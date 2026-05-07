  • UFC продает билеты на турнир в Белом доме за $1,5 млн – они включают прием, доступ на пресс-конференции и взвешивание, вход на турнир
6

UFC продает билеты на турнир в Белом доме за $1,5 млн – они включают прием, доступ на пресс-конференции и взвешивание, вход на турнир

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC продает билеты за $1,5 млн на турнир в Белом доме.

«Есть возможность купить билеты. Это называется «партнерские инвестиции». Это предложение рассылают многим влиятельным людям, крупным игрокам. За эту сумму они получат прием, доступ на пресс-конференции и взвешивание, вход на турнир и места у октагона на UFC 329», – сказал Хельвани.

Ранее сообщалось, что вместимость арены на лужайке Белого дома составит от 4,5 до 5 тысяч человек. Трамп также сообщил, что на арене будут присутствовать около 4 тысяч американских военнослужащих и около 300 членов президентской администрации и приглашенных гостей. 

Турнир UFC Freedom пройдет 15 июня в Белом доме.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Uncrowned
6 комментариев
"вместимость арены на лужайке Белого дома составит от 4500 до 5000"
"на арене будут присутствовать 4000 военнослужащих и около 300 членов президентской администрации..."
Фактически кроме военных ни кого не будет или я что-то не правильно понял?)
Ответ sammuilson
+ то чел, который купит билет за 1.5 миллиона.
Ответ Moonwa1ker
да, да, да... на секунду представил себе того чела с коктейльной рюмочкой в руках за полтора ляма, он оглядывается, а вокруг 4000 военных, и он думает- "Наверное это мое лучшее вложение..."
Лол, но Махачеву и Топурии насыпать чуть щедрее - не приведи господь
Предлагают за 1.5 млн. $ доступ к телу Трампа, если короче.
