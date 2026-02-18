  • Спортс
  • Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»
3

Роман Костомаров: «Петросян выступила прекрасно, но и другие на высочайшем уровне. Без элементов ультра-си в нашей ситуации не обойтись»

Костомаров: без ультра-си на Олимпиаде Петросян не обойтись.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров считает, что фигуристке Аделии Петросян необходимо пойти в произвольной программе на элементы ультра-си.  

После короткой программы на Олимпиаде-2026 российская фигуристка занимает 5-е место с 72,81 баллами. Лидирует японка Ами Накаи (78,71).

«Прекрасное выступление Аделии. Она сделала все, что запланировали, откатала чисто. Но другие девочки тоже на высочайшем уровне. Думаю, что без элементов ультра-си в нашей ситуации, в российской, не обойтись.

Если она не будет на две головы сильнее, никто не даст ни золотую, ни бронзовую медаль. Аделия умничка, но в произвольной программе нужно идти по максимуму, иначе шансов не будет», – отметил Костомаров.

Петросян в порядке. Чтобы брать медаль, в произвольной нужно рисковать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
3 комментария
Рады за Аделию и желаем ей успехов!
Да, печаль, господин Костомаров...
