Чимаев хочет бой с Перейрой: «Он вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Мне нужны большие имена, большие деньги»
«Я просто хочу большие бои. Перейра вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Это большой бой, большое имя. Если не вернется, то я пойду за ним в тяжелый вес. Мне нужны большие имена, большие деньги», – сказал Чимаев.
Чимаев 10 мая подерется с Шоном Стриклендом, Перейра в июне проведет бой с Сирилом Ганом на турнире в Белом доме.
Хамзат Чимаев: «Были проблемы с визой, теперь готов. Могу драться каждые три месяца»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
Перейра очень хорош и дерётся довольно часто.
Буду болеть за щекастого против Гана 😂