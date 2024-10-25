Гран-при России. «Звезды Магнитки». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Савкина – Александр Вахнов
2. Дарья Лунина – Андрей Акулов
3. Александра Прокопец – Александр Васькович
4. Алиса Абдуллина – Артем Крылов
Вторая разминка
5. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
8. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Третья разминка
9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
10. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
11. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
12. Александра Степанова – Иван Букин
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
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