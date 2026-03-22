Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»

Волкановски принял вызов Евлоева.

Алекс Волкановски готов провести бой с Мовсаром Евлоевым .

«Это впечатляет. Теперь у Мовсара 20 побед без поражений. Думаю, он следующий», – сказал чемпион полулегкого дивизиона Волкановски.

Евлоев победил Лерона Мерфи и продлил победную серию в UFC до 10 боев.

Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»