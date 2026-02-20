142

Аделия Петросян: «Тренировала два четверных – два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось»

Аделия Петросян рассказала, что готовила два четверных прыжка к Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что хотела бы исполнить два четверных на Олимпиаде-2026 в Милане.

Сегодня Петросян заявила один квад-тулуп на произвольную программу, но упала с прыжка. Она заняла итоговое шестое место, а победу одержала американка Алиса Лью.

– Что заставило вернуться в микст-зону?

– Наверное, все-таки из-за какого-то уважения к журналистам, которые сюда приехали. И чтобы не показывать свою слабость, наверное.

– Был вариант не идти на четверные прыжки?

– Не знаю, наверное, все-таки нет. Изначально другой контент планировался, более сложный. Потом все опять пошло не по плану. Когда упала, пошло еще больше не по плану. Поэтому нет. Ощущения – не очень, потому что упустила свой шанс на более высокое место.

Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп. Даже заехала, мне показалось, нормально. Только отвлеклась на один момент, потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе. Сережка зацепилась за платье.

Это повлияло? Я просто об этом подумала и все. Может быть, даже помогло отвлечься от некоторых неспокойных мыслей.

– После короткой все отмечали, что ты кайфовала.

– Хотелось после тулупа встать и уйти быстренько.

– Второй четверной решила не делать?

– Ну куда? Чтобы я 20-я была?

– Ва-банк! Какая разница?

– Большая все-таки, – ответила Петросян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
женское катание
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
logoсборная России
Про ва-банк звучало как предъява. Аделии уважение за попытку. И за достойные ответы.
– Второй четверной решила не делать?
– Ну куда? Чтобы я 20-я была?
– Ва-банк! Какая разница?
– Большая все-таки

Это что это за журналистика такая? Что за бред спрашивают?
К Адель нет ни вопросов, ни тем более претензий
Все, на что способна на сейчас попробовала, не получилось
Все равно спасибо за борьбу
Жалко, что ЖО резко вернулась в дозагимедовскую эпоху. Сказать, что это "у них" и "без нас", теперь уже тоже не выходит.
Жалко, что ЖО резко вернулась в дозагимедовскую эпоху. Сказать, что это "у них" и "без нас", теперь уже тоже не выходит.
тут есть нюанс, прямо сейчас у нас есть девочки, которые прыгают четверные стабильнее Аделии, но Аделию утвердили еще год назад на ОИ и квота именная, а год назад она блистала
тут есть нюанс, прямо сейчас у нас есть девочки, которые прыгают четверные стабильнее Аделии, но Аделию утвердили еще год назад на ОИ и квота именная, а год назад она блистала
К сожалению, такой тонкий нюанс (который вы совершенно справедливо подметили) теряется на фоне масштабности события. ОИ подводят черту под довольно длинным циклом (многие после этого заканчивают карьеры). Все эти детали, кто как отбирался, позади. Тут скорее действует жизненное правило: "Если участвуешь в мероприятии - тебя в нем все устраивает".
Когда Тарасова сказала про то, что ОИ разминка ничего не значит, уже тогда пришла мысль о том, что тулуп не пойдет

Возможно, если бы он не пошел на разминке, то она бы наоборот разозлилась по-спортивному и сделала его.

Но гадать уже бессмысленно. Аделия - молодчина в любом случае! Это первый МС, блин, и сразу топ-6! Это очень круто!
Когда Тарасова сказала про то, что ОИ разминка ничего не значит, уже тогда пришла мысль о том, что тулуп не пойдет Возможно, если бы он не пошел на разминке, то она бы наоборот разозлилась по-спортивному и сделала его. Но гадать уже бессмысленно. Аделия - молодчина в любом случае! Это первый МС, блин, и сразу топ-6! Это очень круто!
с учетом того, что с 2014 г у нас только золото, или золото и серебро как то не очень круто
с учетом того, что с 2014 г у нас только золото, или золото и серебро как то не очень круто
Ну давайте не будем забывать при этом, как отбирались на ОИ раньше (по результатам ЧЕ и ЧР) и как в этом году, когда Аделию выбрали еще за год

И учитывая ее травму, она прекрасно справилась
ну не прыгнула бы квад была бы скорее всего 4-5я, ну не сильно большая разница думаю. Нашли бы там к чему прикопаться, утопили бы компами. Ей и до бронзы-то 5 баллов не хватило, о золоте там можно было даже с чистым квадом не мечтать. Ей там пока баллы ювелирно подсчитывали, я думала усну.
Аделя,не кори себя.Всё равно нашли бы недокруты.На пьедестал шансов попасть ноль, пока россияне выступают под нейтральным флагом,некому заступится за спортсменов.А унизить Россию очень хочется,вот и отрываются,как могут.Вы с Петей для нас уже герои,спасибо вам огромное!
Аделя,не кори себя.Всё равно нашли бы недокруты.На пьедестал шансов попасть ноль, пока россияне выступают под нейтральным флагом,некому заступится за спортсменов.А унизить Россию очень хочется,вот и отрываются,как могут.Вы с Петей для нас уже герои,спасибо вам огромное!
Флаг тут ни при чем.
Аделя,не кори себя.Всё равно нашли бы недокруты.На пьедестал шансов попасть ноль, пока россияне выступают под нейтральным флагом,некому заступится за спортсменов.А унизить Россию очень хочется,вот и отрываются,как могут.Вы с Петей для нас уже герои,спасибо вам огромное!
Зачем тогда участвовать под нейтральным флагом? Мазохизм?
Потому что 18.5 … Потому что в сезоне ни разу до этого квады не получались на соревнованиях..
Аделия, а почему должно было получиться? Вот ты провела в течение сезона 4 старта (не считая Пекина) и еще один старт, где выступала только в произвольной. На первом старте квада не было близко и были срывы тройных. На двух этапах Гран-при России никаких неупаденных квадов не было, на ЧР тоже. Когда выступала вне конкурса, ну, да, там что-то как-то прыгнула, но набрала при домашнем судействе меньше, чем без них до этого. Приехала на олимпиаду, показывают тренировки. Там 10 из 10 квадов чисто? Нет. Там 3 неупаденных из 10, может быть, один из них на ку, остальные еле-еле. Зачем ты стала пробовать квад на раскатке? Не надо прыгать на раскатке, надо выходить и прыгать в прокате. Ну, вот Акатьева на раскатке в начале сезона прекрасно прыгала, а как только выйдет на старт и где что? И тоже самое тут, только Акатьева тройные теряла, а Аделия квады. По заходу было уже видно, что совершенно ничего не получится. Вроде шла нормально, но уже непосредственно перед прыжком видно было, что не получится ни за что... Ну. просмотри видеоряд со стартов и проанализируй, а почему так, почему некоторые могут свободно зайти на квад и сделать его. Ну, не было таких попыток у Щербаковой, ни одной, у нее было, что она вообще формы не имела, как на ЧМ, просто вот никаких шансов докрутить не было, тогда она не сделала квад, но по технике шла идеально, просто физики не было. Здесь все есть, да в притык, но на старте абы что. Сейчас уже поздно об этом говорить, был весь сезон, ну, надо было посмотреть, проанализировать, а как так получается, почему совсем другой заход, по-другому корпус работает, где этот переключатель, который мешает? Ну, если ни одной чистой попытки за сезон, то почему должно было получиться на олимпиаде? Предсказуемый, к сожалению, результат, хотя я надеялся.
Аделия, а почему должно было получиться? Вот ты провела в течение сезона 4 старта (не считая Пекина) и еще один старт, где выступала только в произвольной. На первом старте квада не было близко и были срывы тройных. На двух этапах Гран-при России никаких неупаденных квадов не было, на ЧР тоже. Когда выступала вне конкурса, ну, да, там что-то как-то прыгнула, но набрала при домашнем судействе меньше, чем без них до этого. Приехала на олимпиаду, показывают тренировки. Там 10 из 10 квадов чисто? Нет. Там 3 неупаденных из 10, может быть, один из них на ку, остальные еле-еле. Зачем ты стала пробовать квад на раскатке? Не надо прыгать на раскатке, надо выходить и прыгать в прокате. Ну, вот Акатьева на раскатке в начале сезона прекрасно прыгала, а как только выйдет на старт и где что? И тоже самое тут, только Акатьева тройные теряла, а Аделия квады. По заходу было уже видно, что совершенно ничего не получится. Вроде шла нормально, но уже непосредственно перед прыжком видно было, что не получится ни за что... Ну. просмотри видеоряд со стартов и проанализируй, а почему так, почему некоторые могут свободно зайти на квад и сделать его. Ну, не было таких попыток у Щербаковой, ни одной, у нее было, что она вообще формы не имела, как на ЧМ, просто вот никаких шансов докрутить не было, тогда она не сделала квад, но по технике шла идеально, просто физики не было. Здесь все есть, да в притык, но на старте абы что. Сейчас уже поздно об этом говорить, был весь сезон, ну, надо было посмотреть, проанализировать, а как так получается, почему совсем другой заход, по-другому корпус работает, где этот переключатель, который мешает? Ну, если ни одной чистой попытки за сезон, то почему должно было получиться на олимпиаде? Предсказуемый, к сожалению, результат, хотя я надеялся.
Ее и без нас распекут, давайте поддержим девочку. Мы ведь видим лишь верхушку айсберга, а какие там у нее были сложности в процессе подготовки итд нам неведомо. Голова конечно решает многое, это мы видели и у Каори/Ильи, и у Пети/Щербаковой и дальше впишите кого хотите. У Аделии такой выраженной плюсстартовости как у Ани никогда не было, для меня вообще удивительно то, что ее тренеры на столь высокий уровень подняли при такой психологии.
Аделия, а почему должно было получиться? Вот ты провела в течение сезона 4 старта (не считая Пекина) и еще один старт, где выступала только в произвольной. На первом старте квада не было близко и были срывы тройных. На двух этапах Гран-при России никаких неупаденных квадов не было, на ЧР тоже. Когда выступала вне конкурса, ну, да, там что-то как-то прыгнула, но набрала при домашнем судействе меньше, чем без них до этого. Приехала на олимпиаду, показывают тренировки. Там 10 из 10 квадов чисто? Нет. Там 3 неупаденных из 10, может быть, один из них на ку, остальные еле-еле. Зачем ты стала пробовать квад на раскатке? Не надо прыгать на раскатке, надо выходить и прыгать в прокате. Ну, вот Акатьева на раскатке в начале сезона прекрасно прыгала, а как только выйдет на старт и где что? И тоже самое тут, только Акатьева тройные теряла, а Аделия квады. По заходу было уже видно, что совершенно ничего не получится. Вроде шла нормально, но уже непосредственно перед прыжком видно было, что не получится ни за что... Ну. просмотри видеоряд со стартов и проанализируй, а почему так, почему некоторые могут свободно зайти на квад и сделать его. Ну, не было таких попыток у Щербаковой, ни одной, у нее было, что она вообще формы не имела, как на ЧМ, просто вот никаких шансов докрутить не было, тогда она не сделала квад, но по технике шла идеально, просто физики не было. Здесь все есть, да в притык, но на старте абы что. Сейчас уже поздно об этом говорить, был весь сезон, ну, надо было посмотреть, проанализировать, а как так получается, почему совсем другой заход, по-другому корпус работает, где этот переключатель, который мешает? Ну, если ни одной чистой попытки за сезон, то почему должно было получиться на олимпиаде? Предсказуемый, к сожалению, результат, хотя я надеялся.
Вы серьёзно думаете, что они не смотрели и не анализировали?
Аделия всё сделала правильно... второй квадротулуп уже точно нельзя было ронять.
Но, возможно, лучше бы, чтобы первым четверным тулупом был тулуп в каскаде... а одинарный позже... мне так кажется, потому что по статистике она тулуп в каскаде чаще приземляла.

В любом случае, огромное спасибо Аделии за талант, за мужество и стойкость.
Аделия всё сделала правильно... второй квадротулуп уже точно нельзя было ронять. Но, возможно, лучше бы, чтобы первым четверным тулупом был тулуп в каскаде... а одинарный позже... мне так кажется, потому что по статистике она тулуп в каскаде чаще приземляла. В любом случае, огромное спасибо Аделии за талант, за мужество и стойкость.
какая разница - шестая или 10? 20 она бы все равно не стала
