Аделия Петросян: «Слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители. Огромное им спасибо»
Петросян поблагодарила зрителей за поддержку на Олимпиаде.
Российская фигуристка Аделия Петросян поблагодарила зрителей за поддержку на Олимпийских играх-2026 в Милане.
Петросян выступала в сильнейшей разминке и заняла итоговое 6-е место, победу одержала американка Алиса Лью.
«Да, я, действительно, слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители. Конечно, это приятно, потому что люди добрались сюда из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо!» – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
А про нервы/скованность, даже если не брать травмы и тяжёлый сезон Аделии, местные комментаторы забывают, что та же Алиса выходила уже олимпийской чемпионкой на прокат)) знание, что звание ОЧ есть - сильно расковывает(или расслабляет, как в случае с Малининым) любого
Надеюсь, впереди ещё большие победы у Аделии, и эти ОИ не последние
Жизнь на этом не заканчивается.
К сожалению мы на этих играх чужие.
6 место очень хорошо в такой ситуации.