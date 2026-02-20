Авербух об Олимпиаде: «Общий уровень выступлений во всех видах фигурного катания находится в фазе стагнации»

Авербух отметил стагнацию в мировом фигурном катании без россиян.

Хореограф Илья Авербух указал на стагнацию в мировом фигурном катании.

«Если посмотреть все виды на Олимпиаде, то везде за исключением мужского одиночного катания, где Малинин трагически плохо откатал произвольную программу и вообще никуда не попал, отсутствие российских фигуристов, безусловно, сказалось.

Это можно сказать и про парное катание в полной мере, и про танцевальный турнир – они обеднели без россиян. Уверен, что при честном судействе Саша Степанова и Иван Букин могли спокойно бороться как минимум за серебро. А наши ведущие пары Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский точно боролись бы за золото.

Общий уровень выступлений во всех видах находится в фазе стагнации. Это касается и женского одиночного катания», – сказал Авербух.

На Олимпиаде-2026 в Милане выступали россияне Аделия Петросяни и Петр Гуменник. Они заняли 6-е места.