Татьяна Тарасова: «Валиева выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом. У нее все равно будут конкурентки в России – это и Трусова»
Тарасова: четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом соревнований.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что фигуристка Камила Валиева станет фаворитом соревнований из-за четверного тулупа.
В декабре 2025-го завершился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Вернувшись на лед, она исполняла элемент ультра-си на тренировках и на чемпионате России по прыжкам.
«Камила выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом, у нее все равно будут конкурентки в нашей стране. Это и Саша Трусова, которая тоже будет исполнять этот элемент, и другие девочки, кто уже делает четверной тулуп на тренировках.
Камила сама по себе молодец, ей нелегко, но она стремится к лучшему. Она-то в этой истории [с допингом] вообще не виновата», – сказала Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Думаю, с внутренними соревнованиями не лучше.
Устарела ТАТ.
Ваше волнение понятно, поскольку у Трусовой вторая оценка явно проседает, точнее, там просто не за что её ставить. Только вот зачем писать про манипуляции? Камила явно артистичнее, соответственно должна быть выше.