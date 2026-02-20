100

Татьяна Тарасова: «Эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что уровень фигурного катания на Олимпиаде-2026 был низким.

Победительницей Игр-2026 в женском одиночном катании стала американка Алиса Лью. В мужском катании победил казахстанец Михаил Шайдоров, в парах – японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, а в танцах на льду – французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступавшие в нейтральном статусе, заняли 6-е места. 

«Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз – мои спортсмены. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь. Может быть, из-за того, что там не было нас – русских.

Но это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее», – сказала Тарасова в эфире Okko. 

По факту на этой ОИ из выдающихся спортсменов были только Сизерон с Лолой и Малинин. Илья феерично слился, а вот Гийом свое золото взял законное. Пары это просто мрак был, ну и женская одиночка тоже конечно очень слабо.
Да и Гийом тоже наошибался в прокате. Только Шайдоров и выдал два уверенных олимпийских проката высокого уровня, но все равно не уровня Нейтена или Юдзуру.
С этим сложно не согласиться.
По факту. Не поспорить.
Ну если уже старенький и плохо видишь, как Тарасова🤷‍♂️
Ну факт же. Спасибо Гийому за возвращение. А то был бы не турнир в ФК, а мрак.
После увиденного сегодня хочется пожелать Трусовой здоровья и золото Парижа
Потому что это какое то безобразие - так развалить прогрессирующий спорт
Вы меня простите, но себя тоже как-то надо показать, а не просто прыгать под музыку как робот. Так-то вторая оценка за артистизм, особенно в женском катании, где красота является синонимом выступления. Сейчас надо ровняться на Лизу Туктамышеву.
В том числе Петросян в этот поучаствовала
Ну мужской турнир мне понравился, несмотря на падения. Интерсные прокаты были даже в слабых разминках. Короткие так вообще огненно откатали. А вот у женщин без слез не взглянешь. Сплошные нудли в музыке почти у всех, каскады 3-2, медленная езда на двух ногах. Короткие программы еще ничего были, а вот произвольные совсем унылое зрелище.
Спасибо хоть Гийому, что вернулся, единственное справедливое золото и уровень на этих ОИ, а то бы там еще 1 место Чоков наблюдали
Повышение возраста сыграло свою роль. Теперь ультра-си не будет так много и они не будут стабильными. Как прежде уже не будет
Возможно пора уже разделить олимпийские игры на до 20 и после 20
Ага, ради зрелищности надо было понизить возраст в женском одиночном (другим это ограничение никогда не мешало). 11-летние «чудо-девочки» весом 25-30 кг точно способны откатать программу на уровне Малинина, а может и сложнее😂
Да, очень слабый турнир. У женщин выиграла американка с программой уровня начала 2000-х годов. О чем тут говорить
откуда вы берёте эту чушь про программу начала 2000-х? вы контент всех женщин призерок наизусть помните за последние 25 лет? или квады с ОИ-2022, которые в целом уникальное явление, должны 20-летние девахи штамповать? у бронзовой Осмонд-2018 была такая же база по баллам, как у Алисы сегодня. и у бронзовой Сакомото в 2022. так что женское фк скорее возвращается туда, где оно было до 2019 года (с поправкой что заги-контент 0-7 тоже невозможен сейчас)
А что не так сказано ? Сходите посмотрите прокат Липински в 1998. Она и то каскад 3-3 исполняла во второй половине, в отличие от Алиски.
это правда. блеклые игры. наверное, довольна только танцами, в остальных видах творилось черти что. Гуменник, Павлова/Святченко - просто рандом от судей, оторванный от реальности, абсолютно несправедливо
Поверьте, баба Таня - мастер переобувания, ее риторика была бы совсем другой, возьми Петросян медаль
