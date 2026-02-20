  • Спортс
  • Глейхенгауз о Петросян: «В нашей ситуации, чтобы победить, нужно было кататься с двумя четверными. Возможно, и этого бы не хватило»
230

Глейхенгауз: чтобы победить, Петросян должна была кататься с двумя квадами.

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. 

Петросян заняла итоговое 6-е место с 214,53 баллами. Победу на Играх-2026 одержала американка Алиса Лью.

«Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. И из-за этого стало понятно и самой Аделии во время катания, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться. Но что делать, это жизнь, бывает, что не складывается все идеально.

Не было такого, что она его делала 10 из 10, и вот нервы подвели или что-то пошло не так. Он все равно был нестабилен, и это мы видели все на тренировках. Но показалось, что с каждым днем все равно становилось лучше, и сегодняшняя тренировка была неплохая, и на разминке она сделала его.

И вот эта попытка, которая была прям перед выходом... Вообще не считаю, что ее нужно было делать, но Аделия всегда так делает – она заходит на ультра-си перед тем, как встать в начальную позу. Та попытка была идеальной и, конечно, обидно, что именно она не попала в прокат.

Но она в любом случае боролась, она не бросила программу, сделала все остальные элементы в любом случае достойно. И в целом для того уровня напряжения и ответственности, который был на ней, она все равно достойно выступила.

Я знаю, что она безумно расстроена и она винит саму себя, но я постарался ее поддержать как мог. Мы с ней поговорили, но она все равно, конечно же, пока в разобранных чувствах, но это естественно. Я тоже не могу сказать, что я сейчас счастлив, но я все-таки повзрослее и опытнее и знаю, что это жизнь и что бывает по-разному.

Хочется находить в этом позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, для того, чтобы кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Чтобы не так один раз поучаствовать без флага и гимна, а, возможно, через четыре года все будет иначе. Мне кажется, это была бы красивая история. Но кто знает, что будет завтра.

Что она говорит? Ну, просто что не получилось, что все понимает. Что здесь обсуждать? Один элемент, в который она не попала. Для того, чтобы обыграть в той ситуации, в которой мы находились – без рейтинга, без всего – нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками.

Если бы это случилось, то, возможно, этого бы хватило. А, возможно, и не хватило бы – это непонятно. Но при падении с четверного не о чем было уже разговаривать, и результат абсолютно закономерный», – сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Двух бы хватило, а вот одного могло и не хватить. Компоненты ей поставили на 9 баллов ниже Каори, и на 7 Лью. Но справедливости ради она слишком уж скисла и катала с выражением лица: "дайте мне сбежать отсюда быстрее".
Ответ Дженифер
Двух бы хватило, а вот одного могло и не хватить. Компоненты ей поставили на 9 баллов ниже Каори, и на 7 Лью. Но справедливости ради она слишком уж скисла и катала с выражением лица: "дайте мне сбежать отсюда быстрее".
Не сказала бы, что у Лью и Каори супер компонентные прокаты были. Вообще, сложилось впечатление, что у мужчин компонентных фигуристов значительно больше.
Ответ Дженифер
Двух бы хватило, а вот одного могло и не хватить. Компоненты ей поставили на 9 баллов ниже Каори, и на 7 Лью. Но справедливости ради она слишком уж скисла и катала с выражением лица: "дайте мне сбежать отсюда быстрее".
Да, компоненты выше не за что было ставить, как ни печально. Она после тулупа по настроению уже просто доезжала программу.
Там и Трусова с Валиевой в Париж хотят, может с Аделей там и встретятся) это будет очень красивая история)
Ответ Manatusik
Там и Трусова с Валиевой в Париж хотят, может с Аделей там и встретятся) это будет очень красивая история)
Там уже мамаИра с Леночкой первые в очереди.)))
Ответ Manatusik
Там и Трусова с Валиевой в Париж хотят, может с Аделей там и встретятся) это будет очень красивая история)
Комментарий скрыт
Хватило бы именно сегодня. Нормально судили. Не зажимали Петросян в наглую, а она сама все отдала. Просто после домашнего судейства расслабились. Сами же всегда твердили, что приезжать нужно на 2 головы сильнее, а тут было брать нечем.
Ответ Den3Lo
Хватило бы именно сегодня. Нормально судили. Не зажимали Петросян в наглую, а она сама все отдала. Просто после домашнего судейства расслабились. Сами же всегда твердили, что приезжать нужно на 2 головы сильнее, а тут было брать нечем.
Толку то,что не зажимали,зато другим в два раза больше накидывали))
Ответ Den3Lo
Хватило бы именно сегодня. Нормально судили. Не зажимали Петросян в наглую, а она сама все отдала. Просто после домашнего судейства расслабились. Сами же всегда твердили, что приезжать нужно на 2 головы сильнее, а тут было брать нечем.
Где вы там расслабленность увидели? Это вообще последнее, что можно было наблюдать за последний год
Вообще не понимаю этих дискуссий.Аделия была выбрана на ОИ без права переизбирания в лучшей своей форме.Человек летом получил травму.Она готовилась,старалась,могла бы вообще отказаться от поездки и заниматься своим здоровьем.Итог,вся вина за итоги этой олимпиады лежит на ФФКР, согласившихся на эти кабальные условия!!!
Ответ Olga Tchistyakov
Вообще не понимаю этих дискуссий.Аделия была выбрана на ОИ без права переизбирания в лучшей своей форме.Человек летом получил травму.Она готовилась,старалась,могла бы вообще отказаться от поездки и заниматься своим здоровьем.Итог,вся вина за итоги этой олимпиады лежит на ФФКР, согласившихся на эти кабальные условия!!!
Не думаю, что Аделия и Пётр имеют право винить ФФККР в том, что они дали им шанс на медаль.

Но условия действительно были таковы, что выиграть, и даже просто взять медаль, было невероятно сложно. Но шанс у обоих был, вполне реальный. Нужно было лучше откатать, чего ни тот ни другая не смогли.
Ответ Delirium
Не думаю, что Аделия и Пётр имеют право винить ФФККР в том, что они дали им шанс на медаль. Но условия действительно были таковы, что выиграть, и даже просто взять медаль, было невероятно сложно. Но шанс у обоих был, вполне реальный. Нужно было лучше откатать, чего ни тот ни другая не смогли.
Петру совсем никаких шансов не дали. И это был просчёт федры. Поставили на Петросян и в итоге у разбитого корыта.
Молодец Глей, чо...не истерит ,не ищет заговор англосаксов , скупку судей , не тот ветер ....
Уровень Петросян , без ультра-си -именно такой . Шестое место.
Ответ Vasily Ivanov
Молодец Глей, чо...не истерит ,не ищет заговор англосаксов , скупку судей , не тот ветер .... Уровень Петросян , без ультра-си -именно такой . Шестое место.
Ну, спорно.
А какое у Сакамото без элемента? Точно второе?
Ответ Vasily Ivanov
Молодец Глей, чо...не истерит ,не ищет заговор англосаксов , скупку судей , не тот ветер .... Уровень Петросян , без ультра-си -именно такой . Шестое место.
То есть вы хотите сказать , что лью сильнее петросян? При чистых прокатах разумеется
Даниилу спасибо, что поддерживал Адельку как мог! Она большая молодец, главное не загоняться по этому поводу. Как вышло, так вышло, она программу не бросила, непрыжковые все 4ур, тройные все чисто . А по поводу тулупов -их мало выехать, надо чтобы их еще судьи как чистые отметили. Даниил прав, могло и не хватить. Петя вон 5 квадов выехал, много ему это помогло? поставили q на трех прыжках и галку и всё, досвиданья. Когда нет страховочной подушки в виде нормальных компонентов и рейтинга, ловить как правило нечего
Ответ ashley
Даниилу спасибо, что поддерживал Адельку как мог! Она большая молодец, главное не загоняться по этому поводу. Как вышло, так вышло, она программу не бросила, непрыжковые все 4ур, тройные все чисто . А по поводу тулупов -их мало выехать, надо чтобы их еще судьи как чистые отметили. Даниил прав, могло и не хватить. Петя вон 5 квадов выехал, много ему это помогло? поставили q на трех прыжках и галку и всё, досвиданья. Когда нет страховочной подушки в виде нормальных компонентов и рейтинга, ловить как правило нечего
Комментарий скрыт
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
Комментарий скрыт
Родители тоже там.
А ещё нужен был триксель в КП, чтоб уж наверняка.
При всей уважения к Аделии, но она сильно уступает всем из той сумашедшей троице выступавшей от России на прошлых ОИ - Валеевой(золото в комадной, на личные не хватило сил и эмоций), Трусова( справилась с 5 четвёрными! Серебро и 251 балла!), Щербаковой( идеальный прокат, чисто выполнилнила 2 четверных в произвольной! золото и 255 балла! ).
Немного жаль что время ярчайших наших спортсменок Косторная, Трусова, Щербакова, Валеева пришлось на одно время , сейчас не хватает той сумашедшей конкуренции которая была раньше у нас.
Ответ Рамиль Ишмуратов
При всей уважения к Аделии, но она сильно уступает всем из той сумашедшей троице выступавшей от России на прошлых ОИ - Валеевой(золото в комадной, на личные не хватило сил и эмоций), Трусова( справилась с 5 четвёрными! Серебро и 251 балла!), Щербаковой( идеальный прокат, чисто выполнилнила 2 четверных в произвольной! золото и 255 балла! ). Немного жаль что время ярчайших наших спортсменок Косторная, Трусова, Щербакова, Валеева пришлось на одно время , сейчас не хватает той сумашедшей конкуренции которая была раньше у нас.
Конкуренцию искусственно ограничила сама федерация, подняв возраст для участия в ЧР.
Ответ Рамиль Ишмуратов
При всей уважения к Аделии, но она сильно уступает всем из той сумашедшей троице выступавшей от России на прошлых ОИ - Валеевой(золото в комадной, на личные не хватило сил и эмоций), Трусова( справилась с 5 четвёрными! Серебро и 251 балла!), Щербаковой( идеальный прокат, чисто выполнилнила 2 четверных в произвольной! золото и 255 балла! ). Немного жаль что время ярчайших наших спортсменок Косторная, Трусова, Щербакова, Валеева пришлось на одно время , сейчас не хватает той сумашедшей конкуренции которая была раньше у нас.
Аделия победила на втором этапе Гран-при России в Казани[50]. Аналогичного успеха она добилась на четвёртом этапе Гран-при, прошедшем в Москве в ноябре; за обе программы Петросян получила 251,57 балла: в короткой программе спортсменка исполнила тройной аксель[51], в прокате произвольной программы — тройной аксель и каскад четверной тулуп — двойной тулуп[52].

Уверенно выиграла короткую и произвольную программу на чемпионате России 2025, заняв в итоге первое место с отрывом почти в 30 баллов от серебряного призёра Дарьи Садковой[53]. Так
Так что, все у девочки было, но не повезло с травмой в этот сезоне. Она через боль восстанавливалась, но времени не хватило прийти в былую форму.
Глейхенгауз прав, ключевое слово "возможно". Не взяли бы золото, но за медаль могли бороться.
Поэтому риск был оправдан на все 100%.
Ну и самое главное, как заметила ТАТ, кому сказать "спасибо" за то, что фигуристы катаются в Питере, да Москве, без международных стартов? Кому сказать "спасибо"?! Думайте...
Ответ Dan Boyle
Глейхенгауз прав, ключевое слово "возможно". Не взяли бы золото, но за медаль могли бороться. Поэтому риск был оправдан на все 100%. Ну и самое главное, как заметила ТАТ, кому сказать "спасибо" за то, что фигуристы катаются в Питере, да Москве, без международных стартов? Кому сказать "спасибо"?! Думайте...
Пиндосам, наверно? Кто все это замутил.
Ответ Dan Boyle
Глейхенгауз прав, ключевое слово "возможно". Не взяли бы золото, но за медаль могли бороться. Поэтому риск был оправдан на все 100%. Ну и самое главное, как заметила ТАТ, кому сказать "спасибо" за то, что фигуристы катаются в Питере, да Москве, без международных стартов? Кому сказать "спасибо"?! Думайте...
С точки зрения стратегии все было сделано правильно.
Если она весь год нормально их не прыгала - откуда что-то могло внезапно появиться?
Ответ БезызбежноНаКрасный
Если она весь год нормально их не прыгала - откуда что-то могло внезапно появиться?
как откуда?....да, не стабильный, но на разминке перед выходом она его исполнила чисто! ...была надежда, что получится
Ответ elena.kel@mail.ru
как откуда?....да, не стабильный, но на разминке перед выходом она его исполнила чисто! ...была надежда, что получится
на разминке перед выходом она его исполнила чисто
___________
5 из 16-ти на тренировке. С таким процентом ловить вообще нечего.
