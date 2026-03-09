⛸️ Финал Гран-при России. Двоеглазова победила, Садкова – 2-я, Нелюбова – 3-я, Муравьева – 4-я
Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла финал Гран-при России в Челябинске.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Челябинск
Итоговое положение
1. Алиса Двоеглазова – 220,73
2. Дарья Садкова – 212,35
3. Камилла Нелюбова – 210,67
4. Софья Муравьева – 210,65
5. Ксения Гущина – 209,05
6. Анна Фролова – 204,39
7. Елизавета Куликова – 200,22
8. Дина Хуснутдинова – 196,13
9. Вероника Яметова – 193,13
10. Анна Ляшенко – 190,65
11. Мария Захарова – 179,22
12. Мария Елисова – 179,16
Произвольная программа
1. Алиса Двоеглазова – 144,44
2. Анна Фролова – 139,96
3. Дарья Садкова – 139,64
4. Ксения Гущина – 138,79
5. Камилла Нелюбова – 138,36
6. Софья Муравьева – 137,14
7. Анна Ляшенко – 134,48
8. Елизавета Куликова – 132,16
9. Вероника Яметова – 125,28
10. Мария Захарова – 125,16
11. Дина Хуснутдинова – 122,27
12. Мария Елисова – 117,62
Так может нашим судьям пора с себя начать и давать реальные оценки, а не вот это вот?
Я понимаю, когда на ЧР вывели Петю и Аделин первыми - им на ОИ надо было ехать в статусе чемпионов России. А сейчас то что? Камиллу тупо упаковали, это жесть.
Сколько гнилья на Адель лилось из-за упаденного квада на ОИ, но она даже с теми прокатами на голову выше сегодняшних золотой и серебряной медалисток.
Ехать в ранге чемпионов страны = быть у судей на более лучшем счету, нежели будучи 2-3-м местом, особенно учитывая единственную квоту
Так вот это не так. Нелюбова сегодня лучшая. Алиса - плохо. Даша - плохо. Соня Муравьева хоть катит, но тоже плохо. Аня Фролова - плохо. Ксюша Гущина понравилась.
Слышали как мы на оценках Камиллы кричали «мало»?! Так вот хорошо что мужик который рядом сидел не крикнул то что он говорил😂
Первые ряды сектора С2 прям вслух возмущались.
Лучшие были Камила, Гущина, Куликова
Я тоже всегда за хрустальных! Но не их день. Сейчас и Андрей наваляет
За этот олимпийский цикл, на разных соревнования, Аделия показывала:
- 3 аксель
- 4 риттбергер
- 4 флип
- 4 тулуп
Выдающиеся программы, с вирутозным попаданием с ритм, максимально кардинальным перевоплощением. "Выдающимся образом каталась девочка!", - говорила в эфире Тарасова.
Прочитайте, что об Аделии Петросян пишут в заграничных чатах, количество просмотров и комментарии под видео.
Конечно, встречаются единицы, как и у нас. Но в основном только положительные отзывы.
Одна ошибка на две программы, все непрыжковые на 4 уровень, ничего нигде не развалила и ничего не отдала. На первом выступлении в Китае - завоевала золото. На втором - с ходу попала в топ.
Цените то, что есть. Все переживают, все нервничают даже внутри, что уж говорить об Аделии на ОИ.