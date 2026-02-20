Аделия Петросян: «Слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители. Огромное им спасибо»

Петросян поблагодарила зрителей за поддержку на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян поблагодарила зрителей за поддержку на Олимпийских играх-2026 в Милане.

Петросян выступала в сильнейшей разминке и заняла итоговое 6-е место, победу одержала американка Алиса Лью.

«Да, я, действительно, слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители. Конечно, это приятно, потому что люди добрались сюда из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо!» – сказала фигуристка.

Петросян сказала, что ей стыдно