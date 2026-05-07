Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Это лучшие бойцы в мире. Приглашается вся наша страна. Вход свободный»
«Думаю, это будет крупнейшее событие, которое мы когда-либо проводили в Белом доме.
В Белом доме, как правило, не проводят спортивные мероприятия. А здесь соберутся величайшие чемпионы. Это лучшие бойцы в мире. Вы сами можете это понять, просто посмотрев на них. Приглашается вся наша страна. Вход свободный», – сказал Трамп.
Турнир UFC Freedom пройдет 15 июня в Белом доме.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Yahoo Sports
