Максим Ставиский: «Бойкова и Козловский чисто откатались, хотя надо поработать над пластикой и артистизмом»
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский оценил победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в турнире пар Финала Гран-при России.
«При всех равных Козловский и Бойкова сделали четверной выброс, а Мишина и Галлямов – тройной. Причем у обеих пар не получилось. Но у нас сильные пары.
Видел, как у Галлямова было непонимание, почему Анастасия упала. Это очень обескуражило ребят, потому что они никогда не падали с этого выброса. Но я поздравляю Бойкову и Козловского с первым местом. Они чисто откатались, хотя надо поработать над пластикой и артистизмом. Я в начале сезона с ними работал и знаю, что они могут это сделать.
Сложнейшие элементы – это камень преткновения. Нельзя допустить ухудшения остальных элементов. Несмотря на это, четверной выброс – это незабываемо. Понятно, почему нас не пускают на международные соревнования. Наши ребята катаются на очень высоком уровне. Когда наших допустят, они всех загрызут», – рассказал Ставиский.
Самые лучшие программы у них многие годы.
так Ставмйскому зачем накидывать на бк и тшт, он с ними сотрудничает))
БК не нужно работать над второй оценкой, там все хорошо. Даже с ошибкой программа смотрится
А вот девочка - да, там все заряжено на пластике, начиная от подкрута, заканчивая поддержками