Александр Жулин: «Петросян каталась великолепно. У нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате произвольной»
Жулин: у Петросян прекрасные шансы на медаль Олимпийских игр.
Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что фигуристка Аделия Петросян великолепно исполнила короткую программу на Олимпиаде-2026.
Петросян занимает 5-е место с 72,81 баллами, лидирует японская фигуристка Ами Накаи (78,71). Произвольные программы женщин на Олимпиаде пройдут 19 февраля.
«Вчера Аделия каталась великолепно. Мне кажется, что после короткой программы у нее прекрасные шансы на медаль при чистом прокате. Если она чисто исполнит то, что отрабатывала на тренировках, то может претендовать на победу», – сказал Жулин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Аделии желаю чистого проката в ПП и удачи!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем