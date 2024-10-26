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Гран-при Канады. Малинин, Браун, Сато, Чха Чжун Хван, Франджипани, Ямамото выступят с короткими программами

Малинин и Браун выступят с короткими программами на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Мужчины

Короткая программа

Начало – 20:55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Стивен Гоголев (Канада)

2. Алекса Ракич (Канада)

3. Роман Садовский (Канада)

4. Люк Экономидес (Франция)

5. Джейсон Браун (США)

6. Марк Городницкий (Израиль)

Вторая разминка

7. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

8. Габриэле Франджипани (Италия)

9. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

10. Сота Ямамото (Япония)

11. Шун Сато (Япония)

12. Илья Малинин (США)

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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