Аделия Петросян: «Слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители. Огромное им спасибо»

Петросян поблагодарила зрителей за поддержку на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян поблагодарила зрителей за поддержку на Олимпийских играх-2026 в Милане.

Петросян выступала в сильнейшей разминке и заняла итоговое 6-е место, победу одержала американка Алиса Лью.

«Да, я, действительно, слышала, как кричали и поддерживали наши русскоговорящие зрители. Конечно, это приятно, потому что люди добрались сюда из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо!» – сказала фигуристка. 

Петросян сказала, что ей стыдно

Ребята спасибо что поддерживали нашу девочку !
Детка, переворачивай эту страницу. И давай отдохни, вылечись и дальше показывать красоту на льду. Понятно, всем хочется медалей, но любят не за медали. А тебя люди полюбили
Аделии спасибо за её выступление и попытку победить, не все получилось, но всё равно самое лучшее только впереди, ей всего 18, главное без травм!)
Это спорт : "лишь мгновение, ты наверху…". Будет еще и на нашей улице праздник : и с гимном и флагом и медалями! Желаю здоровья, терпения, вдохновения, веры в мечту. И пусть аплодисменты летят быстрее, чем падения! 😎🎉
АДЕЛИЯ на этой Олимпиаде обошла остальных представительниц Старого света‼️
Поддержка была отличная! И Аделия молодец

А про нервы/скованность, даже если не брать травмы и тяжёлый сезон Аделии, местные комментаторы забывают, что та же Алиса выходила уже олимпийской чемпионкой на прокат)) знание, что звание ОЧ есть - сильно расковывает(или расслабляет, как в случае с Малининым) любого

Надеюсь, впереди ещё большие победы у Аделии, и эти ОИ не последние
Даже если олимпиады у неё не будет, надеюсь что она ещё покатается, хотя найти мотивацию сложно учитывая когда нас не пускают на МС
Зрители там, а мы дома у своих гаджетов, ноутов переживали и поддерживали тебя как могли. Аделия, у тебя ещё всё впереди на пути побед. Удачи !
Аделия не расстраивайся пожалуйста.
Жизнь на этом не заканчивается.
К сожалению мы на этих играх чужие.
6 место очень хорошо в такой ситуации.
Стыдиться тут точно нечего. Все что могла - сделала. Попыталась прыгнуть, но видно что тело не готово, даже в тройных прыжках нет былой легкости. Но что поделаешь, такие теперь правила и поднятые возрастные цензы к этому и вели. Мир фигурного катания этого и хотел. Меньше техники, больше компоненты. Аделии удачи на следующих стартах!
Бедная девочка, если будешь читать эти сообщения, то знай, ты-талантище! Кататься в таких предвзятых условиях в мире взрослых злых людей - психологически сложно, а лед скользкий. Знай, что ты наша ЗВЕЗДА!) мы верим, что ты сделала, что смогла, мы тебя очень любим и обнимаем!!!❤️❤️❤️
Какие предвзятые люди? Что у вас вечно кто то виноват.
