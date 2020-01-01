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Футбол

  

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Лига чемпионов Плей-офф

  

Лига Европы Плей-офф

  

премьер-лига Россия

  

премьер-лига Англия

  

серия А Италия

  

Ла Лига Испания

  

бундеслига Германия

  

лига 1 Франция

  

высшая лига Нидерланды

  

чемпионшип

  

высшая лига Португалия

  

высшая лига Турция

  

Хоккей

  

Ваша команда

НХЛ

2898 участников |179 лиг
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КХЛ

2656 участников |162 лиги
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Баскетбол

  

Ваша команда

НБА

2918 участников |180 лиг
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Биатлон

  

Ваша команда

Кубок мира. Женщины

835 участников |359 лиг
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Кубок мира. Мужчины

822 участника |363 лиги
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