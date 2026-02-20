США впервые с 2002 года взяли золото в женском одиночном катании на Олимпийских играх

США впервые с 2002 года взяли золото в женском катании на Олимпиаде.

Впервые за 24 года в женском одиночном катании на Олимпийских играх победила фигуристка из США.

Золото в Милане-2026 завоевала американка Алиса Лью , серебро – у японки Каори Сакамото, бронза – у ее соотечественницы Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян заняла 6-е место.

Последней олимпийской чемпионкой в женском катании из США была Сара Хьюз в Солт-Лейк-Сити-2002. После нее побеждали японка Сидзука Аракава (2006), Ю-На Ким из Южной Кореи (2010), россиянки Аделина Сотникова (2014), Алина Загитова (2018) и Анна Щербакова (2022).

