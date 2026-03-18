  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Гор Азизян: «В UFC не поменяют мнения, если Царукян будет просто набирать подписчиков. Будь у тебя десять миллиардов подписчиков, там наплюют на это»
0

Азизян рассказал, что нужно сделать Царукяну, чтобы решить конфликт с UFC.

Тренер и основатель клуба Gor MMA Гор Азизян рассказал, что нужно сделать Арману Царукяну, чтобы разрешить конфликт с UFC.

«В этом бизнесе нужно нравиться работодателю. Будь руководителем Армана, я бы не пошел набирать подписчиков, а сел бы и лично поговорил с руководством UFC: узнать, в чем причина конфликта.

Мне иногда попадаются высказывания Армана, где он говорит, что не понимает, что сделал плохого для UFC. Руководство UFC не поменяет  мнения, если он будет просто набирать подписчиков. UFC стал магнатом с Paramount. Будь у тебя десять миллиардов подписчиков, там наплюют на это», – сказал Азизян.

Царукян должен был драться за титул против Ислама Махачева в январе 2025 года, но за день до боя выбыл из-за травмы. После этого он провел лишь один бой в UFC – в ноябре 2025-го победил Дэна Хукера.

Царукян забирает пояса везде, кроме UFC, хотя заслужил титульник. Это ненормально

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Metaratings
logoUFC
logoMMA
logoАрман Царукян
logoГор Азизян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем