Александр Усик: «После смерти отца я заперся дома и три дня пил водку. Если бы не семья, не знаю, где бы сейчас был»

Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, что делал, узнав о смерти отца.

«После смерти отца я заперся дома и три дня пил водку. А потом вспомнил, что у меня есть семья. Если бы не они, не знаю, где бы сейчас был», – сказал Усик в интервью Vogue.

Отец Усика умер в 2012 году – через несколько недель после победы Александра на Олимпиаде в Лондоне.

Александр Усик: «Не хочу драться с Итаумой, он молодой парень»

Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри

Материалы по теме
Тайсон Фьюри: «Я бы выиграл третий бой с Усиком. Но судьи не отдадут мне победу»
11 марта, 12:35
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
10 марта, 13:31
9 язв современного бокса
10 марта, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Чимаев сыграл в PUBG на сборах перед титульным боем со Стриклендом
17 минут назадВидео
Хадис Ибрагимов и Даниил Мацола подерутся 12 апреля на ACA 202
сегодня, 19:09
Менеджер Тарасов – о гонорарах бойцов MMA в России: «Самый минимум у тех, кто дерется по-серьезному – 50+50»
сегодня, 18:47
Нейт Диаз и Майк Перри подерутся в карде MMA-турнира, который возглавит бой Раузи – Карано
сегодня, 16:47Фото
Бой Фьюри – Джошуа согласован (talkSPORT)
сегодня, 15:15
Менеджер Тарасов – о дополнительном доходе бойцов: «Тимур «Золотой» разобрался в криптовалюте, Халидов товары из Китая продавал»
сегодня, 12:54
Сын Вячеслава Дацика погиб на СВО. Боец MMA продолжит службу в зоне боевых действий
сегодня, 11:11
Брат Камару Усмана подписал контракт с ACA. В январе его забанили в UFC на 2,5 года за нарушение антидопинговых правил
сегодня, 11:10
Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»
сегодня, 10:06
Емельяненко – о спаррингах с Оверимом: «Мне так нравилось его бить, когда понял, как защищаться от его коленей. Прям он не знал, куда голову спрятать»
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем