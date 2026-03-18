Гор Азизян: «В UFC не поменяют мнения, если Царукян будет просто набирать подписчиков. Будь у тебя десять миллиардов подписчиков, там наплюют на это»

Азизян рассказал, что нужно сделать Царукяну, чтобы решить конфликт с UFC.

Тренер и основатель клуба Gor MMA Гор Азизян рассказал, что нужно сделать Арману Царукяну , чтобы разрешить конфликт с UFC.

«В этом бизнесе нужно нравиться работодателю. Будь руководителем Армана, я бы не пошел набирать подписчиков, а сел бы и лично поговорил с руководством UFC: узнать, в чем причина конфликта.

Мне иногда попадаются высказывания Армана, где он говорит, что не понимает, что сделал плохого для UFC. Руководство UFC не поменяет мнения, если он будет просто набирать подписчиков. UFC стал магнатом с Paramount. Будь у тебя десять миллиардов подписчиков, там наплюют на это», – сказал Азизян.

Царукян должен был драться за титул против Ислама Махачева в январе 2025 года, но за день до боя выбыл из-за травмы. После этого он провел лишь один бой в UFC – в ноябре 2025-го победил Дэна Хукера.

