Татьяна Тарасова: «Эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь»

Тарасова: эта Олимпиада была слабее, чем все, что я видела за всю свою жизнь.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что уровень фигурного катания на Олимпиаде-2026 был низким.

Победительницей Игр-2026 в женском одиночном катании стала американка Алиса Лью. В мужском катании победил казахстанец Михаил Шайдоров, в парах – японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, а в танцах на льду – французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступавшие в нейтральном статусе, заняли 6-е места.

«Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз – мои спортсмены. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь. Может быть, из-за того, что там не было нас – русских.

Но это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее», – сказала Тарасова в эфире Okko.