Аделия Петросян рассказала, что готовила два четверных прыжка к Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что хотела бы исполнить два четверных на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня Петросян заявила один квад-тулуп на произвольную программу, но упала с прыжка. Она заняла итоговое шестое место, а победу одержала американка Алиса Лью.

– Что заставило вернуться в микст-зону?

– Наверное, все-таки из-за какого-то уважения к журналистам, которые сюда приехали. И чтобы не показывать свою слабость, наверное.

– Был вариант не идти на четверные прыжки?

– Не знаю, наверное, все-таки нет. Изначально другой контент планировался, более сложный. Потом все опять пошло не по плану. Когда упала, пошло еще больше не по плану. Поэтому нет. Ощущения – не очень, потому что упустила свой шанс на более высокое место.

Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп. Даже заехала, мне показалось, нормально. Только отвлеклась на один момент, потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе. Сережка зацепилась за платье.

Это повлияло? Я просто об этом подумала и все. Может быть, даже помогло отвлечься от некоторых неспокойных мыслей.

– После короткой все отмечали, что ты кайфовала.

– Хотелось после тулупа встать и уйти быстренько.

– Второй четверной решила не делать?

– Ну куда? Чтобы я 20-я была?

– Ва-банк! Какая разница?

– Большая все-таки, – ответила Петросян.