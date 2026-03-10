5

Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри

Усик назвал три поединка, которые хочет провести в боксе.

Чемпион мира по боксу Александр Усик хочет провести три поединка до завершения карьеры.

«Рико [Верховен] – первый бой. Второй – победитель поединка Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Третий – мой друг Тайсон Фьюри», – сказал Усик.

Бой Усика и Верховена за титул WBC состоится 23 мая.

9 мая Фабио Уордли проведет поединок против Даниэля Дюбуа за пояс WBO в тяжелом весе.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер InsideRingShow
Нормальный ход
Ясно. А может потом ещё раз с Джошуа? А потом ещё раз Фьюри, да?
Итаума и Кабайел тем временем: ну да, ну да, пошли мы нафиг
Ответ Иван Лапин
Ясно. А может потом ещё раз с Джошуа? А потом ещё раз Фьюри, да? Итаума и Кабайел тем временем: ну да, ну да, пошли мы нафиг
Усику уже 40 лет будет, логичнее будет завершить карьеру боем против ровесника и принципиального соперника
Ответ Иван Лапин
Ясно. А может потом ещё раз с Джошуа? А потом ещё раз Фьюри, да? Итаума и Кабайел тем временем: ну да, ну да, пошли мы нафиг
Да ему уже собственно доказывать ничего не надо, да и не кому, имеет полное полное право избивать того за кого больше заплатят, ну а за Итаму и Кабейлу особо денег не дадут
