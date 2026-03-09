2433

⛸️ Финал Гран-при России. Гуменник победил, Семененко – 2-й, Угожаев – 3-й

Гуменник выиграл финал Гран-при России по фигурному катанию.

Фигуристы Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России в Челябинске. 

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Челябинск

Итоговое положение

1. Петр Гуменник – 303,16

2. Евгений Семененко – 286,97

3. Николай Угожаев – 286,47

4. Марк Кондратюк – 286,03

5. Григорий Федоров – 276,56

6. Владислав Дикиджи – 266,59

7. Андрей Мозалев – 248,44

8. Матвей Ветлугин – 241,70

9. Александр Мельников – 230,22

10. Макар Игнатов – 221,45

11. Артур Даниелян – 221,05

12. Глеб Лутфуллин – 205,63

Произвольная программа

1. Петр Гуменник – 199,54

2. Марк Кондратюк – 190,11

3. Евгений Семененко – 188,45

4. Николай Угожаев – 186,94

5. Григорий Федоров – 181,15

6. Владислав Дикиджи – 167,67

7. Андрей Мозалев – 161,18

8. Александр Мельников – 159,34

9. Матвей Ветлугин – 157,39

10. Артур Даниелян – 149,42

11. Макар Игнатов – 130,40

12. Глеб Лутфуллин – 114,42

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Прокат золотого медалиста последних ОИ.
Можете писать что угодно - не было бы бана сборной РФ - Гуменнику бы не порезали 10 баллов техники.
На ОИ были те же 114-115 сразу после проката.
Шайдоров рядом не стоял, остальные сами сдали.
Потрясающая программа, фигурист и прокаты.
Ответ Tucha23pixei
Согласна с вами.
Ответ Tucha23pixei
Да!!!
У Пети местами есть к чему придраться, но, блин, человек с начала сентября держит форму практически быспрерывно!!! Любой хейт и придирки в его сторону мне просто непонятны... Здесь он заслуженно лучший по всем показателям 🥇🥇🥇
комментарий абсолютно не в тему, но выводы по ведущим:
1) Ягудина в топку, совершенно мерзко, придирчиво, пафосно и не по делу. в новом сезоне его не должно быть.
2) Соловьев за сезон ни на грамм не улучшился, путает имена (Яга также), правила не знает, делает наитупейшие подводки ни к месту, предвзят.
3) Аня начала отстаивать свое мнение и позицию, наконец не лебизит всем подряд, может поспорить, определенно в этом сезоне лучше
4) Миша интересно рассказывает по технике, позитивен, ко всем с уважением, тоже начал спорить с Ягой, что хорошо
5) Влоги Алины Загитовой - это кровь из ушей и ее комментарии во время проката просто стыд
6) Медведева к интервью совершенно не готовится, неинтересно и скучно, Траньков более-менее
7) Журналист, который появился на Гран При (по-моему Прудников) просто мед для ушей и солнце в этом темном царстве. Уважительно к спортсменам, интересно для зрителей. Спасибо вам!
Ответ БамБучик
Полностью с Вами согласна!
Ответ БамБучик
Плюсы закончились
Гуменник, конечно, статный красавец. Какое счастье, что в Милане блистал именно он
Просто нет слов!!!! Как можно НАСТОЛЬКО тянуть Семененко?!!! Нет уже больше никаких слов! За что ему с его сальховыми и тулупами вотбще 102 балла за технику непонятно… так еще и чистейшего Колю обогнал?! Это произвол чистой воды уже 🤯… или я не права?
Ответ Cler
Просто нет слов!!!! Как можно НАСТОЛЬКО тянуть Семененко?!!! Нет уже больше никаких слов! За что ему с его сальховыми и тулупами вотбще 102 балла за технику непонятно… так еще и чистейшего Колю обогнал?! Это произвол чистой воды уже 🤯… или я не права?
Вот на японцев гонят, а сами господина тулупчатого вырастили и грибуют ))
Ответ Cler
Просто нет слов!!!! Как можно НАСТОЛЬКО тянуть Семененко?!!! Нет уже больше никаких слов! За что ему с его сальховыми и тулупами вотбще 102 балла за технику непонятно… так еще и чистейшего Колю обогнал?! Это произвол чистой воды уже 🤯… или я не права?
Правы. И из-за этого негатив к спортсменам возникает. А то бы болели за всех одинаково.
Всё творящиеся перепитии только закалили Петра. Даже не верится, что ещё в прошлый сезон он мог быть вне пьедестала. Сейчас это артист, мастер конька! С железной волей и характером. С очередной победой, чемпион!
Ответ Dina2
Всё творящиеся перепитии только закалили Петра. Даже не верится, что ещё в прошлый сезон он мог быть вне пьедестала. Сейчас это артист, мастер конька! С железной волей и характером. С очередной победой, чемпион!
Плюсов не хватает, абсолютно поддерживаю!
Ответ Dina2
Всё творящиеся перепитии только закалили Петра. Даже не верится, что ещё в прошлый сезон он мог быть вне пьедестала. Сейчас это артист, мастер конька! С железной волей и характером. С очередной победой, чемпион!
Поддерживаю
Пётр как скала, а ещё живы воспоминания о баталиях по выбору кандидата на ои. Верили в него немногие, честно надо признать, но у человека такой стержень оказался, что даже его хейтеры остепенились
Ответ Синай
Пётр как скала, а ещё живы воспоминания о баталиях по выбору кандидата на ои. Верили в него немногие, честно надо признать, но у человека такой стержень оказался, что даже его хейтеры остепенились
Кроме Дружбы😄Тот до сих пор не угомониться.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Кроме Дружбы😄Тот до сих пор не угомониться.
Нууу, это как канадский профи, дерётся, потому что дерётся)
Угрожаева обокрали. Видимо, поздравили с юбилеем...
Ответ Галина Буховцова_1116458691
Угрожаева обокрали. Видимо, поздравили с юбилеем...
С Мурой не получилось, а здесь сработало.
Угожаев должен был быть с серебром.
Ответ Анаис_Анаис
Угожаев должен был быть с серебром.
Согласна
Ответ Анаис_Анаис
Угожаев должен был быть с серебром.
Поставили бы Владу программу под молодёжную, драйвовый музыку, которая его заводит. Мне кажется по другому сразу бы и смотрелся и прокаты шли. Эти программы просто чужеродные
Ответ Nyaska
Поставили бы Владу программу под молодёжную, драйвовый музыку, которая его заводит. Мне кажется по другому сразу бы и смотрелся и прокаты шли. Эти программы просто чужеродные
Так же подумала. Почему то у нас всегда всех пытаются, изменить и подогнать под определённые стандарты.
Ответ Nyaska
Поставили бы Владу программу под молодёжную, драйвовый музыку, которая его заводит. Мне кажется по другому сразу бы и смотрелся и прокаты шли. Эти программы просто чужеродные
100% Влад двигается в танце шикарно, ну хоть короткую какую-то в драйве, с растанцовкой, более современную, для молодого парня - насколько изменилось бы впечатление!
