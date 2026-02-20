265

Алиса Лью о победе на Олимпиаде: «Для меня большая честь оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого»

Алиса Лью: для меня честь оказаться в одном ряду с олимпийскими чемпионами.

Американская фигуристка Алиса Лью оценила свою победу на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня Лью взяла золото в одиночном катании, чего не удавалось женской сборной США с 2002 года. Тогда чемпионкой стала Сара Хьюз.

«Для меня это большая честь [завоевать золото] и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же.

Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела», – сказала Лью.

Я давно смотрю фигурное катание. Для меня нет, к слову, большей драмы, как отобрали золото у Слуцкой в Солт-лейке в 2002. И ещё большей - как она упустила его сама в Турине через 4 года. Но я не об этом.
Это вечный спор: прыжки или безупречное катание. Особенно он обострился в так называемом споре о ччетверном прыжке с Плющенко в 2010м.
Лично у меня давно сформировалось четкое мнение по этому вопросу: если Вы хотите называть фигурное катание СПОРТОМ, то важнее должны быть прыжки, потому что это физика, реальные ощутимые достижения, если для Вас важнее эстетика, грация и т.д., то исключайте фигурное катание из спорта - пусть будут как бальные танцы, будет и эстетика и грация и удовольствие, но это не спорт.
Это все равно, что, утрированно конечно, но оценивать прягуна в длину не насколько он прыгнул, а насколько грациозно он разбегался, подходил и летел. Хотя мне очень нравятся хорошие программы с эмоциональным катанием и соответствию музыке, это, конечно, должно оцениваться, но если Вы хотите оставить это спортом и развивать это как спорт- то главными должны быть прыжки.

Сетовать на то, что в фигурном катании из-за прыжков заканчивают в 18, это все равно что, сетовать, что в баскетбол или волейбол не могут играть люди маленького роста. В таких видах, как художественная или спортивная гимнастика, и фигурное катание у подростков всегда будет преимущество- это специфика данных видов спорта.
Жаль Вам миллиард плюсов нельзя поставить
Не правы... Попробывали бы вы откатать современную программу с дорожкой и прыжками, и без неё - поняли, на сколько не правы...
Всё это печально. Ами Накаи - два трикселя и третье место. Гленн с трикселями на пятом. Аделия с попыткой 4т на шестом. А на первом месте - простенькая дискотека. Вывод - рисковать не нужно, просто бодренько и чистенько откатайте под заводную музыку - и счастливо улыбайтесь до проката, во время проката и после проката.
И это правильно. Риск должен быть оправданным. А не как у Малинина...
Малинин перегорел, такое бывает в спорте. Но чемпионом стал Шайдоров, который пошел на максимальный риск. А здесь чемпионкой ОИ без всякого риска стала улучшенная версия Кураковой, просто более стабильная и такая же улыбчивая.
Да уж, кто бы мог подумать 4 года назад, что Алиса Лью встанет в ряд к Щербаковой, Загитовой, Ким… 30 баллов разницы между результатами Ани и Алисы, в общем-то, лучший показатель того, как сильно просел уровень женского ФК за этот цикл.
Там не 30, там все 50 баллов разницы, если убрать все грибы, которые понаставили Алисе в компонентах за ее хождение по льду во второй половине и дрызги руками.
Не забывайте, что российская топовая фигуристка, с 260+ "дома", на ои только 6я...
Саша Трусова наверно обалдела от того, что вот так, с таким контентом можно было победить на этой Олимпиаде. Знала бы, может и отложила семейные дела.
В том и дело, что только ограниченный круг лиц мог победить так. От Саши бы требовались квады, как и от Аделии
Действительно,безумие!
Не думала,что найдутся более спорные чемпионки ои,чем Хьюз и Липински,но со дна постучала Алиса.
Недокрученные низенькие прыжочки,никаких линий,никакого конька. Никакая короче.
Только знаменитая североамериканская фальшивая улыбочка до ушей ни к месту.

Программы кстати тоже нет. Она и не нужна. Любую попсу включить можно,чтобы публика хлопала. Связок нет,ей Богу уровень ЛП гораздо выше. Где-то на круизных лайнерах такие "постановки" катают.
И вот так, неспеша, под веселую песенку абсолютная посредственность с контентом 2002г.становится 2кратной ОЧ.
Американская мечта в действии: любая соседская девочка сможет так же,приходите на каток,несите денежки. Спонсоры сей авантюра абсолютно довольны собой. Сама Алиса тоже,ибо уверовала в свое мастерство.
Ну не её вина, что наших не пускают, а японки накосячили. Могла еще Гленн со своим трикселем, но тоже в КП накосорезила. Так что в нынешних условиях спорить с победой Алисы не приходится. Какой уровень - такая и чемпионка.
Не ее вина,конечно.
Просто пусть гонор свой уменьшит,а то к великим себя уже приписала
Алиса Лью проиграла Ане Щебаковой 4х-летней давности около 30 баллов. Алиса нервничала, истерила, когда соревновалась с нашими девочками, и ушла. А потом после отстранения наших радостно вернулась. Отсутствие наших их многих успокоило. Можно было даже толстеть, не следить за физической формой , и низкими тройными прыжочками собирать все медали.
Знала, что никогда так не сможет. Скажите, а наших отстранили тоже сразу в 22-м? Или раньше, с допингом было связано?
Тем очевиднее, что с допингом - это был план, а Алиса - проект.
Зашла в комментарии в инсте ису, множество иностранцев возмущены отсутствием и катания, и уси, и завышенными оценками чемпионки . Не все еще потеряно.
Да ты и рядом не стоишь с чемпионами прошлого, с твоим то контентом и варьете-исполнением.
Конечно, поразительнее всего то, как техническая бригада вместо тройного тулупа двойной увидела у Петросян. Это как надо было хотеть. :) И изначально и дорожка и вращение какое-то было на 3 уровень, потом повысили до 4... Но все же видели, как загорались желтые квадратики притом, что все элементы были (кроме квада, конечно) чистые, ну, не хрустально чистые, а просто чистые. И я смотрел ГОЕ на лутцах сразу давали на 1 позицию ниже, чем другим при таком же качестве. Но все это не отменяет упаденный квад, он все и решил, конечно. По этим правилам игры, так.
Ну неясное ребро на лутцах было очевидно
Упаденный квад ничего не решил при разнице в 10 баллов.
Про один ряд это конечно погорячилась Алиса. Хотя может она имела в виду Сару Хьюз
А как с ней сравнить? другая же система была совершенно. А вот при нынешней системе у ОЧ 2006 был 191 балл. Да и у чемпионок 2010 и 2014 баллы плюс минус те же что сейчас. Так что да, она в одном ряду с ними, да ещё она и ЧМ к тому же.
Элементарно, пересчитайте прокаты тех лет по современным правилам. :)
