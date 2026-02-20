Эмбер Гленн о продолжении карьеры: «Не знаю, сколько мне осталось. Мне будет 30 на следующей Олимпиаде – тело еще держится, но с трудом»

Американская фигуристка Эмбер Гленн не знает, как долго будет продолжать карьеру.

26-летняя Гленн заняла пятое место на Олимпийских играх в Милане. Победила ее соотечественница Алиса Лью.

«Конечно, сегодня я допустила небольшие ошибки, но считаю, что справилась очень даже хорошо. Пришлось многое преодолеть, чтобы показать сегодня этот результат. Я очень довольна прокатом. Подумала, что что бы ни случилось, скажу себе: «Я на Олимпийских играх, и горжусь, что справилась».

Я сказала Изабо (Левито, занявшей 12-е место – Спортс’’), что она смотрелась великолепно, она такая целеустремленная, боец. И что я очень горжусь ею. А Алисе (Лью) я сказала, что теперь будущее фигурного катания изменится. И очень надеюсь, что мы втроем сможем над этим поработать.

Алиса и Изабо еще очень молоды. У них впереди долгие годы в фигурном катании, если они решат продолжать. Я не знаю, сколько мне осталось, поэтому, возможно, буду помогать уже со стороны.

Что ж, мне будет 30 лет [на следующей Олимпиаде]. Мне повезло, что мое тело еще держится, но оно, честно говоря, держится с трудом», – сказала Гленн.