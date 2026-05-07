  Чимаев ответил Макгрегору: «Он потерял пояс 10 лет назад. Этому парню стоит завязать с наркотиками»
Чимаев ответил Макгрегору: «Он потерял пояс 10 лет назад. Этому парню стоит завязать с наркотиками»

Чимаев готов подраться с Конором.

Хамзат Чимаев прокомментировал заявление Конора Макгрегора, назвавшего своим чемпионский пояс UFC в среднем весе.

«Пояс? Он потерял его 10 лет назад, так что не знаю. Этому парню стоит завязать с наркотиками и Proper Twelve [виски], который он постоянно пьет, прийти в норму и заняться делом.

Давай подеремся. Мне все равно, бокс или нет. Уже говорил людям из Zuffa Boxing – все думают, что я только борец, но мне просто не нужно использовать бокс, потому что я боец ММА. Если я пойду в бокс, то покажу бокс», – сказал Чимаев.

Титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.

Чимаев хочет бой с Перейрой: «Он вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Мне нужны большие имена, большие деньги»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
Конор кажется будучи пиковым и на это время, то дошел бы до титульника, средний уровень бойцов в легком почти нисколько не вырос.
Но в полусреднем он бы топов не осилил, ни тогда ни сейчас, тот Вудли бы покалечил его. По средний, даже не серьезно
Ответ daiv18
Бой с Вудли был бы унынием в духе боев с Томпсоном. Стояли бы 2 челика, выцеливали друг друга. Если бы Вудли попал, Конор бы упал и дальше может быть пошла бы возня на земле.
Но у Конора тайминги получле были чем у Томпсона может он бы поднасовал Вудли.
Нынешний Чимай аннигилировал 2 праймовых Коноров одновременно...
Ответ Джавез Тилл
любой чимаев унизил бы пятерых чикенов за вечер
Ответ Джавез Тилл
Так Конор по всем параметрам полулегковес либо легковес. Сравни их рост хотя-бы
