Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри

Усик назвал три поединка, которые хочет провести в боксе.

Чемпион мира по боксу Александр Усик хочет провести три поединка до завершения карьеры.

«Рико [Верховен] – первый бой. Второй – победитель поединка Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Третий – мой друг Тайсон Фьюри», – сказал Усик.

Бой Усика и Верховена за титул WBC состоится 23 мая.

9 мая Фабио Уордли проведет поединок против Даниэля Дюбуа за пояс WBO в тяжелом весе.

9 язв современного бокса

Тайсон Фьюри: «Махмудов так же опасен, как Уордли или Дюбуа»