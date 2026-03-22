Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»
Уайт высказался о Евлоеве.
Дана Уайт допустил, что Мовсар Евлоев может подраться за титул с Алексом Волкановски.
«Да, возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом. Бой только что закончился, но да, очевидно, Мовсар находится в отличном положении», – сказал Уайт.
Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London и выиграл 20-й бой в карьере.
Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
Дана, ты так думаешь? Наверное, не в таком выгодном положении, как Пимблетт перед боем за пояс.
Дана, ты так думаешь? Наверное, не в таком выгодном положении, как Пимблетт перед боем за пояс.
зачем это сравнение? ты вообще видел каких монстров пришлось пройти пэдди чтобы получить титульник? 40-летний тони самой большой серией поражений за всю историю ufc, дальше 40-летний грин чередующих победу и поражение, и 38-летний чендлер, который последний раз побеждал 2022 году, это тебе не мерфи с рекордом 17-0 , ни стерлинг который за последние 10 боев проиграл всего лишь раз, ни аллен, который на момент боя с мовсаром проиграл только максу
Дана, ты так думаешь? Наверное, не в таком выгодном положении, как Пимблетт перед боем за пояс.
У Мовсара выгодное положение на титульник, но у Лопеса ещё выгоднее, потому бой уходит ему. - сказал Дана Уайт.
ну блин понятное дело, 1 номер рейтинга уже год, 20-0, и плюс победа над таким же не битым топом, и еще у мовсара вторая самая длинная серия побед в ufc на данный момент (10 побед если что) второй после ислама, ну еслт дадут сильве титульник, то лучше не тратить зря нервы, и уйти из организации
ну блин понятное дело, 1 номер рейтинга уже год, 20-0, и плюс победа над таким же не битым топом, и еще у мовсара вторая самая длинная серия побед в ufc на данный момент (10 побед если что) второй после ислама, ну еслт дадут сильве титульник, то лучше не тратить зря нервы, и уйти из организации
Зачем уходить? Мовсар, на самом деле, двигается неплохо в последнее время - подтянул английский, раскручивает медийку, светится на интервью и у русскоязычных и англоязычных блогеров. Практически переехал в США. Все кроме титульного боя у него хорошо идет.
ну блин понятное дело, 1 номер рейтинга уже год, 20-0, и плюс победа над таким же не битым топом, и еще у мовсара вторая самая длинная серия побед в ufc на данный момент (10 побед если что) второй после ислама, ну еслт дадут сильве титульник, то лучше не тратить зря нервы, и уйти из организации
Уйти как раз не в его интересах , рано или поздно придётся дать титульный, а зачем уходить почти дойдя до конца ?
ЮФС никогда конечно особо на принципах меритократии не функционировал , но в последнее время организация просто в какое-то шапито скатывается в этом плане. Они совсем уже отбросили фактор заслуживает ли боец своими победами титульный шанс или нет. Вместо этого чемпион зачастую буквально искусственно выводится , исходя из популярности, просмотров , части света где нужен боец- чемпион. 20-0 , 10 побед подряд , 1 номер рейтинга , побил 3 номера только что , при этом 2 номер дрался дважды за титул с чемпионом и дважды проиграл. Че там еще смотреть?
ЮФС никогда конечно особо на принципах меритократии не функционировал , но в последнее время организация просто в какое-то шапито скатывается в этом плане. Они совсем уже отбросили фактор заслуживает ли боец своими победами титульный шанс или нет. Вместо этого чемпион зачастую буквально искусственно выводится , исходя из популярности, просмотров , части света где нужен боец- чемпион. 20-0 , 10 побед подряд , 1 номер рейтинга , побил 3 номера только что , при этом 2 номер дрался дважды за титул с чемпионом и дважды проиграл. Че там еще смотреть?
Я вот думаю неужели нельзя как то по другому мотивировать бойцов на интересные бои ? Например финансово .Дайте бонусы за зрелищность в главном карде 100-150 тыс за бой , и возможно это перекроет проблему и не придётся мариновать таких бойцов как Мовсар за счёт того что и без него этой зрелищности будет достаточно
Я вот думаю неужели нельзя как то по другому мотивировать бойцов на интересные бои ? Например финансово .Дайте бонусы за зрелищность в главном карде 100-150 тыс за бой , и возможно это перекроет проблему и не придётся мариновать таких бойцов как Мовсар за счёт того что и без него этой зрелищности будет достаточно
Так повысили же бонусы как раз до 100 тысяч с нового года. По статистике процент финишей после этого не повысился
Возможно? Не ну лысый не борщи, парень все сделал как надо, бился как лев, 90% боя прошло с стойке, идет без поражений, что еще надо то ? С титульников не слетал...
Зачем Евлоева ставить? Там можно еще раз Лопеса поставить, так сказать раунд 3 запустить.
UFC типа серьезная организация, но отсутствие системы, превращает её в чёртов цирк. Все решает один сказочный барабас, чьи оба полушария плотно защищены штанами. Ну не нравится ему стиль Мовсара и пох какая у него там серия
Когда ЮФС с Даной во главе активно лезли на рынок и надо было отъедать кусок у бокса лозунг у организации был - "у нас лучшие дерутся с лучшими каждые выходные и не надо годами ждать бой как в боксе". Как давно это было :)
"Может быть, а может и нет, а может пошел ты!" - примерно так наверно Дана ответил на вопрос
