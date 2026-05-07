Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Бавария» – «ПСЖ» с Ашрафом Хакими

Хабиб смотрел матч «Бавария» – «ПСЖ» с Хакими.

Хабиб Нурмагомедов вместе с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими и французским актером Маликом Бентальей посетил матч «Бавария» – «ПСЖ» (1:1).

Парижане по сумме двух матчей (6:5) вышли в Лиги чемпионов турнира, где сыграют с «Арсеналом».

