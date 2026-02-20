  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Эмбер Гленн о продолжении карьеры: «Не знаю, сколько мне осталось. Мне будет 30 на следующей Олимпиаде – тело еще держится, но с трудом»
61

Эмбер Гленн о продолжении карьеры: «Не знаю, сколько мне осталось. Мне будет 30 на следующей Олимпиаде – тело еще держится, но с трудом»

Американская фигуристка Эмбер Гленн не знает, как долго будет продолжать карьеру.

Американская фигуристка Эмбер Гленн пока не знает, как долго будет продолжать карьеру.

26-летняя Гленн заняла пятое место на Олимпийских играх в Милане. Победила ее соотечественница Алиса Лью.

«Конечно, сегодня я допустила небольшие ошибки, но считаю, что справилась очень даже хорошо. Пришлось многое преодолеть, чтобы показать сегодня этот результат. Я очень довольна прокатом. Подумала, что что бы ни случилось, скажу себе: «Я на Олимпийских играх, и горжусь, что справилась».

Я сказала Изабо (Левито, занявшей 12-е место – Спортс’’), что она смотрелась великолепно, она такая целеустремленная, боец. И что я очень горжусь ею. А Алисе (Лью) я сказала, что теперь будущее фигурного катания изменится. И очень надеюсь, что мы втроем сможем над этим поработать.

Алиса и Изабо еще очень молоды. У них впереди долгие годы в фигурном катании, если они решат продолжать. Я не знаю, сколько мне осталось, поэтому, возможно, буду помогать уже со стороны.

Что ж, мне будет 30  лет [на следующей Олимпиаде]. Мне повезло, что мое тело еще держится, но оно, честно говоря, держится с трудом», – сказала Гленн.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
женское катание
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
logoЭмбер Гленн
Олимпиада-2030
logoАлиса Лью
logoИзабо Левито
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Если честно, будучи сторонним наблюдателем и посмотрев обе программы на Олимпиаде, её жалко больше всех. Два идеальных акселя исполнила, да и каталась прилично+зреложенчкое. Не сделай бабочку в короткой, была бы медаль.
Ответ selso99
Если честно, будучи сторонним наблюдателем и посмотрев обе программы на Олимпиаде, её жалко больше всех. Два идеальных акселя исполнила, да и каталась прилично+зреложенчкое. Не сделай бабочку в короткой, была бы медаль.
А то что она ухмылялась пока Аделия ждала оценки, вам тоже понравилось? Нутро то свое показала
Ответ JustL
А то что она ухмылялась пока Аделия ждала оценки, вам тоже понравилось? Нутро то свое показала
На Самоделкиной она вообще рожи корчила. И все эти показывания бицухи в инстаграмме перед прокатами. Та же тупая самоуверенность, что и у Ильи, представляю какую истерику она закатила из-за 5 го места. Попалось видео ютубе от американской блоггерши, где они в неудачах Чоков и Малиняна обвиняют…. миланский лед! Проигрывать надо уметь. Плохим танцорам, как говорится….
Будущее уже изменилось, достаточно посмотреть на баллы, которые получила ОЧ, и сравнить их с баллами предыдущих двух олимпиад, теперь в тренде будут дискотеки енотовых дев контентом прошлого века.
Ответ Адриана
Будущее уже изменилось, достаточно посмотреть на баллы, которые получила ОЧ, и сравнить их с баллами предыдущих двух олимпиад, теперь в тренде будут дискотеки енотовых дев контентом прошлого века.
2022
1. Щербакова 255.95
2. Трусова 251.73
3. Сакамото 233.13

2026
1. Лю 226.79
2. Сакамото 224.90
3. Накаи 219.16
Ответ Адриана
Будущее уже изменилось, достаточно посмотреть на баллы, которые получила ОЧ, и сравнить их с баллами предыдущих двух олимпиад, теперь в тренде будут дискотеки енотовых дев контентом прошлого века.
Алиса была великолепна, настоящий чемпионский прокат. Легко, музыкально, с докрученными прыжками. Она единственная, кто вчера показала программу.
Аделя буквально бросила программу после упаденного прыжка. Она так делала, кстати, уже не первый раз, странно, что этот момент с ней так и не проработали. При этом отсудили ее очень хорошо, так как будто не было этих четырех лет отсутствия.
Так что вчера, впервые за несколько олимпиад, нет и не может быть разговоров о том, что кто-то оказался не на своем месте, кого-то засудили, попридержали и т.д.. Кто на что накатал, на том месте и оказался.
И это будет уроком нашим болелам и комментаторам, может перестанут теперь из всех утюгов вопить, что наши девочки лучше всех и ТШТ непобедим.
Будущее уже изменилось: оценки девушек на пьедестале оказались баллов на 20 и более ниже, чем оценки призерок 2022 года) Даже Каори, выигравшая серебро, получила намного меньше, чем тогда, когда была с бронзой.
После того, как Гленн ухмылялась, пока расстроенная Аделия ждала оценок, не хочется делать Эмбер ничего хорошего. Не заслужила.
Ответ Kareglazaya
После того, как Гленн ухмылялась, пока расстроенная Аделия ждала оценок, не хочется делать Эмбер ничего хорошего. Не заслужила.
Полностью согласна. Это было отвратительно. Аделия видела это, бросила на неё взгляд.
Ответ elenaza
Полностью согласна. Это было отвратительно. Аделия видела это, бросила на неё взгляд.
Противная.
Я была лучшего мнения о ней..
Изменят они будущее фк. Я понимаю, если бы так Малинин сказал
Перевод с английского немного корявый. «Не знаю, сколько мне осталось» звучит так, будто Эмбер не на пенсию собралась, а на тот свет
Эмбер молодец сегодня однозначно!
Она целенаправленно не аплодировала Аделии из-за неуважения. Плюс по взгляду и ухмылке было видно это пренебрежение..
Она мне никогда не нравилась,
Чувствуется этот яд внутри
Не забуду этой мерзкой даме ухмылки после проката Адель.
Будущее ФК изменится 😂 угу, увидели как оно без наших девочек превратилось в дно, чего вы и добивались, иначе даже до бронзы не могли бы добраться еще 24 года
Ответ scjg2r8njk
Будущее ФК изменится 😂 угу, увидели как оно без наших девочек превратилось в дно, чего вы и добивались, иначе даже до бронзы не могли бы добраться еще 24 года
По современным возрастным правилам кто из наших девушек смог бы им что-то противопоставить? Вчера каталась наша лучшая фигуристка последних лет.
Я буду за Сизероном следить: там настоящий спорт. А эти шоу-танцы мне неинтересны. Ну и наши внутренние соревнования не дадут полностбю потерять интерес к ФК.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем