Кубок Содружества. Гуменник, Автушенко, Федосимов, Мухортов, Тимофей Шелковников представят короткие программы
11 декабря Петр Гуменник покажет короткую программу на турнире в Минске.
Кубок Содружества
Минск, Беларусь
Мужчины
Короткая программа
Начало – 19:25 по московскому времени.
Первая разминка
1. Андрей Мухортов
2. Тимофей Шелковников
3. Алекс Лабович (Беларусь)
4. Данил Федосимов
5. Павел Гавдис (Беларусь)
Вторая разминка
6. Егор Коваленко
7. Константин Сафонов
8. Максим Автушенко
9. Евгений Пузанов (Беларусь)
10. Петр Гуменник
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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