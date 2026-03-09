⛸️ Финал Гран-при России. Гуменник победил, Семененко – 2-й, Угожаев – 3-й
Фигуристы Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России в Челябинске.
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Челябинск
Итоговое положение
1. Петр Гуменник – 303,16
2. Евгений Семененко – 286,97
3. Николай Угожаев – 286,47
4. Марк Кондратюк – 286,03
5. Григорий Федоров – 276,56
6. Владислав Дикиджи – 266,59
7. Андрей Мозалев – 248,44
8. Матвей Ветлугин – 241,70
9. Александр Мельников – 230,22
10. Макар Игнатов – 221,45
11. Артур Даниелян – 221,05
12. Глеб Лутфуллин – 205,63
Произвольная программа
1. Петр Гуменник – 199,54
2. Марк Кондратюк – 190,11
3. Евгений Семененко – 188,45
4. Николай Угожаев – 186,94
5. Григорий Федоров – 181,15
6. Владислав Дикиджи – 167,67
7. Андрей Мозалев – 161,18
8. Александр Мельников – 159,34
9. Матвей Ветлугин – 157,39
10. Артур Даниелян – 149,42
11. Макар Игнатов – 130,40
12. Глеб Лутфуллин – 114,42
Можете писать что угодно - не было бы бана сборной РФ - Гуменнику бы не порезали 10 баллов техники.
На ОИ были те же 114-115 сразу после проката.
Шайдоров рядом не стоял, остальные сами сдали.
Потрясающая программа, фигурист и прокаты.
1) Ягудина в топку, совершенно мерзко, придирчиво, пафосно и не по делу. в новом сезоне его не должно быть.
2) Соловьев за сезон ни на грамм не улучшился, путает имена (Яга также), правила не знает, делает наитупейшие подводки ни к месту, предвзят.
3) Аня начала отстаивать свое мнение и позицию, наконец не лебизит всем подряд, может поспорить, определенно в этом сезоне лучше
4) Миша интересно рассказывает по технике, позитивен, ко всем с уважением, тоже начал спорить с Ягой, что хорошо
5) Влоги Алины Загитовой - это кровь из ушей и ее комментарии во время проката просто стыд
6) Медведева к интервью совершенно не готовится, неинтересно и скучно, Траньков более-менее
7) Журналист, который появился на Гран При (по-моему Прудников) просто мед для ушей и солнце в этом темном царстве. Уважительно к спортсменам, интересно для зрителей. Спасибо вам!