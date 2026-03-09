41

Максим Ставиский: «Бойкова и Козловский чисто откатались, хотя надо поработать над пластикой и артистизмом»

Ставиский: Бойковой и Козловскому надо поработать над пластикой и артистизмом.

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский оценил победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в турнире пар Финала Гран-при России.

«При всех равных Козловский и Бойкова сделали четверной выброс, а Мишина и Галлямов – тройной. Причем у обеих пар не получилось. Но у нас сильные пары.

Видел, как у Галлямова было непонимание, почему Анастасия упала. Это очень обескуражило ребят, потому что они никогда не падали с этого выброса. Но я поздравляю Бойкову и Козловского с первым местом. Они чисто откатались, хотя надо поработать над пластикой и артистизмом. Я в начале сезона с ними работал и знаю, что они могут это сделать.

Сложнейшие элементы – это камень преткновения. Нельзя допустить ухудшения остальных элементов. Несмотря на это, четверной выброс – это незабываемо. Понятно, почему нас не пускают на международные соревнования. Наши ребята катаются на очень высоком уровне. Когда наших допустят, они всех загрызут», – рассказал Ставиский.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
Бойковым пластики и артистизма? Да он ,что, с дуба рухнул?
Самые лучшие программы у них многие годы.
Ответ Утренняя Аврора
Бойковым пластики и артистизма? Да он ,что, с дуба рухнул? Самые лучшие программы у них многие годы.
В этом году приличная ПП. В прошлом году какого-то дерматологического змея катали) Вообще фигня, а не постановка.
Ответ Утренняя Аврора
Бойковым пластики и артистизма? Да он ,что, с дуба рухнул? Самые лучшие программы у них многие годы.
Наверное, чтобы дотянуться до пластики и артистизма Алисы Лью?))
И поздравляю Стаса Морозова с хорошим возвращением. Все-таки замечательный тренер
Странное заявление: "чисто покатались" - это при падении. А вот с пластикой и артистизмом у Саши с Димой всё более, чем в попядке: самая стильная, утонченная, изысканная, потрясающая пара на льду! Если уж им над чем и работать, так над прыжковой составляющей.
Ответ Ирина С
Странное заявление: "чисто покатались" - это при падении. А вот с пластикой и артистизмом у Саши с Димой всё более, чем в попядке: самая стильная, утонченная, изысканная, потрясающая пара на льду! Если уж им над чем и работать, так над прыжковой составляющей.
У Бойковой просматривается. У сутулого Козловского- нет. До Савченко с Шолковым и до китайских пар - световой год.
Ответ Gau
У Бойковой просматривается. У сутулого Козловского- нет. До Савченко с Шолковым и до китайских пар - световой год.
Дима замечательный партнёр - без его огранки и бриллиант-Саша не сияла бы так ярко!
Удивительно, что именно этот прокат ребята проехали очень эмоционально и вовлечено. Отыгрывали и лицом и телом. Но у нас если не набросил на ТШТ и их спортсменов - день прошел зря)
Ответ Lz+Lo
Удивительно, что именно этот прокат ребята проехали очень эмоционально и вовлечено. Отыгрывали и лицом и телом. Но у нас если не набросил на ТШТ и их спортсменов - день прошел зря)
Я в начале сезона с ними работал и знаю, что они могут это сделать.

так Ставмйскому зачем накидывать на бк и тшт, он с ними сотрудничает))
Над пластикой и артистизмом нужно работать всем. Но вообще то у БК самые высокие баллы за компоненты, причём по праву. Странно, что Ставиский в плане необходимости работы над пластикой и артистизмом выделил именно БК, а не любую другую нашу пару.
Ответ Ягун Ягунини
Над пластикой и артистизмом нужно работать всем. Но вообще то у БК самые высокие баллы за компоненты, причём по праву. Странно, что Ставиский в плане необходимости работы над пластикой и артистизмом выделил именно БК, а не любую другую нашу пару.
Он с ними работал и знает на что они способны.
Ответ Ягун Ягунини
Над пластикой и артистизмом нужно работать всем. Но вообще то у БК самые высокие баллы за компоненты, причём по праву. Странно, что Ставиский в плане необходимости работы над пластикой и артистизмом выделил именно БК, а не любую другую нашу пару.
Просто он постановщик их ПП, очевидно, что хотел, чтобы они ее ярче отыграли.
Сашу с Димой поздравляю с победным сезоном!
БК не нужно работать над второй оценкой, там все хорошо. Даже с ошибкой программа смотрится
Ответ Валерия Марченко
Сашу с Димой поздравляю с победным сезоном! БК не нужно работать над второй оценкой, там все хорошо. Даже с ошибкой программа смотрится
И Дима вам кажется пластичным? Не то что японский партнер, у которого " нет линий"? ) Дима надежный, но пластичности там никакой нет и это не наработаешь.
Ответ missis-Zima
И Дима вам кажется пластичным? Не то что японский партнер, у которого " нет линий"? ) Дима надежный, но пластичности там никакой нет и это не наработаешь.
Партнер и не должен быть пластичным) Его задача - хорошо прыгать и делать качественные поддержки на хорошей скорости.
А вот девочка - да, там все заряжено на пластике, начиная от подкрута, заканчивая поддержками
Они работают, и успешно.
Похоже прокат не смотрел, брякнул насчет чисто наобум.
БК чисто откатали?Ставиский прокат не смотрел что ли?
Ответ Алеся Ткаченко
БК чисто откатали?Ставиский прокат не смотрел что ли?
Это он наверное о прыжках. Там чаще всего ошибки.
Ответ Светлана Воронова
Это он наверное о прыжках. Там чаще всего ошибки.
А в прокате только прыжки?"Чисто откатали"это про всю прогу речь идет
Где чисто, он прокаты смотрел 🙃
