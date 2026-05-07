Илия Топурия и Джастин Гейджи провели первый стердаун на фоне Белого дома

Президент США Дональд Трамп принял у себя в кабинете участников турнира UFC Freedom, который 15 июня пройдет в Белом доме.

После встречи Илия Топурия и Джастин Гейджи провели первый стердаун. Бойцы подерутся за титул в легком весе.

Камбэк Топурии и дебют Перейры в тяжах – исторический турнир UFC в Белом доме

Громкая встреча Трампа с участниками турнира UFC в Белом доме: показал уникальный пояс и вспомнил Хабиба

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
Илия реально мелкий но как бьет сильно надо же а?!
Ответ Ян Дружинин
точность и тайминг впечатляющая у Илии
Ответ EAstman
Но всё же, как оказалось, не настолько уж хороши, чтоб можно было рискнуть, чтобы его бросили под Ислама.
Насколько же Илия мелкий даже по сравнению с Гейтджи. Чисто даже визуально Гейджи гораздо объемнее и шире и выше.
Ну а против Махачева там вообще будет колоссальная разница в габаритах
Ответ мохнатка
Что значит даже по сравнению с Гейтджи? Нашел коротышку, Гейджи один из высоких легковесов, который на многих в дивизионе смотрит свысока. Смысл оценивать какие-то объемы в костюме, если никогда не видел Гейджи голым - погугли, нет там никаких объемов, он скорее ближе к дрищу.
Ответ мохнатка
Гейджи один из самых крупных легковесов в ростере . Кроме роста , в нем есть эта борцовская крепость . Но это ему не поможет .
Разница в габаритах ощутима
Гейджи повыше, но для Топурии это стандартная ситуация когда соперник превосходит его в антропометрии.
Ответ СвинопаС
Кэп-очевидность
вырубил бы обоих.
Ответ Герасим Мумукаев
Гэйтжи то за что? 🤔
Гейджи опухший Андрюха со двора
странно, что Илия 170 см, а Гейджи 180 см. Но на видео не видно этой разницы.
