  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
21

Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»

Уайт высказался о Евлоеве.

Дана Уайт допустил, что Мовсар Евлоев может подраться за титул с Алексом Волкановски.

«Да, возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом. Бой только что закончился, но да, очевидно, Мовсар находится в отличном положении», – сказал Уайт.

Мовсар Евлоев победил Лерона Мерфи на UFC London и выиграл 20-й бой в карьере.

Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
logoUFC
logoМовсар Евлоев
logoДана Уайт
logoАлександр Волкановски
logoMMA
logoЛерон Мерфи
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Дана, ты так думаешь? Наверное, не в таком выгодном положении, как Пимблетт перед боем за пояс.
Ответ daitekashi
зачем это сравнение? ты вообще видел каких монстров пришлось пройти пэдди чтобы получить титульник? 40-летний тони самой большой серией поражений за всю историю ufc, дальше 40-летний грин чередующих победу и поражение, и 38-летний чендлер, который последний раз побеждал 2022 году, это тебе не мерфи с рекордом 17-0 , ни стерлинг который за последние 10 боев проиграл всего лишь раз, ни аллен, который на момент боя с мовсаром проиграл только максу
Ответ daitekashi
У Мовсара выгодное положение на титульник, но у Лопеса ещё выгоднее, потому бой уходит ему. - сказал Дана Уайт.
ну блин понятное дело, 1 номер рейтинга уже год, 20-0, и плюс победа над таким же не битым топом, и еще у мовсара вторая самая длинная серия побед в ufc на данный момент (10 побед если что) второй после ислама, ну еслт дадут сильве титульник, то лучше не тратить зря нервы, и уйти из организации
Ответ BayernMunih
Зачем уходить? Мовсар, на самом деле, двигается неплохо в последнее время - подтянул английский, раскручивает медийку, светится на интервью и у русскоязычных и англоязычных блогеров. Практически переехал в США. Все кроме титульного боя у него хорошо идет.
Ответ BayernMunih
Уйти как раз не в его интересах , рано или поздно придётся дать титульный, а зачем уходить почти дойдя до конца ?
ЮФС никогда конечно особо на принципах меритократии не функционировал , но в последнее время организация просто в какое-то шапито скатывается в этом плане. Они совсем уже отбросили фактор заслуживает ли боец своими победами титульный шанс или нет. Вместо этого чемпион зачастую буквально искусственно выводится , исходя из популярности, просмотров , части света где нужен боец- чемпион. 20-0 , 10 побед подряд , 1 номер рейтинга , побил 3 номера только что , при этом 2 номер дрался дважды за титул с чемпионом и дважды проиграл. Че там еще смотреть?
Ответ Hans Castorp
Я вот думаю неужели нельзя как то по другому мотивировать бойцов на интересные бои ? Например финансово .Дайте бонусы за зрелищность в главном карде 100-150 тыс за бой , и возможно это перекроет проблему и не придётся мариновать таких бойцов как Мовсар за счёт того что и без него этой зрелищности будет достаточно
Ответ Abu Ibrahim
Так повысили же бонусы как раз до 100 тысяч с нового года. По статистике процент финишей после этого не повысился
Возможно? Не ну лысый не борщи, парень все сделал как надо, бился как лев, 90% боя прошло с стойке, идет без поражений, что еще надо то ? С титульников не слетал...
Зачем Евлоева ставить? Там можно еще раз Лопеса поставить, так сказать раунд 3 запустить.
UFC типа серьезная организация, но отсутствие системы, превращает её в чёртов цирк. Все решает один сказочный барабас, чьи оба полушария плотно защищены штанами. Ну не нравится ему стиль Мовсара и пох какая у него там серия
Когда ЮФС с Даной во главе активно лезли на рынок и надо было отъедать кусок у бокса лозунг у организации был - "у нас лучшие дерутся с лучшими каждые выходные и не надо годами ждать бой как в боксе". Как давно это было :)
"Может быть, а может и нет, а может пошел ты!" - примерно так наверно Дана ответил на вопрос
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»
вчера, 23:53
Мовсар Евлоев: «UFC, дайте подраться за титул, больше нечего сказать»
вчера, 23:35
UFC London: Евлоев победил Мерфи, Пейдж выиграл у Паттерсона, Долидзе проиграл Данкану
вчера, 23:26
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – об анонсе боя Диаза с Перри: «Думаю, что Нейт получил предложение, от которого не мог отказаться. Может ли он вернуться в UFC? Не знаю. Пусть делает свое дело, посмотрим»
сегодня, 11:54
Джо Роган: «Соперником Волкановски должен быть Евлоев»
сегодня, 11:35
Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»
сегодня, 10:15
Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»
сегодня, 09:34
Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»
сегодня, 09:22
Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»
сегодня, 08:52
Царукян в соцсетях: «Я следующий»
сегодня, 07:46
Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»
сегодня, 07:38
Жеан Силва: «Хантер и Дана, вы знаете, кому звонить»
сегодня, 07:26
Уайт не заинтересован в боксерских поединках Топурии или Перейры: «Ни за что. Подобные бои – отстой»
сегодня, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем