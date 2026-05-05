Махачев – о следующем сопернике: «Сейчас Пратес больше на хайпе. С ним бой был бы интереснее болельщикам»

Махачев готов драться с Пратесом.

Ислам Махачев реагирует на победу Карлоса Пратеса и говорит, что его следующий противник все еще не подтвержден

«Смотрел бой Пратес – Маддалена в прямом эфире. Джек не смог собраться, может, не отошел от поражения. В прошлых боях он подходил, бил по этажам. Сейчас – просто получал. Карлос отлично выступил. Не знаю, UFC мне еще не сообщили, но много слухов, что я дерусь с Гэрри. Я не общался об этом с официальными лицами.

У меня сейчас три или четыре претендента: Камару Усман, Иэн Гарри, Майкл Моралес, Пратес... Еще там Шавкат [Рахмонов] пятый. Они все должны ждать титульного боя. С кем-то подерусь, еще две пары между собой разберутся.

Кто интереснее болельщикам? Думаю, сейчас Пратес больше на хайпе. С ним бой был бы интереснее», – сказал Махачев.

Напомним, Пратес нокаутировал Маддалену на UFC Fight Night 275.

Ожидается, что следующий бой Махачева пройдет в августе.

