Каори Сакамото: «Хочу выступить на чемпионате мира, зная, что показала свой максимум»

Японская фигуристка Каори Сакамото выступит на чемпионате мира, который пройдет с 25 по 28 марта в Праге.

Ранее 25-летняя спортсменка объявляла, что нынешний сезон станет для нее последним.

«Впереди чемпионат мира, и я хотела бы показать выступление, которым буду полностью довольна, зная, что показала свой максимум. Хочу сфокусировать все свои силы на дальнейшем развитии. Хочу помогать развиваться тем спортсменам, кто сможет выступать на мировой арене», – сказала фигуристка.

Сакамото – трехкратная чемпионка мира и четырехкратный призер Олимпийских игр.