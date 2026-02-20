106

Дмитрий Козловский: «Петросян – героиня, она сделала настоящий подвиг. Она была не в равных условиях относительно других»

Козловский: Петросян – героиня, очень достойно боролась на Олимпиаде.

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский заявил, что Аделия Петросян достойно выступила на Олимпиаде-2026.

Российская фигуристка заняла итоговое 6-е место. 

«Аделия Петросян – героиня. Она проделала очень сложный путь, который привел ее к этим Олимпийским играм. Я буквально перед студией читал новости и слышал, что Аделия сказала, что ей будет тяжело возвращаться домой, поскольку она чувствует некое ощущение вины.

Я примерно так краем глаза это читал. Так вот, я просто хочу сказать, Аделя сделала настоящий подвиг. Она пробилась на эти Олимпийские игры. Я всё-таки считаю, что ее ограничили в плане международных соревнований.

Если уже человека допустили до Олимпийских игр, ей могли бы дать возможность обкататься на международной арене. Она была не в равных условиях относительно других. Достойно, очень достойно прошла эту борьбу», – сказал Козловский в эфире Okko. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
женское катание
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoДмитрий Козловский
106 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Из крайности в крайность. Одни орут позор, другие кличут героиней. Съездила, откатала, как могла. Первая в Европе, шестая в мире. Перевернули страницу и забыли.
Ответ selso99
Из крайности в крайность. Одни орут позор, другие кличут героиней. Съездила, откатала, как могла. Первая в Европе, шестая в мире. Перевернули страницу и забыли.
Но похвалить все-таки стоит, без перегибов
Ответ selso99
Из крайности в крайность. Одни орут позор, другие кличут героиней. Съездила, откатала, как могла. Первая в Европе, шестая в мире. Перевернули страницу и забыли.
Почему Гуменника за 6 место хвалим, а Аделия - ну заняла и заняла и черт с ней?
Давайте только без героинь, баннеры на домах снова вешать как с Валиевой. Петру досталось больше несправедливости, вот его засудили абсолютно точно, Аделию судили адекватно
Ответ Элен Карташова
Давайте только без героинь, баннеры на домах снова вешать как с Валиевой. Петру досталось больше несправедливости, вот его засудили абсолютно точно, Аделию судили адекватно
Комментарий скрыт
Ответ Элен Карташова
Давайте только без героинь, баннеры на домах снова вешать как с Валиевой. Петру досталось больше несправедливости, вот его засудили абсолютно точно, Аделию судили адекватно
Ну прям таки адекватно) чем же она была хуже Гленн? Или 10 баллов в компонентах от Алисы тоже адекватно? Ее судили лучше, чем Петю. Но если бы не отстранение баллы были бы совсем другие.
Козловский в студии сегодня был на удивление лапочка. Тактичный, деликатный и само спокойствие. Вставили наверно звездюлей за прошлые перлы))
Ответ Инна1945
Козловский в студии сегодня был на удивление лапочка. Тактичный, деликатный и само спокойствие. Вставили наверно звездюлей за прошлые перлы))
Или просто комментарии наши почитал)
Ответ Инна1945
Козловский в студии сегодня был на удивление лапочка. Тактичный, деликатный и само спокойствие. Вставили наверно звездюлей за прошлые перлы))
Вообще ощущение, что всех комментаторов на Окко сильно проинструктировали: никто не упоминает недопуск/отстранение, даже Тарасова, которая обычно крайне резка в выражениях, да и прочие спортсмены, приглашённые для комментирования. Профессиональные комментаторы так вообще только о спорте говорят.
Аделия , между прочим ,по итоговой турнирной таблице (без рейтинга) обошла всех чемпионов Европы. Находясь не в самой лучшей форме)
Ответ Аленка_76
Аделия , между прочим ,по итоговой турнирной таблице (без рейтинга) обошла всех чемпионов Европы. Находясь не в самой лучшей форме)
И вообще надо подать в Басманный суд и признать её ОЧ на территории Европы!☝️
В неравных. Но мы согласились на эти правила игры поехав на Олимпиаду.
Если быть на 2 головы выше не получилось, то получайте шестое законное. Без обид.
Вон, у Пети получилось, но даже это не спасло.
спасибо сборникам, что в отличии от отдельных неадекватов спортса поддерживают спортсменку в одиночку и с нуля возвращавшую нашу фигурку на мировую арену, и заставившую мир вновь говорить о ней в восхищенных тонах. Один квад на все игры ЖО, даже с падением - 3 -я по технике - это дорого и бесценно.
Что такого героического сделала эта девочка, занимается всю жизнь своим делом, живёт на всем готовом, никого не спасла, никому не помогла, на главном старте в жизни провалилась, выдумывают героев на пустом месте..
Ответ senderoluminoso
Что такого героического сделала эта девочка, занимается всю жизнь своим делом, живёт на всем готовом, никого не спасла, никому не помогла, на главном старте в жизни провалилась, выдумывают героев на пустом месте..
С Малининым путаете. Это он провалился
Козловский уже нацелился вступить в партию , сесть в депутатское кресло....
Дима, если принципиальный и честный, то будь таким во всем. А то японской паре напихал полную панамку, а после проката Адели с падением на кваде говорит про героизм. Из крайности в крайность. Считаю, что по итогам двух прокатов российских фигуристов - Гуменник откатал на четыре с плюсом, но его явно занизили судьи, Петросян (с учетом падения) - на троечку. Она явно может лучше, но с учетом всех факторов (отсутствие международных стартов, начало в слабейшей разминке, внешнее давление), это была история преодоления, выступления под большим давлением. Аделия не могла выступать с хиппанско-раздолбайским настроем Алиса Лью, которая выходила на лед с послом будто, о, чуваки, давайте кайфанем вместе, я тут покатаюсь и попрыгаю под музыку, вы мне похлопать, а в конце - о, я даже выиграла, круто)) Понятно, что перед нашими ребятами была задача отработать и выложиться по-максимуму. Они старались, спасибо им за подзабытые эмоции - болеть за своих на крупных международных турнирах. Будем надеяться, что к следующей Олимпиаде и наши спортсмены вернуться еще более сильными, да и мир в целом будет адекватнее и спокойнее, чем сейчас
Все эти разговоры про условия для бедных. В истории каждой великой победы были свои препятствия. Загитова выигрывала золото, когда весь мир болел за Женю. Аня выдала чистый прокат с 2 квадами, когда весь мир сначала обожествлял Валиеву, а потом жалел. Солнце светит всем одинаково, шансы есть у всех, просто у кого-то есть силы и талант воспользоваться возможностями, а у кого-то нет. Поэтому просьба, Дмитрий, не вводить в заблуждение людей.
Ответ acasancra
Все эти разговоры про условия для бедных. В истории каждой великой победы были свои препятствия. Загитова выигрывала золото, когда весь мир болел за Женю. Аня выдала чистый прокат с 2 квадами, когда весь мир сначала обожествлял Валиеву, а потом жалел. Солнце светит всем одинаково, шансы есть у всех, просто у кого-то есть силы и талант воспользоваться возможностями, а у кого-то нет. Поэтому просьба, Дмитрий, не вводить в заблуждение людей.
"...просто у кого-то есть силы и талант воспользоваться возможностями, а у кого-то нет.", -так-то на двух предыдущих Олимпиадах от России ехали минимум две девчонки (в Пекине-три), каждая из которых претендовала на "золото", остальные участницы-пассажиры мимо. Аделия изначально в не той физической кондиции была.
Ответ acasancra
Все эти разговоры про условия для бедных. В истории каждой великой победы были свои препятствия. Загитова выигрывала золото, когда весь мир болел за Женю. Аня выдала чистый прокат с 2 квадами, когда весь мир сначала обожествлял Валиеву, а потом жалел. Солнце светит всем одинаково, шансы есть у всех, просто у кого-то есть силы и талант воспользоваться возможностями, а у кого-то нет. Поэтому просьба, Дмитрий, не вводить в заблуждение людей.
Загитова и Щербакова были на пике формы на Олимпийских играх, Петросян же травмы мучают весь сезон. И международный опыт, и статус, и подросшие прилично компоненты. Так что солнце не всем одинаково светит. И спрос со спортсменок должен быть разный.
