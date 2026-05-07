Чимаев ответил Макгрегору: «Он потерял пояс 10 лет назад. Этому парню стоит завязать с наркотиками»

Чимаев готов подраться с Конором.

Хамзат Чимаев прокомментировал заявление Конора Макгрегора , назвавшего своим чемпионский пояс UFC в среднем весе.

«Пояс? Он потерял его 10 лет назад, так что не знаю. Этому парню стоит завязать с наркотиками и Proper Twelve [виски], который он постоянно пьет, прийти в норму и заняться делом.

Давай подеремся. Мне все равно, бокс или нет. Уже говорил людям из Zuffa Boxing – все думают, что я только борец, но мне просто не нужно использовать бокс, потому что я боец ММА. Если я пойду в бокс, то покажу бокс», – сказал Чимаев.

Титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.

