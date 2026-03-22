Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»

Дана Уайт допустил, что Мовсар Евлоев может подраться за титул с Алексом Волкановски .

«Да, возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом. Бой только что закончился, но да, очевидно, Мовсар находится в отличном положении», – сказал Уайт.

Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London и выиграл 20-й бой в карьере.

Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»