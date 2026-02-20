Глейхенгауз о Петросян: «В нашей ситуации, чтобы победить, нужно было кататься с двумя четверными. Возможно, и этого бы не хватило»

Глейхенгауз: чтобы победить, Петросян должна была кататься с двумя квадами.

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде-2026.

Петросян заняла итоговое 6-е место с 214,53 баллами. Победу на Играх-2026 одержала американка Алиса Лью.

«Прокат оценить сложно, потому что не получился первый четверной тулуп. И из-за этого стало понятно и самой Аделии во время катания, что этого уже точно не хватит, чтобы высоко подняться. Но что делать, это жизнь, бывает, что не складывается все идеально.

Не было такого, что она его делала 10 из 10, и вот нервы подвели или что-то пошло не так. Он все равно был нестабилен, и это мы видели все на тренировках. Но показалось, что с каждым днем все равно становилось лучше, и сегодняшняя тренировка была неплохая, и на разминке она сделала его.

И вот эта попытка, которая была прям перед выходом... Вообще не считаю, что ее нужно было делать, но Аделия всегда так делает – она заходит на ультра-си перед тем, как встать в начальную позу. Та попытка была идеальной и, конечно, обидно, что именно она не попала в прокат.

Но она в любом случае боролась, она не бросила программу, сделала все остальные элементы в любом случае достойно. И в целом для того уровня напряжения и ответственности, который был на ней, она все равно достойно выступила.

Я знаю, что она безумно расстроена и она винит саму себя, но я постарался ее поддержать как мог. Мы с ней поговорили, но она все равно, конечно же, пока в разобранных чувствах, но это естественно. Я тоже не могу сказать, что я сейчас счастлив, но я все-таки повзрослее и опытнее и знаю, что это жизнь и что бывает по-разному.

Хочется находить в этом позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, для того, чтобы кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Чтобы не так один раз поучаствовать без флага и гимна, а, возможно, через четыре года все будет иначе. Мне кажется, это была бы красивая история. Но кто знает, что будет завтра.

Что она говорит? Ну, просто что не получилось, что все понимает. Что здесь обсуждать? Один элемент, в который она не попала. Для того, чтобы обыграть в той ситуации, в которой мы находились – без рейтинга, без всего – нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками.

Если бы это случилось, то, возможно, этого бы хватило. А, возможно, и не хватило бы – это непонятно. Но при падении с четверного не о чем было уже разговаривать, и результат абсолютно закономерный», – сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…