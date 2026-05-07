  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чимаев хочет бой с Перейрой: «Он вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Мне нужны большие имена, большие деньги»
11

Чимаев хочет бой с Перейрой: «Он вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Мне нужны большие имена, большие деньги»

Чимаев назвал желаемого соперника.

Хамзат Чимаев хочет подраться с Алексом Перейрой.

«Я просто хочу большие бои. Перейра вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Это большой бой, большое имя. Если не вернется, то я пойду за ним в тяжелый вес. Мне нужны большие имена, большие деньги», – сказал Чимаев.

Чимаев 10 мая подерется с Шоном Стриклендом, Перейра в июне проведет бой с Сирилом Ганом на турнире в Белом доме.

Хамзат Чимаев: «Были проблемы с визой, теперь готов. Могу драться каждые три месяца»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoАлекс Перейра
logoСирил Ган
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это будет эпично.
Перейра очень хорош и дерётся довольно часто.
Буду болеть за щекастого против Гана 😂
Он не проиграет Гану, он его деклассирует
Заколебал он кричать про деньги . Ни чего хорошего из этого не получится
Ответ JackDante
Заколебал он кричать про деньги . Ни чего хорошего из этого не получится
Не про наследство же ему втирать, если он бьется за деньги
Так поднимись в весе и получишь ещё больше золота
Ответ zzzeeerrrooo
Так поднимись в весе и получишь ещё больше золота
После боя со Стриклендом он так и сделает
Ответ zzzeeerrrooo
Так поднимись в весе и получишь ещё больше золота
Он разве об этом говорит?
Перейра тебя размажет.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шон Стрикленд: «Я ударил отца, он упал и начал плакать. Это было разочарованием – для меня он был самым страшным человеком, а потом ты смотришь на эту ноющую сучку»
7 мая, 07:55
Громкая встреча Трампа с участниками турнира UFC в Белом доме: показал уникальный пояс и вспомнил Хабиба
7 мая, 07:40
Даниэль Кормье: «Топурия, Перейра и Чимаев могут стать тройными чемпионами»
26 февраля, 12:56
Рекомендуем
Главные новости
Ван предложил реванш Пантоже: «Можем повторить, если хочешь»
1 минуту назад
Онлайн-трансляция боя Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд на Спортсе’’. Начало – 07:00 по мск
13 минут назад
Волков – о Хоките: «В тяжелом весе UFC почти одни панчеры. Парни рассчитывают на один нокаутирующий удар. Джош такой же. Мне это не нравится»
18 минут назад
UFC 328: Чимаев против Стрикленда, Ван победил Тайру, Волков – Кортеса-Акосту и другие бои
21 минуту назадLive
Джошуа Ван победил Тацуро Тайру в соглавном событии UFC 328 и защитил пояс чемпиона наилегчайшего веса
22 минуты назад
Волков после победы над Кортесом-Акостой: «Я главный претендент на пояс. Я победил Гана, но меня ограбили судьи. Теперь должен драться за титул»
сегодня, 03:08
Александр Волков победил Валдо Кортеса-Акосту на UFC 328
сегодня, 02:54
Байсангур Сусуркаев: «Хотел бы подраться с большими именами вроде Долидзе, Веттори или Бо Никала»
сегодня, 01:49
Роман Копылов победил Марко Тулио на UFC 328
вчера, 23:00
Даниэль Дюбуа нокаутировал Фабио Уордли и стал чемпионом мира по версии WBO. В начале боя он дважды побывал в нокдауне
вчера, 22:40
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем