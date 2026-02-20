Аделия Петросян: «После такого проката мне психологически сложно будет вернуться в Россию»
Фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей будет психологически сложно после шестого места на Олимпиаде возвращаться домой в Россию.
Петросян заняла итоговое 6-е место с 214,53 баллами. Победу на Играх-2026 одержала американка Алиса Лью.
– Заставку на телефоне теперь поменяешь?
– Не считаю, что вообще было нормально это выкладывать. Чтоб вы понимали, у меня были такие обои (Аделия достала телефон и показала, что картинки на телефоне меняются каждые несколько секунд, – Спортс’‘). И не знаю как получилось, что в момент, когда пришло уведомление, вышла картинка с медалью – и именно в это время сфоткали. И сразу выложили. Так странно было.
– Внутренние старты после Олимпиады – эмоционально будет тяжело?
– Наверное, нет. У нас классная организация. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это как-то повлияет. Скорее сложно мне будет психологически вернуться после такого проката в Россию, – сказала Петросян.
Да и сама Аделия я думаю туда ехала явно не ради участия, как условные фигуристки занявшие места с 15го и далее
Подарок себе и своей маме сделала. Вот увидишь - волноваться нечего. Так бывает, это жизнь.
Малинина в США поддерживают все даже после провала. В честь чего в своей стране у тебя будет по-другому?
Здравомыслящих людей много, которые понимают что такое спорт)
Аделька, ты рискнула, сделала все, что могла, даже в такой ситуации получила технику 76, это очень прилично. Погуляй по Милану, пообщайся с ребятами, сходи на шоппинг, отдохни - жизнь не заканчивается на одном прокате
Их всех надо к психологу Алисы, однозначно, у него есть шанс знатно обогатиться)
Пусть радуются за свою чемпионку😂😂😂 нам такую не надо
Вот просто спасибо всем нашим русским тренерам, что у нас такие классные девушки! И после наших смотреть «уличное катание на открытом катке»очень сложно!
Уверена, что американская чемпионка не смогла бы приземлить все прыжковые элементы во вторую часть ПП.
Короче, выбора у нас не было: с ультра-си или без ультра-си - нашли бы всё равно причину, за что задвинуть. Ничего не имею против Ильи как фигуриста, но с его разваленной в пух и прах ПП компоненты выше, чем у Петра с пятью квадами!.. - это ли не цирк и не игра шулеров в напёрстки?..
Что ещё должно произойти, чтобы наша федерация ФК встряхнулась? - им сама жизнь уже доказывает, что нужно перестать унижаться перед этим "райским садом" и создавать свою мировую Лигу ФК (для спортсменов, владеющих сложными элементами) - чтобы развиваться дальше и не позволить окончательно превратить ФК в дешёвый продукт мировой попсы.