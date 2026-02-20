Авербух об Олимпиаде: «Общий уровень выступлений во всех видах фигурного катания находится в фазе стагнации»
Хореограф Илья Авербух указал на стагнацию в мировом фигурном катании.
«Если посмотреть все виды на Олимпиаде, то везде за исключением мужского одиночного катания, где Малинин трагически плохо откатал произвольную программу и вообще никуда не попал, отсутствие российских фигуристов, безусловно, сказалось.
Это можно сказать и про парное катание в полной мере, и про танцевальный турнир – они обеднели без россиян. Уверен, что при честном судействе Саша Степанова и Иван Букин могли спокойно бороться как минимум за серебро. А наши ведущие пары Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский точно боролись бы за золото.
Общий уровень выступлений во всех видах находится в фазе стагнации. Это касается и женского одиночного катания», – сказал Авербух.
На Олимпиаде-2026 в Милане выступали россияне Аделия Петросяни и Петр Гуменник. Они заняли 6-е места.
И насчет стагнации мирового ФК. 4 года назад пели, что ISU обанкротится, спонсоры разбегутся, интерес упадет… и? 😂
Я уж не говорю, что в России интерес к ФК поддерживается во многом искусственно за счет щедрых госрасходов, прайм-тайма на главном канале страны, грантов и т.п.
Аделию жаль, конечно. Хорошая девочка, но карьера выпала на черное время.
Надеюсь, в следующем цикле нас допустят и наши девочки вновь будут забирать все награды.
Что это за чемпионка, - без ультра-си, и даже без риттового каскада
1. Щербакова 255.95
2. Трусова 251.73
3. Сакамото 233.13
2026
1. Лю 226.79
2. Сакамото 224.90
3. Накаи 219.16
1 Аделия Петросян 235,95
2 Алиса Двоеглазова 227,40
3 Мария Захарова 217,73
4 Анна Фролова 217,67
5 Софья Муравьёва 215,74