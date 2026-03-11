Александр Усик: «Не хочу драться с Итаумой, он молодой парень»
Александр Усик исключил возможность боя с Мозесом Итаумой.
«Я не хочу драться с Итаумой. Он молодой парень. Не хочу ломать ему карьеру», – сказал Усик.
Ранее Усик назвал три поединка, которые хочет провести в боксе. Бой Усика и Рико Верховена за титул WBC состоится 23 мая.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Not Just Boxing
7 комментариев
В натуре Усик газует...уверенность просто зашкаливает!
Увы, но все по факту
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем