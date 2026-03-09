Татьяна Тарасова: «Валиева выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом. У нее все равно будут конкурентки в России – это и Трусова»

Тарасова: четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом соревнований.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что фигуристка Камила Валиева станет фаворитом соревнований из-за четверного тулупа.

В декабре 2025-го завершился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Вернувшись на лед, она исполняла элемент ультра-си на тренировках и на чемпионате России по прыжкам.

«Камила выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом, у нее все равно будут конкурентки в нашей стране. Это и Саша Трусова, которая тоже будет исполнять этот элемент, и другие девочки, кто уже делает четверной тулуп на тренировках.

Камила сама по себе молодец, ей нелегко, но она стремится к лучшему. Она-то в этой истории [с допингом] вообще не виновата», – сказала Тарасова.