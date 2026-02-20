52

Авербух об Олимпиаде: «Общий уровень выступлений во всех видах фигурного катания находится в фазе стагнации»

Авербух отметил стагнацию в мировом фигурном катании без россиян.

Хореограф Илья Авербух указал на стагнацию в мировом фигурном катании.

«Если посмотреть все виды на Олимпиаде, то везде за исключением мужского одиночного катания, где Малинин трагически плохо откатал произвольную программу и вообще никуда не попал, отсутствие российских фигуристов, безусловно, сказалось.

Это можно сказать и про парное катание в полной мере, и про танцевальный турнир – они обеднели без россиян. Уверен, что при честном судействе Саша Степанова и Иван Букин могли спокойно бороться как минимум за серебро. А наши ведущие пары Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский точно боролись бы за золото.

Общий уровень выступлений во всех видах находится в фазе стагнации. Это касается и женского одиночного катания», – сказал Авербух.

На Олимпиаде-2026 в Милане выступали россияне Аделия Петросяни и Петр Гуменник. Они заняли 6-е места.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАлександра Степанова
logoИлья Авербух
мужское катание
logoДмитрий Козловский
logoИван Букин
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
logoАнастасия Мишина
танцы на льду
logoсборная России
женское катание
пары
logoАлександр Галлямов
logoОлимпийская сборная России
logoАлександра Бойкова
logoсборная США
logoИлья Малинин
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В парах наши, безусловно, боролись бы за самые высокие места. В танцах, в лучшем случае, за третье.
И насчет стагнации мирового ФК. 4 года назад пели, что ISU обанкротится, спонсоры разбегутся, интерес упадет… и? 😂
Я уж не говорю, что в России интерес к ФК поддерживается во многом искусственно за счет щедрых госрасходов, прайм-тайма на главном канале страны, грантов и т.п.
Ответ Боевой Бурят Путина
В парах наши, безусловно, боролись бы за самые высокие места. В танцах, в лучшем случае, за третье. И насчет стагнации мирового ФК. 4 года назад пели, что ISU обанкротится, спонсоры разбегутся, интерес упадет… и? 😂 Я уж не говорю, что в России интерес к ФК поддерживается во многом искусственно за счет щедрых госрасходов, прайм-тайма на главном канале страны, грантов и т.п.
Нет давно уже прайм-тайма... Только фан-база на сайтах, сформированная в предыдущие годы...
Ответ Боевой Бурят Путина
В парах наши, безусловно, боролись бы за самые высокие места. В танцах, в лучшем случае, за третье. И насчет стагнации мирового ФК. 4 года назад пели, что ISU обанкротится, спонсоры разбегутся, интерес упадет… и? 😂 Я уж не говорю, что в России интерес к ФК поддерживается во многом искусственно за счет щедрых госрасходов, прайм-тайма на главном канале страны, грантов и т.п.
Ни за что не боролись бы в танцах с их максимально субъективным оцениванием, вообще без вариантов, если вот так, как было с одиночниками...
Ну почему? Танцы как раз в порядке, и в какой раз уже смешно слышать про серебро Букиных
Когда наша ЖО посыпалась, я подумала, что теперь федра поняла, чем на самом деле для них была Трусова. Сейчас я уже сама по Щербаковой скучаю, а не только по Трусовой.
Аделию жаль, конечно. Хорошая девочка, но карьера выпала на черное время.
Надеюсь, в следующем цикле нас допустят и наши девочки вновь будут забирать все награды.
Ответ Бу!
Когда наша ЖО посыпалась, я подумала, что теперь федра поняла, чем на самом деле для них была Трусова. Сейчас я уже сама по Щербаковой скучаю, а не только по Трусовой. Аделию жаль, конечно. Хорошая девочка, но карьера выпала на черное время. Надеюсь, в следующем цикле нас допустят и наши девочки вновь будут забирать все награды.
Поддерживаю комментарий.
В женском одиночном это уже не стагнация, а полный регресс, падение.
Что это за чемпионка, - без ультра-си, и даже без риттового каскада
Ответ ксанна
В женском одиночном это уже не стагнация, а полный регресс, падение. Что это за чемпионка, - без ультра-си, и даже без риттового каскада
3Lz+3Lo во второй половине у Алисы был.
Ответ Иван Иванов
3Lz+3Lo во второй половине у Алисы был.
В короткой программе был, а в произвольной был или нет?
Мифическая олимпийская медаль Букиных
Ответ Алена Щипцова
Мифическая олимпийская медаль Букиных
За заслуги перед Отечеством…
2022
1. Щербакова 255.95
2. Трусова 251.73
3. Сакамото 233.13

2026
1. Лю 226.79
2. Сакамото 224.90
3. Накаи 219.16
Ответ lukkow
2022 1. Щербакова 255.95 2. Трусова 251.73 3. Сакамото 233.13 2026 1. Лю 226.79 2. Сакамото 224.90 3. Накаи 219.16
ЧР-26
1 Аделия Петросян 235,95
2 Алиса Двоеглазова 227,40
3 Мария Захарова 217,73
4 Анна Фролова 217,67
5 Софья Муравьёва 215,74
Ответ Иван Иванов
ЧР-26 1 Аделия Петросян 235,95 2 Алиса Двоеглазова 227,40 3 Мария Захарова 217,73 4 Анна Фролова 217,67 5 Софья Муравьёва 215,74
Ну вы бы еще ваши личные оценки скинули. Как грибовали на ЧР, в мире не будут
Он забыл добавить, что стагнация распространяется и на ледниковый период))
И в этой "стагнации" российские фигуристы не могут попасть даже ив призёры. 😆
Жаль БК и Мишек, это должна была быть их Олимпиада
Танцы ничего не потеряли без нас
Ответ Алена Щипцова
Танцы ничего не потеряли без нас
без вас точно ничего не потеряли...и не только танцы...
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем