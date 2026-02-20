94

США впервые с 2002 года взяли золото в женском одиночном катании на Олимпийских играх

Золото в Милане-2026 завоевала американка Алиса Лью, серебро – у японки Каори Сакамото, бронза – у ее соотечественницы Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян заняла 6-е место. 

Последней олимпийской чемпионкой в женском катании из США была Сара Хьюз в Солт-Лейк-Сити-2002. После нее побеждали японка Сидзука Аракава (2006), Ю-На Ким из Южной Кореи (2010), россиянки Аделина Сотникова (2014), Алина Загитова (2018) и Анна Щербакова (2022).

«Извиняюсь, но она катала программу 10-летней давности». Тарасова – о развязке в фигурке

Алиса - молодец, единственная на этих Играх с титановыми нервами. Японки сами отдали все ей в руки своими ошибками, а она ко всему в жизни относится спокойно, получает удовольствие и ей хорошо. Вот так неиронично получилось, что Алиса, завершив карьеру 4 года назад, в итоге вернулась и стала первой за много десятилетий двукратной ОЧ. Самое главное, что даже выиграв она сохраняет предельное спокойствие, нервам ее искренне завидую
Я рада за неё. Доказательство того, что можно вернуться и вынеожиданно выиграть. Что можно просто насдаждаться катанием, а не что-то кому-то доказывать. Что необязательно весить 40кг. Хотелось бы, чтобы этот пример ещё больше вдохновил Трусову и Валиеву
Если только не окажется, что её "стальные нервы" - это ТИ,, что они там обычно лечат - синдром дефицита внимания,, или как там точно
Я помню как Камила после перелома без ультра си одной левой обыгрывала Алису, а теперь Лью олимпийская чемпионка. С ездой от прыжка к прыжку на двух ногах🫠 я не хейтер и к Алисе не испытываю никаких неприятных эмоций. Симпатичная она, обаятельная. Очень нравится ее позитивный настрой и улыбка. Но то что она олимпийская чемпионка говорит лишь о том что женское фигурное катание очень сильно деградировало за последние 4 года.
Фигурное катание это прежде всего искусство, а не спорт. Если бы это был спорт то к примеру не запрещали бы женщинам прыгать 4-е в короткой. Тут всё ясно. И нам что, нужны очередные однодневки которые выступают максимум один олимпийский цикл и уходят в шоу? почему в других видах спорта карьера длится 10-15 лет, а тут 3-4 года и всё, пенсия.
А как деградировало российское фигурное катание...если лучшая российская фигуристка-шестая! Но, тут главное, гойда, товарищи, гойда. Не так ли?
Рад за Лью, единственная, кто реально кайфовала от своего проката, выполнив при этом все отлично! P.s. аудитория Эль класико, знайте, по сравнению с чатом фигурки вы просто солнышки! Тут происходит просто Трэш, Угар и Содомия. Теперь я стал четко понимать, кто аудитория у Загитовой и Валиевой!
Самая слабая чемпионка Олимпиады за последние годы
Ну а кто победить должен был? Девы сами всё отдали. А она прокатала чисто, в кп был риттовый каскад, пусть и не на идеальные плюсы. И если не считать Адель, то программа у нее в последней разминке самая запоминающаяся. И моральный облик у нее нормальный
спасибо за ваше профессиональное мнение!
Сейчас напишут, что уровень в разы ниже, чем был на прошлой олимпиаде, и тд. — это все, конечно, понятно, да вот только для истории это пыль :) Все будут помнить Алису Лью как 2ОЧ (как и Витт), и с годами никто под лупой не будет ее баллы с Щербаковой или Трусовой сравнивать. История помнит только победителей.

А ФФКР еще один отдельный привет — они могли в командник поставить Сашу и Аню. И последняя стала бы легендарной 2ОЧ, и уровень Лью действительно сравнивали бы с ней или Трусовой. Это была беспроигрышная стратегия, и обе девочки заслужили золото, а мы бы не купались в допинговом скандале.

В общем, бумеранг очередной им всем сегодня прилетел.
могли конечно. но меня не покидает чувство, что всё подстроили, ведь о положительной пробе Валиевой сообщили именно в день победы наших в команднике, когда её уже не могли заменить.
Потому что нашли деву на А - Аделина, Алина, Анна, Алиса…)

А если серьезно Алиса молодец, единственная сделала 2 чистых проката, эмоционально, и выиграла.
Но мое сердце с Каори..
Как ни странно, но да. Только платье не красное…
Заслуженно
Так мило смотрелась когда результаты объявляли))
Уровень конечно не сопоставим с нашими девочками прошлых игр, но что есть то есть и среди всех Алиса была самая яркая и заслужила свою медаль, не смотря на весь хейт. Фигурка должна дарить и радость, а в ее прокате был огонь, так что все по делу,как не крути.
Да причём тут уровень. Где же он теперь-то? как же бесит в фигурке что кумиры уходят после 1-2 лет триумфа оставляя миллионы болельщиков ни с чем. Где же нормальные карьеры по 10-15 лет как в других видах спорта.
Ну биатлонистки тоже по 10 лет не выступают. Дальмайер вообще учудила, только на пик вышла и ушла, все, ей надоело. Да и не может человек 10 лет на пике выступать. Лет 5 точно будете смотреть, как ваша любимка десятые места занимает и то травмы лечит, то в депрессии сидит. У Лизона карьера была длинная, но за это время - олимпиад 0, ЧМ 3, побед - по минимуму. Большую часть времени даже в главную тройку в сборной не попадала.
По факту, что накатали, то и получили. Счет на табло. Математика есть математика, как ни крути. «Олимпиада выигрывается программой не самой высокой сложности, но самой высокой чистоты» (c) А.Н. Мишин, 2002
где там адепты буквы А? Вы угадали🤣
