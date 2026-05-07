UFC продает билеты на турнир в Белом доме за $1,5 млн – они включают прием, доступ на пресс-конференции и взвешивание, вход на турнир

UFC продает билеты за $1,5 млн.

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC продает билеты за $1,5 млн на турнир в Белом доме.

«Есть возможность купить билеты. Это называется «партнерские инвестиции». Это предложение рассылают многим влиятельным людям, крупным игрокам. За эту сумму они получат прием, доступ на пресс-конференции и взвешивание, вход на турнир и места у октагона на UFC 329», – сказал Хельвани.

Ранее сообщалось, что вместимость арены на лужайке Белого дома составит от 4,5 до 5 тысяч человек. Трамп также сообщил, что на арене будут присутствовать около 4 тысяч американских военнослужащих и около 300 членов президентской администрации и приглашенных гостей.

Турнир UFC Freedom пройдет 15 июня в Белом доме.

Громкая встреча Трампа с участниками турнира UFC в Белом доме: показал уникальный пояс и вспомнил Хабиба