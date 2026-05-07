  • Шон Стрикленд: «Я ударил отца, он упал и начал плакать. Это было разочарованием – для меня он был самым страшным человеком, а потом ты смотришь на эту ноющую сучку»
21

Стрикленд рассказал про своего отца.

Шон Стрикленд рассказал историю про своего отца накануне поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Иногда в жизни ты встречаешь таких людей... Может, Чимаев в их числе. Мой отец был самым страшным человеком в моей жизни. Он кидал в меня пивные бутылки. Он сделал меня социопатом. Когда мне было 17 лет, он не давал маме выходить на работу и полез прямо мне в лицо. Тогда я подумал, что это тот самый день... Я ударил его головой, он упал и начал плакать.

Для меня это было разочарованием, потому что я всю жизнь видел его психопатом, которого я боялся. А потом ты смотришь на эту ноющую маленькую сучку, истекающую кровью на полу... Мой отец сделал меня социопатом», – сказал Стрикленд.

Титульный бой в среднем весе пройдет в ночь на 10 мая на UFC 328.

«Оставил кусок коленной чашечки на асфальте». Страшная авария, которая чуть не убила Стрикленда

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
logoШон Стрикленд
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoUFC
Жалко человека, че
Круто, нетфликс должен на эту тему кино снять
Ответ Мовсар Германия
Круто, нетфликс должен на эту тему кино снять
В роли отца Стрикленда - Венус Уильямс)
Ответ Товарищ Бразаускас
В роли отца Стрикленда - Венус Уильямс)
мелкая? Нет, это мискаст даже для нынешних киноделов)
Скорее сам Стрикленд будет таким же как его отец, чем Хамзат.
Пить и бить детей это точно не про Хамзата...
А так жалко конечно что Стрикленд с этим столкнулся.
Не представляю какого это смотреть как бьют мать и ты не можешь с этим что-то сделать.
Некоторым бойцам лечится надо, без шуток. Послушаешь Шона, Роуз Намаюнас, это же глубоко травмированные люди. И это ещё те, кто говорят. А когда закончится возможность вымещать зло кулаками, что будет?
Можно только посочувствовать Шону. Да и вообщем всем детям с такими папашами.
Судя по всему не сладкое детство было у Шона- это не могло пройти бесследно.
весь в отца пошёл
Бедный Шон в юности. Ведь все дети заслуживают хорошее детство
