Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»

Жулин: у Петросян прекрасные шансы на медаль Олимпийских игр.

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что фигуристка Аделия Петросян великолепно исполнила короткую программу на Олимпиаде -2026.

Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами, лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71). Произвольные программы женщин на Олимпиаде пройдут 19 февраля.

«Вчера Аделия каталась великолепно. Мне кажется, что после короткой программы у нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате. Если она чисто исполнит то, что отрабатывала на тренировках, то может претендовать на победу», – сказал Жулин.

