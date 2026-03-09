2550

⛸️ Финал Гран-при России. Двоеглазова победила, Садкова – 2-я, Нелюбова – 3-я, Муравьева – 4-я

Двоеглазова выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию.

Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла финал Гран-при России в Челябинске.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Челябинск

Итоговое положение

1. Алиса Двоеглазова – 220,73

2. Дарья Садкова – 212,35

3. Камилла Нелюбова – 210,67

4. Софья Муравьева – 210,65

5. Ксения Гущина – 209,05

6. Анна Фролова – 204,39

7. Елизавета Куликова – 200,22

8. Дина Хуснутдинова – 196,13

9. Вероника Яметова – 193,13

10. Анна Ляшенко – 190,65

11. Мария Захарова – 179,22

12. Мария Елисова – 179,16

Произвольная программа

1. Алиса Двоеглазова – 144,44

2. Анна Фролова – 139,96

3. Дарья Садкова – 139,64

4. Ксения Гущина – 138,79

5. Камилла Нелюбова – 138,36

6. Софья Муравьева – 137,14

7. Анна Ляшенко – 134,48

8. Елизавета Куликова – 132,16

9. Вероника Яметова – 125,28

10. Мария Захарова – 125,16

11. Дина Хуснутдинова – 122,27

12. Мария Елисова – 117,62

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
Алиса Двоеглазова
Дина Хуснутдинова
Софья Муравьева
Дарья Садкова
Елизавета Куликова
Ксения Гущина
Камилла Нелюбова
Анна Фролова
Вероника Яметова
Мария Захарова
Анна Ляшенко
Мария Елисова
сборная России
результаты
женское катание
Серия Гран-при России
В итоге Аделия лучше всех! Никакая Захарова и Алиса не смогли бы там бороться. А бедной Аделии так досталось за свое отличное выступление. Чистейшая кп и кроме квада, который она исполняла единственная, она идеально откатала всю произвольную программу. Спасибо тебе, Аделия!
Ответ
В итоге Аделия лучше всех! Никакая Захарова и Алиса не смогли бы там бороться. А бедной Аделии так досталось за свое отличное выступление. Чистейшая кп и кроме квада, который она исполняла единственная, она идеально откатала всю произвольную программу. Спасибо тебе, Аделия!
Да, Аделька сильнейшая фигуристка России и федра как всегда не ошиблась отправив ее.
Ответ
В итоге Аделия лучше всех! Никакая Захарова и Алиса не смогли бы там бороться. А бедной Аделии так досталось за свое отличное выступление. Чистейшая кп и кроме квада, который она исполняла единственная, она идеально откатала всю произвольную программу. Спасибо тебе, Аделия!
Надеюсь, что до кого-то это тоже хотя бы сейчас дойдёт. Я об этом говорила с первой минуты
Петю реально засудили на ОИ, как дебютанта - мы возмущались, и по делу. Нелюбову засуживают на национальных стартах и упаковывают под разваленных дев - это так и должно быть, да

Так может нашим судьям пора с себя начать и давать реальные оценки, а не вот это вот?

Я понимаю, когда на ЧР вывели Петю и Аделин первыми - им на ОИ надо было ехать в статусе чемпионов России. А сейчас то что? Камиллу тупо упаковали, это жесть.

Сколько гнилья на Адель лилось из-за упаденного квада на ОИ, но она даже с теми прокатами на голову выше сегодняшних золотой и серебряной медалисток.
Ответ
Петю реально засудили на ОИ, как дебютанта - мы возмущались, и по делу. Нелюбову засуживают на национальных стартах и упаковывают под разваленных дев - это так и должно быть, да Так может нашим судьям пора с себя начать и давать реальные оценки, а не вот это вот? Я понимаю, когда на ЧР вывели Петю и Аделин первыми - им на ОИ надо было ехать в статусе чемпионов России. А сейчас то что? Камиллу тупо упаковали, это жесть. Сколько гнилья на Адель лилось из-за упаденного квада на ОИ, но она даже с теми прокатами на голову выше сегодняшних золотой и серебряной медалисток.
Но на ЧР Аделия не была выше всех на голову! И зачем Петру и Аделии ехать в ранге ЧР? Этого требования не было! Ту же Алису на ЧР упаковали под Аделию несправедливо
Ответ
Но на ЧР Аделия не была выше всех на голову! И зачем Петру и Аделии ехать в ранге ЧР? Этого требования не было! Ту же Алису на ЧР упаковали под Аделию несправедливо
Той же Алисе на том же ЧР баллов тоже отсыпали нормально так

Ехать в ранге чемпионов страны = быть у судей на более лучшем счету, нежели будучи 2-3-м местом, особенно учитывая единственную квоту
Меня всегда обвиняют что я за ТШТ.
Так вот это не так. Нелюбова сегодня лучшая. Алиса - плохо. Даша - плохо. Соня Муравьева хоть катит, но тоже плохо. Аня Фролова - плохо. Ксюша Гущина понравилась.

Слышали как мы на оценках Камиллы кричали «мало»?! Так вот хорошо что мужик который рядом сидел не крикнул то что он говорил😂
Первые ряды сектора С2 прям вслух возмущались.
Ответ
Меня всегда обвиняют что я за ТШТ. Так вот это не так. Нелюбова сегодня лучшая. Алиса - плохо. Даша - плохо. Соня Муравьева хоть катит, но тоже плохо. Аня Фролова - плохо. Ксюша Гущина понравилась. Слышали как мы на оценках Камиллы кричали «мало»?! Так вот хорошо что мужик который рядом сидел не крикнул то что он говорил😂 Первые ряды сектора С2 прям вслух возмущались.
Я с вами
Лучшие были Камила, Гущина, Куликова
Я тоже всегда за хрустальных! Но не их день. Сейчас и Андрей наваляет
Ответ
Меня всегда обвиняют что я за ТШТ. Так вот это не так. Нелюбова сегодня лучшая. Алиса - плохо. Даша - плохо. Соня Муравьева хоть катит, но тоже плохо. Аня Фролова - плохо. Ксюша Гущина понравилась. Слышали как мы на оценках Камиллы кричали «мало»?! Так вот хорошо что мужик который рядом сидел не крикнул то что он говорил😂 Первые ряды сектора С2 прям вслух возмущались.
Абсолютно согласна
В итоге победить должна была Камила Нелюбова, но....
Ответ
В итоге победить должна была Камила Нелюбова, но....
Да.
Ответ
В итоге победить должна была Камила Нелюбова, но....
Если после этого цирка ее в сборную не возьмут, то даже не знаю. Единственный человек с чистыми прокатами и тут, и на ЧР
Зашквар, радостно, что Нелюбова на пьедестале, но она сегодня первая
Ответ
Зашквар, радостно, что Нелюбова на пьедестале, но она сегодня первая
100%!!!!
Ответ
Зашквар, радостно, что Нелюбова на пьедестале, но она сегодня первая
Камилла и в КП первая,Этери знает,что девы настолько не привыкли к конкуренции ,а привыкли к договорнякам ради нее самой....что они сыпятся даже когда отодвинута реальная конкурентка на 5 место и она это все творит-с другими спортсменками,тренерам.Как это бессовестно.Может быть поэтому дочь 13-ая и не двигается, что слишком большой шлейф кого растоптали в своих играх....
Давайте расскажите теперь, как плохи Сакомото, Лью и как мы всех победим сразу
Ответ
Давайте расскажите теперь, как плохи Сакомото, Лью и как мы всех победим сразу
Нельзя сравнивать, это второстепенное соревнование.
Ответ
Давайте расскажите теперь, как плохи Сакомото, Лью и как мы всех победим сразу
Они не убиваются об ультра си и ннидвинают вперёд фигурку. Сравнили тоже
А почему у вас нет претензий по поводу Муравьевой, которая без шикарного трикселя и с косяком тоже впереди Нелюбовой? Может быть, как раз их и надо бы местами поменять?
Ответ
А почему у вас нет претензий по поводу Муравьевой, которая без шикарного трикселя и с косяком тоже впереди Нелюбовой? Может быть, как раз их и надо бы местами поменять?
Комментарий скрыт
Ответ
А почему у вас нет претензий по поводу Муравьевой, которая без шикарного трикселя и с косяком тоже впереди Нелюбовой? Может быть, как раз их и надо бы местами поменять?
У Муравьевой даже каскада нет, там был недокрут и на лутце и на тулупе, визуально клюнула и там и там, выезд тоже был не лучший, ну, то есть на -4 каскад с понижением базы, у Нелюбовой можно +3 ставить за каскад, если не придираться к отрыв (а по факту ни у кого это не учитывают). Так что даже будь у Нелюбовой двойной аксель, она должна была выигрывать, как по мне, у Муравьевой. Но с тройным, это уже вообще ни в какие ворота.
Если по справедливости то победить должна была Нелюбова. Её вчера поджали оценками и сегодня, и она точно сегодня лучше Двоеглазовой
Ответ
Если по справедливости то победить должна была Нелюбова. Её вчера поджали оценками и сегодня, и она точно сегодня лучше Двоеглазовой
Тут согласна на 200%, у Нелюбовой сегодня отобрали золото, хоть я и за ТШТ всегда и везде. Почему такое отношение к девочке?!
Ответ
Если по справедливости то победить должна была Нелюбова. Её вчера поджали оценками и сегодня, и она точно сегодня лучше Двоеглазовой
Ничему жизнь не учит делать из Нелюбовой Захарову 2:0?
Надеюсь у Алисы самоуверенности поубавится, после косых взглядов и намеков в сторону Аделии, мне как-то сложно ей сочувствовать. Налажала.
Ответ
Надеюсь у Алисы самоуверенности поубавится, после косых взглядов и намеков в сторону Аделии, мне как-то сложно ей сочувствовать. Налажала.
С чего это ? На ЧР ее наглым образом упаковали под никакущую Петросян, что и подтвердилось позором на ОИ
Ответ
С чего это ? На ЧР ее наглым образом упаковали под никакущую Петросян, что и подтвердилось позором на ОИ
Позор это вы, которая позволяет о трехкратной Чемпионке России, говорить такое!
За этот олимпийский цикл, на разных соревнования, Аделия показывала:
- 3 аксель
- 4 риттбергер
- 4 флип
- 4 тулуп
Выдающиеся программы, с вирутозным попаданием с ритм, максимально кардинальным перевоплощением. "Выдающимся образом каталась девочка!", - говорила в эфире Тарасова.
Прочитайте, что об Аделии Петросян пишут в заграничных чатах, количество просмотров и комментарии под видео.
Конечно, встречаются единицы, как и у нас. Но в основном только положительные отзывы.
Одна ошибка на две программы, все непрыжковые на 4 уровень, ничего нигде не развалила и ничего не отдала. На первом выступлении в Китае - завоевала золото. На втором - с ходу попала в топ.
Цените то, что есть. Все переживают, все нервничают даже внутри, что уж говорить об Аделии на ОИ.
Умница Камилла, не молчит, девочка!!! Говорит, что оценки ниже чем на чемпионате России, а прокат такой же хороший
Ответ
Умница Камилла, не молчит, девочка!!! Говорит, что оценки ниже чем на чемпионате России, а прокат такой же хороший
А представьте на каком месте Алиса и Даша с такими прокатами и косяками были бы на международных стартах и на ОИ.Адель косякнула только на квадтулупе),а эти столько грубейших ошибок,на фоне чистой Камиллы с 2 ультра си на 2 программы) с чистыми прокатами)) под эту халтуру.Вот так федерация учла опыт международного судейства.Продолжает раздавать договоренности ЭГ.
