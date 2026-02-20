  • Спортс
  • Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
9

Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»

Бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт считает, что без ультра-си фигуристка Аделия Петросян не смогла бы претендовать на медаль Олимпиады-2026 в Милане.

В произвольной программе Петросян попыталась исполнить четверной тулуп, но упала с прыжка. Она заняла итоговое 6-е место.

«К сожалению, не получился ее контент, который она делала. И исходя из этого и программа выглядела не совсем так, как она умеет и может катать. Стоило или не стоило ли рисковать? Стоило однозначно. Даже при чистом прокате, я думаю, без четверного, на пьедестал она бы не попала. Соответственно быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница, – сказала Гербольдт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
Катарина Гербольдт
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Естественно, не попала бы, тогда бы компы ещё ниже поставили, а Адель бы себя долго корила, что не попыталась прыгнуть квад.
А по-моему, как раз потерянных на падении баллов и не хватило до бронзы
Ответ toujours_ivre
А по-моему, как раз потерянных на падении баллов и не хватило до бронзы
Как минимум. Отрицательные GOE + дидакшн + потеря на компах за счет падения. Но после драки кулаками не машут.
Другие же попали как-то
Ответ Натушка
Другие же попали как-то
Другие с рейтингом и правильными федрами. Им можно((
А почему такая уверенность ??? Я вот не понимаю..
Она бы чисто с настроением откатала бы. И судьи могли ей поставить высокие балы..
Почему СТОЛЬКО уверенности?
Ответ Julia_uliaj
А почему такая уверенность ??? Я вот не понимаю.. Она бы чисто с настроением откатала бы. И судьи могли ей поставить высокие балы.. Почему СТОЛЬКО уверенности?
Пример Гуменника.
Четвертое — более обидное место.
Все что ни делается -к лучшему! Прыгнула бы она два Квада и ей бы дали первое место? Нет, конечно, занизили бы до максимума, нашли б недокруты и т. Д. Зато у Лью все идеально, еле ото льда ноги отрывает, но ей прибавляют баллы как за ультра си
