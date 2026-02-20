79

Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе на Олимпиаде

Судья из Казахстана поставила Петросян первой в произвольной программе на ОИ.

Судья Надежда Парецкая, представляющая Казахстан, поставила россиянку Аделию Петросян на первое место в произвольной программе на Олимпиаде-2026. 

Парецкая поставила Петросян 147,04 балла. 

Петросян в произвольной программе упала с четверного тулупа. Она получила за прокат 141,64 балла (76,93 за технику), по сумме двух программ – 214,53. 

Победу на Играх-2026 одержала американская фигуристка Алиса Лью (226,79).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoОлимпиада-2026
женское катание
Честно, мне по итогу женских соревнований больше обидно за Петра, чем за Аделию. Потому что итоговое место Петросян справедливо с учетом показанного проката, чего не скажешь о Гуменнике. Если бы его судили хотя бы примерно столь же лояльно, у нас была бы первая медаль в мужской одиночке с 2010.
Полностью согласен. Аделия сделала то, на что была готова. И получила адекватные оценки. А вот Петра явно лишили медали. При адекватных оценках компоненты должны были дать минимум бронзу, а то и серебро.
Петя судили вообще как ноунейма, будто какой-то фигурист из условной Бразилии. На Аделию все таки повлияло имя Тутберидзе. Ну невозможно игнорировать ученицу тренера, воспитанники которой выигрывали почти все международные старты много лет и 3 Олимпиады (включая командник в Сочи). Плюс с учетом того что ситуация в женском катании совсем печальная, нормально судив Петросян, видимо пытались хоть как то рейтинги и интригу поднять в ПП. Но это была самая унылая Олимпиада у женщин что я видела.
Интересно конечно, как Аделию с падением лояльный нам судья ставит на первое место, так мы благодарим, а как то же самое делают в пользу американцев и японцев, так вой поднимается. Это ведь тоже фарс, она не откатала на первое место
Вот уверен, что комментариев "как же так, и ему что, за это ничего не будет??" почему-то не появится :)

Уже сейчас сплошная благодарность. Я болею за Аделию (ну в целом если кто сомневается, почитайте мои комментарии), но аааа эти двойные стандарты в ФК
Ну она в принципе недалека от истины, программа-то у Аделии не проще, чем у чемпионки, даже с падением. Всё решили компоненты.
Не, я сейчас не спорю с позицией кого-то из судей. Я про комментаторов скорее
Ребят, ну объективно, серьезно- первое за такую произвольную?

Мы сокрушаемся за Гуменника, но в обратную сторону тоже не должно быть. Хотя я всей душой за Аделию.
Слушайте, при всех вычетах она по технике получила 77 баллов, ну что тут говорить)
А свою Самоделкину она щедро определила на 9е)
Короче такая же казазстанка, как Клюшников азербайджанец.
Казахстану бы присмотреться к своим судьям, почему они тянут чужих фигуристов, а на своих забивают.
А Самоделкина хороша была, особенно в КП.
Не на медаль, но близко, по моим внутренним ощущениям. Порадовала
Смешно читать всеобщее одобрение))
Как никогда кстати одна из излюбленных фраз спортса - "это другое"?
А судья из Японии поставила Каори на 4-е...
Под Чибу упихивала, там все японские судьи у Мие Хамады видимо с рук едят
:D

Знаете, я вот, можно сказать, прохожий по отношению к фигурному катанию, однако даже мне уже успела намозолить все мягкие места клоунада с судейством
ТШТ должно быть стыдно за такую свистопляску с оценками и конкретно за этот факт. Глейхенгауз ведь так негодовал по поводу несправедливого судейства Гуменника. Надеюсь, он вновь будет столь же принципиален и рубанет правду-матку😂
Ну а по большому счету в чем так сильно не права эта судья? Конечно, это не первое место, учитывая все вводные, Алиса чемпионка мира и т.д., но если бы все были на равных, чем Лью так уж лучше? Плюс миллион баллов за компоненты, вот и всё превосходство.
То есть падение, неправильные ребра - это фигня какая-то? А уж сколько насыпали за все остальное на пересмотре, хотя там много вопросов…
Если судить честно, как предлагал Глейхенгауз неделю назад, то Петросян надо не на пьедестал смотреть, а в другую сторону. Между Губановой и Самоделкиной, 10-е место.
Катайся она под флагом Армении или у другого тренера, то где-то там бы и была…
