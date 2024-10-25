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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Степанова и Букин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы

26 октября танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на этапе Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Савкина – Александр Вахнов

2. Дарья Лунина – Андрей Акулов

3. Александра Прокопец – Александр Васькович

4. Алиса Абдуллина – Артем Крылов

Вторая разминка

5. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

8. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Третья разминка

9. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

10. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

11. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

12. Александра Степанова – Иван Букин

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
Софья Шевченко
Александр Вахнов
logoСофья Тютюнина
Александр Васькович
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Дмитрий Студеникин
Алиса Абдуллина
Матвей Грачев
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Артем Крылов
Александра Прокопец
Андрей Ежлов
Ксения Краусова
Даниил Корочкин
Дарья Лунина
Андрей Акулов
Дарья Савкина
Звезды Магнитки
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