Гран-при Канады. Малинин, Браун, Сато, Чха Чжун Хван, Франджипани, Ямамото выступят с короткими программами
Малинин и Браун выступят с короткими программами на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Мужчины
Короткая программа
Начало – 20:55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Стивен Гоголев (Канада)
2. Алекса Ракич (Канада)
3. Роман Садовский (Канада)
4. Люк Экономидес (Франция)
5. Джейсон Браун (США)
6. Марк Городницкий (Израиль)
Вторая разминка
7. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
8. Габриэле Франджипани (Италия)
9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
10. Сота Ямамото (Япония)
11. Шун Сато (Япония)
12. Илья Малинин (США)
✍️ Подкаст «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости