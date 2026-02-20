8

Леонова о четверном тулупе Петросян: «Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль»

Леонова считает, что Петросян могла взять медаль на Олимпиаде только с ультра-си.

Призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает оправданным риск фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане.

В произвольной программе Петросян попыталась исполнить четверной тулуп, но упала с прыжка. Россиянка заняла итоговое 6-е место (214,53 балла).

«Стоило рисковать, потому что иначе никак нельзя было рассчитывать на медаль. Но, к сожалению, не получилось. Аделия большая молодец, что не рассыпалась после падения, а собралась и все остальные элементы сделала качественно и точно», – цитирует Леонову «Матч ТВ».

«Не знаю, какой был бы контент, если бы не падение. Рисковать стоило, я считаю. Мы получали много информации с тренировок, процент выполнения тулупа был невысоким, так что шансы были 50 на 50. Сегодня вот не получилось. Но падание при этом подстегнуло Аделию откатать всю программу без сучка и задоринки. В целом она сделала все, что могла.

Я бы не стала расстраиваться такому результату, хотя Аделия и могла занять место выше 6-го. Все-таки Олимпиада получилась какой-то неполноценной из-за того, что не было всей команды. Поэтому и всерьез ее воспринимать сложно», - приводит слова Леоновой «Советский спорт».

Победу на Олимпиаде одержала американка Алиса Лью (226,79), второе и третье места заняли японки Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16) соответственно.

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАделия Петросян
logoАлена Леонова
женское катание
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да ни фига падение ее не подстегнуло, наоборот прижало, и катала тяжело и не без сука и задоринки, она могла намного лучше, да, не развалилась, не допустила больше серьезных ошибок, но настроения не было такого, какое должно было быть у нее при прокате. Ну, потому, что было очевидно уже, что без медали. А это сложно катать на максимум, когда уже понимаешь, что шансов 0,01 остается...
Ответ alexnew
Да ни фига падение ее не подстегнуло, наоборот прижало, и катала тяжело и не без сука и задоринки, она могла намного лучше, да, не развалилась, не допустила больше серьезных ошибок, но настроения не было такого, какое должно было быть у нее при прокате. Ну, потому, что было очевидно уже, что без медали. А это сложно катать на максимум, когда уже понимаешь, что шансов 0,01 остается...
"Ну, потому, что было очевидно уже, что без медали." - люди, вы действительно ждали, что здесь будет медаль?!!! Это же наивно было даже предполагать. И сама Аделия в это верила или её так прям убедили и настроили ? Нуууу, ребята, нельзя же быть такими оптимистами, правда. В этом конкретном случае главным было участие... Но это ведь только моё мнение. Всем удачи!
Леонову так часто спрашивают, а я из ее прокатов помню лишь Пиратов Карибского Моря, где она судя по всему изображала нетрезвого Джека Воробья, прыгающего 3Т-3Т))
Читаю многочисленные интервью и не могу понять : вы считать разучились что-ли ? Что вы несёте?! Какие четверные? Их не было у Петросян и нет. И вряд ли появятся. А вот чистая, стабильная программа со сложными каскадами с тройными и одиночными тройными а ля Загитова 2018 давали минимум 220 баллов и бронзовую медаль. Но все упорно молчат, стыдясь признаться, что лопухнулись сами.
Ответ Grim Reaper 2100
Читаю многочисленные интервью и не могу понять : вы считать разучились что-ли ? Что вы несёте?! Какие четверные? Их не было у Петросян и нет. И вряд ли появятся. А вот чистая, стабильная программа со сложными каскадами с тройными и одиночными тройными а ля Загитова 2018 давали минимум 220 баллов и бронзовую медаль. Но все упорно молчат, стыдясь признаться, что лопухнулись сами.
Но почему нет, если она за 5 минут до своего проката чистый сделал на раскате и Бог с ней с раскаткой, не бьло ни одного проката с 2 чистыми квадами на олимпиаде на тренировке, но были прокаты с одним неупаденным квадом, уж не знаю, насколько чистые были эти квады, но даже недокрученные неупаденные дали бы приличные баллы. Поэтому ожидать квад можно было, но гарантировать его сложно.
Ответ Grim Reaper 2100
Читаю многочисленные интервью и не могу понять : вы считать разучились что-ли ? Что вы несёте?! Какие четверные? Их не было у Петросян и нет. И вряд ли появятся. А вот чистая, стабильная программа со сложными каскадами с тройными и одиночными тройными а ля Загитова 2018 давали минимум 220 баллов и бронзовую медаль. Но все упорно молчат, стыдясь признаться, что лопухнулись сами.
Программа аля Загитова не прокатила бы просто потому, что с тех пор несколько раз правила поменяли, все эти надбавки отменили, изменили стоимость элементов, изменили шкалу ГОЕ, внесли множество изменений в правила. Да и не смогла бы скорее всего Петросян ее откатать, последнее поколение девочек, которые катали все во второй половине - это были ТЩК как раз, вот они катали так с раннего детства, а после них никто и никогда. Да и будь тут сейчас Загитова в этих условиях была бы без медали, у нее почти все прыжки были недокручены, на той олимпиаде, на это просто закрыли глаза, но здесь все увидели бы. А сама Загитова, чтобы откатать так прошла через 2 сезона международных стартов и ее судили совсем иначе, на той олимпиаде были и российские технические специалисты, судьи, выступала за сильнейшую федерацию. Правила игры были совсем иные. И самой Загитовой было 15 до полного счета.
что нам Леонова, тащите сюда Мамиру, там наброс года и звонить даже не надо
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем