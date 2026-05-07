Чимаев хочет бой с Перейрой: «Он вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Мне нужны большие имена, большие деньги»

Чимаев назвал желаемого соперника.

Хамзат Чимаев хочет подраться с Алексом Перейрой .

«Я просто хочу большие бои. Перейра вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Это большой бой, большое имя. Если не вернется, то я пойду за ним в тяжелый вес. Мне нужны большие имена, большие деньги», – сказал Чимаев.

Чимаев 10 мая подерется с Шоном Стриклендом, Перейра в июне проведет бой с Сирилом Ганом на турнире в Белом доме.

