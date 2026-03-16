Александр Усик: «После смерти отца я заперся дома и три дня пил водку. Если бы не семья, не знаю, где бы сейчас был»
«После смерти отца я заперся дома и три дня пил водку. А потом вспомнил, что у меня есть семья. Если бы не они, не знаю, где бы сейчас был», – сказал Усик в интервью Vogue.
Отец Усика умер в 2012 году – через несколько недель после победы Александра на Олимпиаде в Лондоне.
Александр Усик: «Не хочу драться с Итаумой, он молодой парень»
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
