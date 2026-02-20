Гербольдт о Петросян: «При чистом прокате без четверного она не попала бы на пьедестал. Быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница»
Гербольдт: при чистом прокате без четверного Петросян не взяла бы медаль ОИ.
Бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт считает, что без ультра-си фигуристка Аделия Петросян не смогла бы претендовать на медаль Олимпиады-2026 в Милане.
В произвольной программе Петросян попыталась исполнить четверной тулуп, но упала с прыжка. Она заняла итоговое 6-е место.
«К сожалению, не получился ее контент, который она делала. И исходя из этого и программа выглядела не совсем так, как она умеет и может катать. Стоило или не стоило ли рисковать? Стоило однозначно. Даже при чистом прокате, я думаю, без четверного, на пьедестал она бы не попала. Соответственно быть 4-й или 6-й – не особо, наверное, есть разница, – сказала Гербольдт.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Она бы чисто с настроением откатала бы. И судьи могли ей поставить высокие балы..
Почему СТОЛЬКО уверенности?