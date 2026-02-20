304

Аделия Петросян: «После такого проката мне психологически сложно будет вернуться в Россию»

Аделия Петросян: мне психологически тяжело будет вернуться домой.

Фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей будет психологически сложно после шестого места на Олимпиаде возвращаться домой в Россию.

Петросян заняла итоговое 6-е место с 214,53 баллами. Победу на Играх-2026 одержала американка Алиса Лью. 

Заставку на телефоне теперь поменяешь?

– Не считаю, что вообще было нормально это выкладывать. Чтоб вы понимали, у меня были такие обои (Аделия достала телефон и показала, что картинки на телефоне меняются каждые несколько секунд, – Спортс’‘). И не знаю как получилось, что в момент, когда пришло уведомление, вышла картинка с медалью – и именно в это время сфоткали. И сразу выложили. Так странно было.

– Внутренние старты после Олимпиады – эмоционально будет тяжело?

– Наверное, нет. У нас классная организация. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это как-то повлияет. Скорее сложно мне будет психологически вернуться после такого проката в Россию, – сказала Петросян. 

Аделия Петросян без медали: пошла ва-банк, но…

Петросян сказала, что ей стыдно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Посмотреть бы в глаза тому идиоту, который задал вопрос про заставку. Это каким моральным уродом надо быть - видеть, что человек и так в совершенно подавленном состоянии и вот так мерзко поддевать. Слов нет.
Ответ EmperorNazer
Посмотреть бы в глаза тому идиоту, который задал вопрос про заставку. Это каким моральным уродом надо быть - видеть, что человек и так в совершенно подавленном состоянии и вот так мерзко поддевать. Слов нет.
Современная журналистика. Вы ток вчера из комы вышли ? 🌝
Ответ EmperorNazer
Посмотреть бы в глаза тому идиоту, который задал вопрос про заставку. Это каким моральным уродом надо быть - видеть, что человек и так в совершенно подавленном состоянии и вот так мерзко поддевать. Слов нет.
Не удивлюсь, если это Кузнецов был. Он специализируется на подобных вопросах.
Накрутили бедную девочку, навесили на нее своих долбанутых ожиданий, орали на всех углах про медали...
Ответ Цветок ликориса
Накрутили бедную девочку, навесили на нее своих долбанутых ожиданий, орали на всех углах про медали...
ну шансы на медаль действительно были, но в этот раз риск не оправдался так бывает в спорте.
Да и сама Аделия я думаю туда ехала явно не ради участия, как условные фигуристки занявшие места с 15го и далее
Ответ Цветок ликориса
Накрутили бедную девочку, навесили на нее своих долбанутых ожиданий, орали на всех углах про медали...
Это наследие её накрутило возможно даже она сама себя когда три ОИ подряд выигрывали это накладывает давление . Аделия прекрати ты наша а мы от своих не отворачиваемся !
Аделия, я билеты на финал гран-при России купила;)
Подарок себе и своей маме сделала. Вот увидишь - волноваться нечего. Так бывает, это жизнь.
Малинина в США поддерживают все даже после провала. В честь чего в своей стране у тебя будет по-другому?
Здравомыслящих людей много, которые понимают что такое спорт)
Ответ Элла Бурс
Аделия, я билеты на финал гран-при России купила;) Подарок себе и своей маме сделала. Вот увидишь - волноваться нечего. Так бывает, это жизнь. Малинина в США поддерживают все даже после провала. В честь чего в своей стране у тебя будет по-другому? Здравомыслящих людей много, которые понимают что такое спорт)
Комментарий скрыт
Ответ densdens17
Комментарий скрыт
Не надо острить тупым концом:)
После какого такого! Не получился один!!! прыжок ультра-си, который делают всего лишь десятки девушек по всему миру. А Аделия пачками их прыгает. Что у нас за страна, что человек после такого достойного выступления домой боится ехать. Дело не в Аделии, а в нашей стране и людях. Мы даже поддержать не умеем! Аделия, вы очень крутая! Спасибо вам!
Ответ Даша Фёдорова
После какого такого! Не получился один!!! прыжок ультра-си, который делают всего лишь десятки девушек по всему миру. А Аделия пачками их прыгает. Что у нас за страна, что человек после такого достойного выступления домой боится ехать. Дело не в Аделии, а в нашей стране и людях. Мы даже поддержать не умеем! Аделия, вы очень крутая! Спасибо вам!
Полностью согласна. Девушка почти год тренировалась через боль, травму, вошла в шестёрку лучших в мире, а теперь боится ехать домой. Это очень много говорит про "дом".
Ответ ТатьянаВл
Полностью согласна. Девушка почти год тренировалась через боль, травму, вошла в шестёрку лучших в мире, а теперь боится ехать домой. Это очень много говорит про "дом".
Это ничего не говорит про "дом", это говорит только про личных тараканов Аделии.
Вот у Аделии есть нехорошая черта для спортсмена: самобичевание, у Малинина тоже проявляется это. Ребятам надо ко всему в жизни относиться проще: здоровы, семья рядом, деньги есть, внешностью не обделены, совсем молоды - все отлично. Тем более, что в спорте вполне можно реабилитироваться и после поражения. Эта самокритика полезна в меру, а не когда человек сжирает себя этим и добивает самостоятельно
Аделька, ты рискнула, сделала все, что могла, даже в такой ситуации получила технику 76, это очень прилично. Погуляй по Милану, пообщайся с ребятами, сходи на шоппинг, отдохни - жизнь не заканчивается на одном прокате
Их всех надо к психологу Алисы, однозначно, у него есть шанс знатно обогатиться)
Ответ esctyyyyy
Вот у Аделии есть нехорошая черта для спортсмена: самобичевание, у Малинина тоже проявляется это. Ребятам надо ко всему в жизни относиться проще: здоровы, семья рядом, деньги есть, внешностью не обделены, совсем молоды - все отлично. Тем более, что в спорте вполне можно реабилитироваться и после поражения. Эта самокритика полезна в меру, а не когда человек сжирает себя этим и добивает самостоятельно Аделька, ты рискнула, сделала все, что могла, даже в такой ситуации получила технику 76, это очень прилично. Погуляй по Милану, пообщайся с ребятами, сходи на шоппинг, отдохни - жизнь не заканчивается на одном прокате Их всех надо к психологу Алисы, однозначно, у него есть шанс знатно обогатиться)
Вот это вы верно подметили.
Ответ esctyyyyy
Вот у Аделии есть нехорошая черта для спортсмена: самобичевание, у Малинина тоже проявляется это. Ребятам надо ко всему в жизни относиться проще: здоровы, семья рядом, деньги есть, внешностью не обделены, совсем молоды - все отлично. Тем более, что в спорте вполне можно реабилитироваться и после поражения. Эта самокритика полезна в меру, а не когда человек сжирает себя этим и добивает самостоятельно Аделька, ты рискнула, сделала все, что могла, даже в такой ситуации получила технику 76, это очень прилично. Погуляй по Милану, пообщайся с ребятами, сходи на шоппинг, отдохни - жизнь не заканчивается на одном прокате Их всех надо к психологу Алисы, однозначно, у него есть шанс знатно обогатиться)
И валерьянку Петра им
А мне не стыдно за нашу фигуристку ! Классная программа, аккуратная, стройная и красивая Адель. Да еще почти с ультраси!
Пусть радуются за свою чемпионку😂😂😂 нам такую не надо
Вот просто спасибо всем нашим русским тренерам, что у нас такие классные девушки! И после наших смотреть «уличное катание на открытом катке»очень сложно!
Ответ Резонно
А мне не стыдно за нашу фигуристку ! Классная программа, аккуратная, стройная и красивая Адель. Да еще почти с ультраси! Пусть радуются за свою чемпионку😂😂😂 нам такую не надо Вот просто спасибо всем нашим русским тренерам, что у нас такие классные девушки! И после наших смотреть «уличное катание на открытом катке»очень сложно!
Согласна с комментарием. Дальше смотрела просто из интереса кто выиграет, программы призёрок не зацепили ни одна. Скучно и ни о чём. Уж лучше пересмотреть мастера и Маргариту и Дон Кихота прошлых олимпийских чемпионок.
Ответ ТатьянаВл
Согласна с комментарием. Дальше смотрела просто из интереса кто выиграет, программы призёрок не зацепили ни одна. Скучно и ни о чём. Уж лучше пересмотреть мастера и Маргариту и Дон Кихота прошлых олимпийских чемпионок.
Верно! Олипийские Программы Алины Загитовой и Анны Щербаковой - шедевры, особенно, по сравнению с современной чемпионкой, - не только без ультра-си, но даже и без риттового каскада.

Уверена, что американская чемпионка не смогла бы приземлить все прыжковые элементы во вторую часть ПП.
Нужно относиться к таким соревнованиям, как к празднику, а не себя корить. Иностранки вон кольца бьют просто отобравшись туда. Поэтому голову выше и идти дальше. В жизни вещи на много хуже случаются. Не всем дано стать ОЧ, а большинству и пьедестал ЧР не светит. Все в этой жизни относительно.
Аделька, малыш, не стоит грузиться из-за ерунды. Тебя любят в России! И подавляющее большинство болельщиков плохого слова тебе не скажут! Лишь бы здорова была, без травм, и дальше радовала красивыми прокатами!
Аделия, мы, болельщики, всё видим и понимаем: даже с точки зрения предвзятых судей ты по технике была 3 (!!!); ну а компоненты - они такие, эти компоненты: куда хочу - туда верчу, называется. Как и с Петром трюк провернули: в топе по технике, и 12 и 13 по компонентам... Все понимают, что это театр абсурда. Ты (в отличие от Алисы) выкатала суперпрограмму без пустот, наполненную и сложными элементами, и очень сложными связками - и рисковала, как и положено в настоящем спорте: у коронованной же судьями ОЧ никогда сил не хватило бы такой сложности программу выкатать. Встречать вас будут как сильных духом спортсменов, достойных представителей российского спорта! Будем рады видеть вас с Петром на ближайших стартах!
Ответ GlN
Аделия, мы, болельщики, всё видим и понимаем: даже с точки зрения предвзятых судей ты по технике была 3 (!!!); ну а компоненты - они такие, эти компоненты: куда хочу - туда верчу, называется. Как и с Петром трюк провернули: в топе по технике, и 12 и 13 по компонентам... Все понимают, что это театр абсурда. Ты (в отличие от Алисы) выкатала суперпрограмму без пустот, наполненную и сложными элементами, и очень сложными связками - и рисковала, как и положено в настоящем спорте: у коронованной же судьями ОЧ никогда сил не хватило бы такой сложности программу выкатать. Встречать вас будут как сильных духом спортсменов, достойных представителей российского спорта! Будем рады видеть вас с Петром на ближайших стартах!
По технической базе она первая, даже учитывая, что сняли с квада за недокрут, у трикселисток меньше база, у Накаи нет 3/3, у Глен 3/3 в первой половине и секвенция дешевле. У Лью ещё ниже, зато гое конские, ну и у Каори без каскада ещё ниже, но гое высокие. Зато она единственная шла на сложность и рисковала, в этом и есть красота спорта.
Ответ Дарника
По технической базе она первая, даже учитывая, что сняли с квада за недокрут, у трикселисток меньше база, у Накаи нет 3/3, у Глен 3/3 в первой половине и секвенция дешевле. У Лью ещё ниже, зато гое конские, ну и у Каори без каскада ещё ниже, но гое высокие. Зато она единственная шла на сложность и рисковала, в этом и есть красота спорта.
Да слов нет! Правы вы, конечно! "Лучшие" фигуристки мира 3+3 во второй половине не могут исполнить... ИСУ превратили фигурное катание в шоу: вышла Алиса без риска, с минимальным набором в обеих программах (правильно сказала Татьяна Анатольевна о программе 15-летней давности), без нервов так спокойно прокатала - за 70 нарисованные компы получила - и ОЧ!.. Это цирк, а не спорт. А у Аделии за компоненты - 65... И очень много пустых мест в программах у их топовых фигуристок: длинные заходы на прыжки теперь (согласно комментаторше на Евроспорте) называются "покрытием льда": "её (Алисы) много на льду", - было сказано... 😂
Короче, выбора у нас не было: с ультра-си или без ультра-си - нашли бы всё равно причину, за что задвинуть. Ничего не имею против Ильи как фигуриста, но с его разваленной в пух и прах ПП компоненты выше, чем у Петра с пятью квадами!.. - это ли не цирк и не игра шулеров в напёрстки?..
Что ещё должно произойти, чтобы наша федерация ФК встряхнулась? - им сама жизнь уже доказывает, что нужно перестать унижаться перед этим "райским садом" и создавать свою мировую Лигу ФК (для спортсменов, владеющих сложными элементами) - чтобы развиваться дальше и не позволить окончательно превратить ФК в дешёвый продукт мировой попсы.
А вот это уже зря. Все проходяще.
