИ. Результат на табло. Так,что рассуждения про "мы бы всех вынесли" уже не работает
Пусть она будет первая, удачи!
Каори успешно выступить на ЧМ в завершении своей славной спортивной карьеры. Удачи !
Каори спортсмен времён Загитовой. Осталась в топе 3 олимпиады. Красиво катит, прыгает 3-3, красавица. восхищение
Жаль нет олимпийского золота
Давай, Каори, поставь красивую точку в карьере. Тебя будут помнить, в отличие от допингистки-пофигистки с терапевтическими исключениями.
Удачи на Чемпионате Мира.
Заканчивать собиралась после Пхеньяна, но узнав об отстранении россиянок осталась ещё на 4 года, но тут Лью решила вернуться.
Ответ Олимпионик
Да, ключевое в принятии спортсменами решений о продолжении карьеры и завоевании медалей более легким путем - это отстранение русских. Вишенка на торте всей этой деградации - американка, получающая удовольствие.
Ответ Олимпионик
Пхеньян? Там проходят какие-то международные соревнования, о которых мы не знаем? И в них участвовала Каори Сакамото?
Милой Каори удачи!
