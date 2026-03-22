Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»
Волкановски принял вызов Евлоева.
Алекс Волкановски готов провести бой с Мовсаром Евлоевым.
«Это впечатляет. Теперь у Мовсара 20 побед без поражений. Думаю, он следующий», – сказал чемпион полулегкого дивизиона Волкановски.
Евлоев победил Лерона Мерфи и продлил победную серию в UFC до 10 боев.
Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Алекс конечно достойный мужик , настоящий чемпион
Ну после таких слов кинуть через *** Мовсара у юфс уже не получится.
Волк и год назад тоже самое говорил. Только потом он добавлял:"Но решать UFC"
Надули претендента через соломинку
