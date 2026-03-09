  • Спортс
  • Татьяна Тарасова: «Валиева выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом. У нее все равно будут конкурентки в России – это и Трусова»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что фигуристка Камила Валиева станет фаворитом соревнований из-за четверного тулупа.

В декабре 2025-го завершился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Вернувшись на лед, она исполняла элемент ультра-си на тренировках и на чемпионате России по прыжкам.

«Камила выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом, у нее все равно будут конкурентки в нашей стране. Это и Саша Трусова, которая тоже будет исполнять этот элемент, и другие девочки, кто уже делает четверной тулуп на тренировках.

Камила сама по себе молодец, ей нелегко, но она стремится к лучшему. Она-то в этой истории [с допингом] вообще не виновата», – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Прыгнет в программе на соревнованиях - вот тогда и можно будет о чем-то говорить. На тренировках много кто прыгает, только в программе в итоге валит или разваливает программу. Тут главное, чтобы под нее не стали упаковывать перспективных девчонок, а так, ну пусть прыгает, борется, а не грибами побеждает.
То ли дело когда упаковывают под Садкову и Двоеглазову. Это красиво
ТАТа кроме Валиевой и Трусовой не знает других фигуристок ? Пусть в очередной раз посмотрит ФГП сегодня и прокат ПП. Там они есть, но отсутствует Петросян.
ТАТ как будто уже не смотрит фигурное катание. Это очень чувствовалось когда она комментировала ПП мужчин и женщин на ОИ. Она будто бы впервые видела большинство спортсменов.
Думаю, с внутренними соревнованиями не лучше.
Устарела ТАТ.
Ее спрашивают только про Валиеву и Трусову! Задание партии - в сми раскручивать только их! И Гуменника немного, потому что, сами понимаете, парень из Питера! А был бы московским, как Петросян, так же забыли бы через неделю!
Фаворитом исполнение сольного четверного прыжка не делает никого - ни Валиеву, ни Трусову. Фаворитом могут сделать поставленные, вкатанные и чисто иполненные две соревановательные программы. А до этого пока дело не дошло. И дойдет ли - неизвестно пока.
Вот у Трусовой и Валиевой как раз дойдет. У нынешних фаворитов пойдет возрастной (физиологический спад). Хотя, после периода взросления у Алисы Двоеглазовой вполне может вернуться стабильность. Она сильная девочка, с хорошим потенциалом, заряженная на борьбу.
Как у нас любят лавры то фаворита, то победителя вешать заранее раз за разом )) И, главное, каждый раз эти фавориты и победы авансом ник чему не приводят , ан нет - снова одно и то же. Когда дойдет, тогда и будет о чем говорить. Пока применительно к ним о фаворитах говорить сильно преждевременно.
Ответ Шубиной, которая так боится, что ограничивает комментарии.
Ваше волнение понятно, поскольку у Трусовой вторая оценка явно проседает, точнее, там просто не за что её ставить. Только вот зачем писать про манипуляции? Камила явно артистичнее, соответственно должна быть выше.
В программах) А еще скольжение, музыкальность, красивейшие линии. Но пока рано размышлять, нужно, чтобы обе девочки вышли с конкретными программами. Там видно будет
Прежде чем о каких конкурентах говорить надо посмотреть прыжки в программах. А так 4Т против 4Л слаб. Главное как это исполнят в ПП
Думаю, Камиле поставят программу с элементами шоу, как Кондратюку, и на этом основании задерут вторую оценку до небес. Точнее, не думаю, а уверена. Так что при любом исполнении 4Т она будет на подиуме, как минимум.
А вы не учитываете то, что в программе помимо 1 прыжка (4т у Ками, 4л у Саши) есть еще и другие элементы? Как минимум 6 прыжковых, 3 вращения, 1 дорожка и 1 хороепоследовательность? И, конечно, вторая оценка)
Двоеглазова с тулупом и лутцом...Ну да, ну да, пошла я нафиг...А если ТАТ сравнивает перспективы именно "возвращенок", то свою мысль надо точнее выражать.
Ну все таки есть доля справедливости в словах ТАТ Двоеглазовой и остальным придется ещё пройти сложный период изменения тела Трусова и Валиева вроде пока единственные кто прошло все это и остался с четверными.
Пусть сначала выйдут на соревнования)) именно полноценные тогда посмотрим.
кроме Трусовой и Валиевой остальным в следующий сезон можно не идти?
ТАТ, конечно, права. Все девочки - это конкуренты. Камила это понимает и не раскидывается громкими словами, она работает. Молодец. Жду её КП с большим нетерпением
Маша Захарова,это та,что на последней месте?
