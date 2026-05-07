Шон Стрикленд: «Я ударил отца, он упал и начал плакать. Это было разочарованием – для меня он был самым страшным человеком, а потом ты смотришь на эту ноющую сучку»
Шон Стрикленд рассказал историю про своего отца накануне поединка с Хамзатом Чимаевым.
«Иногда в жизни ты встречаешь таких людей... Может, Чимаев в их числе. Мой отец был самым страшным человеком в моей жизни. Он кидал в меня пивные бутылки. Он сделал меня социопатом. Когда мне было 17 лет, он не давал маме выходить на работу и полез прямо мне в лицо. Тогда я подумал, что это тот самый день... Я ударил его головой, он упал и начал плакать.
Для меня это было разочарованием, потому что я всю жизнь видел его психопатом, которого я боялся. А потом ты смотришь на эту ноющую маленькую сучку, истекающую кровью на полу... Мой отец сделал меня социопатом», – сказал Стрикленд.
Титульный бой в среднем весе пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.
Пить и бить детей это точно не про Хамзата...
А так жалко конечно что Стрикленд с этим столкнулся.
Не представляю какого это смотреть как бьют мать и ты не можешь с этим что-то сделать.