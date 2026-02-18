Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров считает, что фигуристке Аделии Петросян необходимо пойти в произвольной программе на элементы ультра-си.
После короткой программы на Олимпиаде-2026 российская фигуристка занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японка Ами Накаи (78,71).
«Прекрасное выступление Аделии. Она сделала все, что запланировали, откатала чисто. Но другие девочки тоже на высочайшем уровне. Думаю, что без элементов ультра-си в нашей ситуации, в российской, не обойтись.
Если она не будет на две головы сильнее, никто не даст ни золотую, ни бронзовую медаль. Аделия умничка, но в произвольной программе нужно идти по максимуму, иначе шансов не будет», – отметил Костомаров.
Петросян в порядке. Чтобы брать медаль, в произвольной нужно рисковать