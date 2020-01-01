Фэнтези Главная
Fantasy на Sports.ru – это самый широкий в рунете выбор турниров по всем ведущим лигам самых популярных видов спорта. Регистрируйтесь на сайте, получайте стартовый капитал, набирайте команду своей мечты, собирайте друзей в персональную лиги – и проявляйте свои менеджерские таланты, выигрывая призы и просто хорошо проводя время. Вступать в текущие турниры можно с любого тура.
|
Футбол
|
Ваша команда
|
Хоккей
|
Ваша команда
|
НХЛ2898 участников |179 лиг
|Собрать команду
|
КХЛ2656 участников |162 лиги
|Собрать команду
|
Баскетбол
|
Ваша команда
|
НБА2918 участников |180 лиг
|Собрать команду
|
Биатлон
|
Ваша команда
|
Кубок мира. Женщины835 участников |359 лиг
|Собрать команду
|
Кубок мира. Мужчины822 участника |363 лиги
|Собрать команду
Реклама 18+