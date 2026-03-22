Царукян в соцсетях: «Я следующий».

Боец UFC Арман Царукян обратился к фанатам после UFC London.

«Я следующий», – написал Царукян в соцсетях.

Напомним, ранее Царукян высказал заинтересованность в поединке за титул полулегкого веса UFC.

Минувшей ночью состоялся бой Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи, который может повлиять на титульную гонку дивизиона.

Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»

Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»