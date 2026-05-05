Физиев – Торрес и Буллет – Перейра – главные события UFC Baku 27 июня

UFC анонсировал хедлайнеры турнира в Баку, который состоится 27 июня.

Рафаэль Физиев (13-5) подерется с Мануэлем Торресом (17-3) в главном событии. Соглавный поединок: Шара Буллет (16-1) против Мичела Перейры (32-14).

Ризван Куниев может подраться с Тайреллом Форченом на турнире UFC в Баку