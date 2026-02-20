Алиса Лью о победе на Олимпиаде: «Для меня большая честь оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого»
Американская фигуристка Алиса Лью оценила свою победу на Олимпиаде-2026 в Милане.
Сегодня Лью взяла золото в одиночном катании, чего не удавалось женской сборной США с 2002 года. Тогда чемпионкой стала Сара Хьюз.
«Для меня это большая честь [завоевать золото] и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же.
Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела», – сказала Лью.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympics.com
Это вечный спор: прыжки или безупречное катание. Особенно он обострился в так называемом споре о ччетверном прыжке с Плющенко в 2010м.
Лично у меня давно сформировалось четкое мнение по этому вопросу: если Вы хотите называть фигурное катание СПОРТОМ, то важнее должны быть прыжки, потому что это физика, реальные ощутимые достижения, если для Вас важнее эстетика, грация и т.д., то исключайте фигурное катание из спорта - пусть будут как бальные танцы, будет и эстетика и грация и удовольствие, но это не спорт.
Это все равно, что, утрированно конечно, но оценивать прягуна в длину не насколько он прыгнул, а насколько грациозно он разбегался, подходил и летел. Хотя мне очень нравятся хорошие программы с эмоциональным катанием и соответствию музыке, это, конечно, должно оцениваться, но если Вы хотите оставить это спортом и развивать это как спорт- то главными должны быть прыжки.
Сетовать на то, что в фигурном катании из-за прыжков заканчивают в 18, это все равно что, сетовать, что в баскетбол или волейбол не могут играть люди маленького роста. В таких видах, как художественная или спортивная гимнастика, и фигурное катание у подростков всегда будет преимущество- это специфика данных видов спорта.
Не думала,что найдутся более спорные чемпионки ои,чем Хьюз и Липински,но со дна постучала Алиса.
Недокрученные низенькие прыжочки,никаких линий,никакого конька. Никакая короче.
Только знаменитая североамериканская фальшивая улыбочка до ушей ни к месту.
Программы кстати тоже нет. Она и не нужна. Любую попсу включить можно,чтобы публика хлопала. Связок нет,ей Богу уровень ЛП гораздо выше. Где-то на круизных лайнерах такие "постановки" катают.
И вот так, неспеша, под веселую песенку абсолютная посредственность с контентом 2002г.становится 2кратной ОЧ.
Американская мечта в действии: любая соседская девочка сможет так же,приходите на каток,несите денежки. Спонсоры сей авантюра абсолютно довольны собой. Сама Алиса тоже,ибо уверовала в свое мастерство.
Просто пусть гонор свой уменьшит,а то к великим себя уже приписала