Максим Ставиский: «Бойкова и Козловский чисто откатались, хотя надо поработать над пластикой и артистизмом»

Ставиский: Бойковой и Козловскому надо поработать над пластикой и артистизмом.

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский оценил победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в турнире пар Финала Гран-при России.

«При всех равных Козловский и Бойкова сделали четверной выброс, а Мишина и Галлямов – тройной. Причем у обеих пар не получилось. Но у нас сильные пары.

Видел, как у Галлямова было непонимание, почему Анастасия упала. Это очень обескуражило ребят, потому что они никогда не падали с этого выброса. Но я поздравляю Бойкову и Козловского с первым местом. Они чисто откатались, хотя надо поработать над пластикой и артистизмом. Я в начале сезона с ними работал и знаю, что они могут это сделать.

Сложнейшие элементы – это камень преткновения. Нельзя допустить ухудшения остальных элементов. Несмотря на это, четверной выброс – это незабываемо. Понятно, почему нас не пускают на международные соревнования. Наши ребята катаются на очень высоком уровне. Когда наших допустят, они всех загрызут», – рассказал Ставиский.