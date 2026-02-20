Судья из Казахстана поставила Петросян на первое место в произвольной программе на Олимпиаде
Судья из Казахстана поставила Петросян первой в произвольной программе на ОИ.
Судья Надежда Парецкая, представляющая Казахстан, поставила россиянку Аделию Петросян на первое место в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
Парецкая поставила Петросян 147,04 балла.
Петросян в произвольной программе упала с четверного тулупа. Она получила за прокат 141,64 балла (76,93 за технику), по сумме двух программ – 214,53.
Победу на Играх-2026 одержала американская фигуристка Алиса Лью (226,79).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Уже сейчас сплошная благодарность. Я болею за Аделию (ну в целом если кто сомневается, почитайте мои комментарии), но аааа эти двойные стандарты в ФК
Мы сокрушаемся за Гуменника, но в обратную сторону тоже не должно быть. Хотя я всей душой за Аделию.
Короче такая же казазстанка, как Клюшников азербайджанец.
Казахстану бы присмотреться к своим судьям, почему они тянут чужих фигуристов, а на своих забивают.
Не на медаль, но близко, по моим внутренним ощущениям. Порадовала
Как никогда кстати одна из излюбленных фраз спортса - "это другое"?
Знаете, я вот, можно сказать, прохожий по отношению к фигурному катанию, однако даже мне уже успела намозолить все мягкие места клоунада с судейством
Если судить честно, как предлагал Глейхенгауз неделю назад, то Петросян надо не на пьедестал смотреть, а в другую сторону. Между Губановой и Самоделкиной, 10-е место.
Катайся она под флагом Армении или у другого тренера, то где-то там бы и была…