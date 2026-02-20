Алиса Лью о победе на Олимпиаде: «Для меня большая честь оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого»

Алиса Лью: для меня честь оказаться в одном ряду с олимпийскими чемпионами.

Американская фигуристка Алиса Лью оценила свою победу на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня Лью взяла золото в одиночном катании, чего не удавалось женской сборной США с 2002 года. Тогда чемпионкой стала Сара Хьюз.

«Для меня это большая честь [завоевать золото] и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же.

Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела», – сказала Лью.