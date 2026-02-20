США впервые с 2002 года взяли золото в женском одиночном катании на Олимпийских играх
США впервые с 2002 года взяли золото в женском катании на Олимпиаде.
Впервые за 24 года в женском одиночном катании на Олимпийских играх победила фигуристка из США.
Золото в Милане-2026 завоевала американка Алиса Лью, серебро – у японки Каори Сакамото, бронза – у ее соотечественницы Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян заняла 6-е место.
Последней олимпийской чемпионкой в женском катании из США была Сара Хьюз в Солт-Лейк-Сити-2002. После нее побеждали японка Сидзука Аракава (2006), Ю-На Ким из Южной Кореи (2010), россиянки Аделина Сотникова (2014), Алина Загитова (2018) и Анна Щербакова (2022).
«Извиняюсь, но она катала программу 10-летней давности». Тарасова – о развязке в фигурке
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
94 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А ФФКР еще один отдельный привет — они могли в командник поставить Сашу и Аню. И последняя стала бы легендарной 2ОЧ, и уровень Лью действительно сравнивали бы с ней или Трусовой. Это была беспроигрышная стратегия, и обе девочки заслужили золото, а мы бы не купались в допинговом скандале.
В общем, бумеранг очередной им всем сегодня прилетел.
А если серьезно Алиса молодец, единственная сделала 2 чистых проката, эмоционально, и выиграла.
Но мое сердце с Каори..